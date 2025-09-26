बॉलीवुड के हैंडसम हंक हीरो वरुण धवन ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की. इवेंट में उन्होंने बॉलीवुड और पर्सनल लाइफ पर ढेरों बातें शेयर कीं. एक्टर ने खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सीक्रेट भी शेयर किया.

शादीशुदा जिंदगी पर बोले वरुण धवन

सेशन के दौरान बातचीत में वरुण धवन ने मॉर्डन रिलेशनशिप और मैरिज में आने वाले चैलेंज पर बात की. वो कहते हैं- मुझे लगता है कि खासकर शादी में ये बात है कि ये सिर्फ सेकंड चांस के बारे में नहीं है. इसमें बहुत सारे मौके देने पड़ते हैं. आपको अपने पार्टनर को कई मौके देने होते हैं. आपका पार्टनर भी आपको मौके देता है, क्योंकि प्यार तो हमेशा रहता है. उसी प्यार के लिए लड़ाई करनी पड़ती है. मुझे सच में लगता है कि प्यार के लिए लड़ाई जरूरी है. हर कोई गलती करता है और रिलेशनशिप में ये चीज नॉर्मल हैं.

आगे बात करते हुए उन्होंने कहा- गलती होती रहती है, लेकिन आपको बैलेंस बनाना पड़ता है. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी आपके साथ बीच का रास्ता निकालना पड़ता है. असली बात ये है कि जब आप शादी में होते हैं, तो आप उसमें होते हैं. क्योंकि आज की फास्ट लाइफ में इतने ऑप्शन हैं कि शादी छोड़ कर भी इंसान आगे बढ़ सकता है.

Advertisement

'हर कोई नया ऑप्शन ढूंढ सकता है, लेकिन शादी निभाना और एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहना, उसमें अलग ही कमिटमेंट लगता है. वो कमिटमेंट यही है कि अगर सामने वाला गलती भी करता है, तो भी आपको उसे स्वीकार करना होता है. इसलिए मैं इसमें हूं, चाहे कुछ भी हो जाए. ये रिश्ता टूट नहीं सकता.'

नताशा से बेइंतिहा मोहब्बत करते हैं वरुण

वरुण धवन ने 2021 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की थी. नताशा, वरुण की लाइफ की पहली लड़की थीं, जिसे वो दिल दे बैठे थे. कई सालों की डेटिंग के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया. अब नताशा और वरुण एक बेटी के पेरेंट भी हैं.

एक्टर के वर्कफ्रंट की बात करें, तो 2 अक्टूबर को उनकी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज होने वाली है. फिल्म में उनके साथ जाह्ववी कपूल लीड रोल में हैं.



---- समाप्त ----