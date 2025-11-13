scorecardresearch
 

Feedback

विक्की और कटरीना की कैसे शुरू हुई लव स्टोरी? एक्टर ने बताया दोनों में कौन बड़ा स्टार

विक्की कौशल, कटरीना कैफ के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए उन्हें 'सुपरस्टार' कहते हैं. एक्टर ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि उनके रिश्ते में कटरीना ही 'बड़ी स्टार' हैं.

Advertisement
X
कटरीना को लेकर क्या बोले विक्की (Photo: Instagram @vickykaushal09)
कटरीना को लेकर क्या बोले विक्की (Photo: Instagram @vickykaushal09)

विक्की कौशल और कटरीना कैफ इन दिनों अपने पैरेंटहुड को एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में कटरीना ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है. इस बीच विक्की एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ काजोल और ट्विंकल के साथ उनके शो 'टू मच' में नजर आए. जहां उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी, एक्ट्रेस कटरीना कैफ उनसे बड़ी स्टार हैं? इसके अलावा एक्टर ने अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया.

विक्की ने कटरीना से पहली मुलाकात पर क्या कहा?
अपनी पहली मुलाकात की स्टोरी शेयर करते हुए विक्की ने बताया, 'यह मुलाकात एक अवॉर्ड शो के बैकस्टेज हुई थी, जिसकी होस्टिंग मैं कर रहा था, जहां कटरीना बतौर गेस्ट पहुंची थीं. हम दोनों को एक साथ एक मंच पर आना था, और हमारी बातचीत के पहले पांच मिनट के अंदर वह मुझे शो होस्ट करने की सीख दे रही थीं.'

विक्की कौशल ने उस वायरल पल के बारे में भी बात की जब उन्होंने मंच पर मजाक में कटरीना को प्रपोज किया था. जिस दौरान सलमान खान भी वहां मौजूद थे. एक्टर ने खुलासा किया कि फंक्शन के दौरान उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे मंच पर आने वाले किसी भी एक्ट्र्रेस को प्रपोज करें. हालांकि, जब कटरीना को प्रपोज करते हुए उनका क्लिप सामने आया तो इसने काफी हलचल मचा दी.

सम्बंधित ख़बरें

Kajol and Ajay
Kajol की बात सुनकर उड़े Twinkle-Kriti के होश! 
Class of 2025: Priyanka, Kiara lead Bollywood’s cheers for Vicky-Katrina's baby boy
बातों से ज्यादा इंटीमेसी को जरूरी मानते हैं विक्की, सुनकर हैरान रह गईं काजोल 
Katrina Kaif, Vicky Kaushal
मां बनीं कटरीना, करण ने दी बधाई, किया पेरेंटिंग की दुनिया में स्वागत 
Katrina Kaif not on talking terms with father
कटरीना को नहीं मिला पिता का प्यार, मां ने अकेले पाला, सालों से नहीं हुई बात 
Katrina Kaif, Vicky Kaushal
Film Wrap: बेटे की मां बनीं कटरीना कैफ, 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर रिलीज 
Advertisement

दोनों में से कौन बड़ा सुपरस्टार?
ट्विंकल खन्ना ने विक्की की इस बात पर रिएक्शन देते हुए कहा, 'विक्की और कटरीना दोनों उस समय 'बड़े स्टार' थे, और आगे कहा कि कटरीना और भी बड़ी स्टार थीं.' शो में आगे ट्विंकल ने पूछा कि अब क्या हालात हैं? अब कौन बड़ा स्टार है? 

जब ट्विंकल के इस सवाल पर विक्की ने जवाब दिया, 'वह अब भी बड़ी स्टार हैं. वह हमेशा रहेंगी.' इस पर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'वह धरती हैं, और आप उनकी परिक्रमा करने वाला चांद हैं.' उनकी तुलना से प्रभावित होकर विक्की ने जवाब दिया, 'बहुत अच्छी बात कही.'

कब हुई विक्की और कटरीना की शादी?
विक्की और कटरनी कैफ की 9 दिसंबर 2021 को शादी हुई थी. दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को डेट भी किया था. हालांकि दोनों ने ही अपने अफेयर को छिपा कर रखा था. इसी महीने 7 नवंबर को कटरीना ने बेटे को जन्म दिया है. वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की को आखिरी बार फिल्म छावा में देखा गया था. इस वक्त वो संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग में बिजी हैं. कटरीना कैफ को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement