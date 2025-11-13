विक्की और कटरीना की कैसे शुरू हुई लव स्टोरी? एक्टर ने बताया दोनों में कौन बड़ा स्टार

विक्की कौशल और कटरीना कैफ इन दिनों अपने पैरेंटहुड को एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में कटरीना ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है. इस बीच विक्की एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ काजोल और ट्विंकल के साथ उनके शो 'टू मच' में नजर आए. जहां उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी, एक्ट्रेस कटरीना कैफ उनसे बड़ी स्टार हैं? इसके अलावा एक्टर ने अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया.

विक्की ने कटरीना से पहली मुलाकात पर क्या कहा?

अपनी पहली मुलाकात की स्टोरी शेयर करते हुए विक्की ने बताया, 'यह मुलाकात एक अवॉर्ड शो के बैकस्टेज हुई थी, जिसकी होस्टिंग मैं कर रहा था, जहां कटरीना बतौर गेस्ट पहुंची थीं. हम दोनों को एक साथ एक मंच पर आना था, और हमारी बातचीत के पहले पांच मिनट के अंदर वह मुझे शो होस्ट करने की सीख दे रही थीं.'

विक्की कौशल ने उस वायरल पल के बारे में भी बात की जब उन्होंने मंच पर मजाक में कटरीना को प्रपोज किया था. जिस दौरान सलमान खान भी वहां मौजूद थे. एक्टर ने खुलासा किया कि फंक्शन के दौरान उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे मंच पर आने वाले किसी भी एक्ट्र्रेस को प्रपोज करें. हालांकि, जब कटरीना को प्रपोज करते हुए उनका क्लिप सामने आया तो इसने काफी हलचल मचा दी.

दोनों में से कौन बड़ा सुपरस्टार?

ट्विंकल खन्ना ने विक्की की इस बात पर रिएक्शन देते हुए कहा, 'विक्की और कटरीना दोनों उस समय 'बड़े स्टार' थे, और आगे कहा कि कटरीना और भी बड़ी स्टार थीं.' शो में आगे ट्विंकल ने पूछा कि अब क्या हालात हैं? अब कौन बड़ा स्टार है?

जब ट्विंकल के इस सवाल पर विक्की ने जवाब दिया, 'वह अब भी बड़ी स्टार हैं. वह हमेशा रहेंगी.' इस पर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'वह धरती हैं, और आप उनकी परिक्रमा करने वाला चांद हैं.' उनकी तुलना से प्रभावित होकर विक्की ने जवाब दिया, 'बहुत अच्छी बात कही.'

कब हुई विक्की और कटरीना की शादी?

विक्की और कटरनी कैफ की 9 दिसंबर 2021 को शादी हुई थी. दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को डेट भी किया था. हालांकि दोनों ने ही अपने अफेयर को छिपा कर रखा था. इसी महीने 7 नवंबर को कटरीना ने बेटे को जन्म दिया है. वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की को आखिरी बार फिल्म छावा में देखा गया था. इस वक्त वो संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग में बिजी हैं. कटरीना कैफ को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.



