कटरीना कैफ का 7 नंबर से है खास कनेक्शन, पति के बाद इसी तारीख पर जन्मा बेटा

कटरीना कैफ 42 की उम्र में मां बनी हैं. उन्होंने 7 नवंबर को बेटे को जन्म दिया है. कपल ने इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी को फैंस के साथ साझा किया. विक्की और कटरीना ने 2021 में शादी की थी और इस साल सितंबर में प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी.

कटरीना ने दिया बेटे को जन्म (Photo: Instagram @katrinakaif)
बॉलीवुड के एडोरेबल कपल विक्की कौशल और कटरीना कैफ के घर किलकारी गूंजी है. एक्ट्रेस ने 7 नवंबर को बेबी बॉय को जन्म दिया है. कपल ने इंस्टा पर जैसे ही ये न्यूज शेयर की, फैंस और सेलेब्स के बीच बधाइयां देने का ताता लग गया. हर कोई कपल को लाइफ के नए चैप्टर में एंट्री करने की शुभकामनाएं दे रहा है. कौशल परिवार में जश्न का माहौल है. 
 

विक्की-कटरीना की बर्थ डेट से बेबी का कनेक्शन

विक्की-कटरीना ने फिलहाल बेटे की झलक नहीं दिखाई है. फैंस नन्हे राजकुमार के फेस रिवील का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं बेबी की बर्थ डेट का उनके पेरेंट्स संग कनेक्शन है. कपल का बच्चा 7 तारीख को पैदा हुआ है. वहीं विक्की-कटरीना की बर्थ डेट का न्यूमेरोलॉजी में टोटल 7 है. कटरीना की बर्थ डेट 16 जुलाई है, वहीं विक्की 16 मई 1988 को पैदा हुए थे.

न्यूमेरोलॉजी के एंगल से देखा जाए तो कपल का मूलांक 7 नंबर है. जो कि उनके बच्चे की बर्थड डेट से मेल खाता है. अब विक्की-कटरीना और उनके बेटे का मूलांक 7 होना महज इत्तेफाक है या फिर प्लान्ड, इसका जवाब तो कपल ही दे पाएगा. लेकिन आजकल ये आम बात है. कई कपल ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी प्लान करते हैं. 

कटरीना को मिल रही बधाइयां

7 मूलांक वाले लोग आमतौर पर बुद्धिमानी, मेहनती और सक्सेसफुल होते हैं. विक्की कौशल और कटरीना कैफ के करियर और व्यक्तित्व को देखकर इसका सबूत भी मिलता है. विक्की और कटरीना ने 2021 में शादी की थी. शादी के बाद से कटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें लगातार उड़ रही थीं. लेकिन एक्ट्रेस ने कभी इन खबरों पर रिएक्ट नहीं किया. कपल ने इसी साल 23 सितंबर को अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. 

वर्कफ्रंट पर, कटरीना कैफ की पिछली रिलीज मूवी मेरी क्रिसमस थी. इसके बाद से वो स्क्रीन पर नहीं दिखी हैं. वहीं विक्की की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म लव एंड वार होगी. इसमें विक्की के साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी नजर आएंगे. विक्की को पिछली रिलीज मूवी छावा को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस किया था. 

