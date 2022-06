Vikram box office collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर विक्रम की दहाड़, दूसरे दिन बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड

Vikram Box Office Collection Day 2: इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की बछौर सी हुई. 3 जून को सिनेमाघरों में फैंस को एक नहीं, बल्कि तीन नई फिल्मों की सौगात मिली. यानी इस हफ्ते दर्शकों के पास देखने के लिये तीन बड़ी फिल्में विक्रम, सम्राट पृथ्वीराज और मेजर थीं. सम्राट और मेजर के मुकाबले कमल हासन (Kamal Haasan) की फिल्म विक्रम ने पहले ही हफ्ते जबरदस्त कमाई कर डाली है.

विक्रम ने बनाया रिकॉर्ड

कमल हासन उन एक्टर्स में से एक हैं जिनका काम स्क्रीन पर बोलता है. विक्रम फिल्म में भी उनकी एक्टिंग ने लोगों को क्रेजी कर डाला है. ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 58 करोड़ रुपये कमाने के बाद दूसरे दिन भी विक्रम ने काफी उम्दा कमाई कर डाली है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के ट्वीट के मुताबिक, कमल हासन स्टारर मूवी ने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

In 2 days, #Vikram crosses the ₹ 100 Cr Mark at the WW Box Office..



Phenomenal.. 🔥@ikamalhaasan @VijaySethuOffl #FahadhFaasil @Suriya_offl @Dir_Lokesh @anirudhofficial @RKFI @turmericmediaTM