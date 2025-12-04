पैसे देकर फिल्म मार्केटिंग कराने के विरोध में यामी गौतम, धुरंधर की रिलीज से पहले कहा ये

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज को बस एक दिन बचा है. इस बीच फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म इंडस्ट्री में मार्केटिंग के नाम पर पैसे देकर फिल्मों के लिए हाइप क्रिएट करने के 'बढ़ते ट्रेंड' का कड़ा विरोध किया है. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यामी ने एक लंबा नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोग ऐसा करने से इनकार करते हैं, उन्हें फिल्म रिलीज से पहले ही नेगेटिव कवरेज का सामना करना पड़ता है. उन्होंने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स से एकजुट होकर इसे खत्म करने की अपील की.
यामी ने अपनी पोस्ट में क्या कहा?
यामी गौतम ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'कुछ समय से मैं कुछ कहना चाह रही थी, मुझे लगता है आज वही दिन है और मुझे कहना चाहिए. फिल्म को मार्केटिंग के नाम पर पैसे देने का यह तथाकथित ट्रेंड चल रहा है. इससे सुनिश्चित किया जाता है फिल्म के लिए अच्छा ‘हाइप’ क्रिएट किया जाए, वरना ‘वे लोग’ लगातार नेगेटिव चीजें लिखते रहेंगे (फिल्म रिलीज होने से पहले ही), जब तक आप ‘उन्हें’ पैसे नहीं देते. यह कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से जबरदस्ती की वसूली करना है. सिर्फ इसलिए कि यह व्यवस्था किसी के लिए भी उपलब्ध है चाहे किसी फिल्म को ‘हाइप’ देने के लिए या किसी अन्य एक्टर/फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए, यह एक प्लेग है जो हमारी इंडस्ट्री के भविष्य को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'दुर्भाग्य से, अगर कोई सोचता है कि यह नुकसानदायक नहीं है और चलो इसे कर लेते हैं क्योंकि यह नया ‘नॉर्मल’ है, तो वह गलत है. इस ‘ट्रेंड’ नाम के राक्षस ने अंत में हर किसी को काटना है. अगर पिछले 5 सालों में विशेष रूप से ‘सक्सेस’ के नाम पर लाखों चीजों की सच्चाई उजागर हो जाए, तो दुर्भाग्यवश कई लोगों के लिए तस्वीर बहुत अच्छी नहीं होने वाली. कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि इंडस्ट्री कई मोर्चों पर एकजुट खड़ी है.'
एक्ट्रेस ने लगाई गुहार
आगे यामी गौतम ने अपील की, 'मैं यह एक बेहद ईमानदार इंसान की पत्नी के तौर पर कह रही हूं, जिसने अपनी अथक मेहनत, विजन और हिम्मत से अपनी टीम के साथ मिलकर इस फिल्म को सब कुछ दिया है, ताकि कुछ ऐसा बन सके जिस पर मुझे पता है कि भारत को गर्व होगा. मैं इंडस्ट्री की एक गहराई से चिंतित सदस्य के तौर पर कह रही हूं, जो कई अन्य प्रोफेशनल्स की तरह भारतीय सिनेमा को उसके सर्वश्रेष्ठ पोटेंशियल के साथ फलते-फूलते देखना चाहती है, न कि उल्टी दिशा में. आइए फिल्ममेकिंग की खुशी को न मारें और इसे दुनिया के सामने पेश करें और दर्शकों को तय करने दें कि उन्हें क्या लगता है. हमें अपनी इंडस्ट्री के माहौल की रक्षा करनी होगी.'
ऋतिक रोशन ने किया सपोर्ट
यामी गौतम ने अपनी इस लंबी पोस्ट को X (पहले ट्विटर) पर भी शेयर किया है. इसके जवाब में ऋतिक रोशन ने उन्हें सपोर्ट किया. उन्होंने लिखा, 'सबसे ज्यादा, जो सुनहरी चीज खो जाती है और उन्हें और हम सभी को गरीब बना देती है, वह है पत्रकारों की सच्ची आवाज. उन्हें फिल्म के पीछे की सभी क्रिएटिव फोर्सेस को यह बताने का मौका कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्या सोचा, क्या सराहा और क्या आलोचना की. केवल सच्ची राय ही वह संभावना रखती है जहां फीडबैक हमें विकसित होने में मदद करता है. उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनजाने में ही छीन लिया जाता है, और हमारा विकास का अवसर भी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना, सच्चाई के हमें विकसित करने में मदद करने के बिना, वे या हममें से कोई भी नौकरी में संतुष्टि की उम्मीद कैसे कर सकता है?'
यामी गौतम के पति आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर' का निर्देशन किया है. इसमें रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म काफी निगेटिविटी का सामना कर रही है. इसकी कहानी से लेकर रणवीर सिंह तक, विवादों में घिरे हुए हैं.