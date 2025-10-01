जब सीन के लिए सुबह-सुबह शराब पीने बैठे वरुण धवन, नशे में हालत हुई खराब, फिर...

हिंदी फिल्म एक्टर अक्सर 'मेथड एक्टिंग' को अपनाते हैं, जब इसमें कुछ ऐसा करना होता है जो आसान हो, जैसे कि नशे के सीन फिल्माने से पहले असल में शराब पीना. शाहरुख खान, आमिर खान, विक्की कौशल, आदित्य रॉय कपूर जैसे एक्टर्स ने अतीत में 'देवदास', '3 इडियट्स', 'आशिकी 2' और 'डंकी' जैसी फिल्मों के लिए ऐसा किया है. हाल ही में वरुण धवन ने शेयर किया कि उन्होंने 'जुग जुग जियो' के लिए भी ऐसा ही किया था.

वरुण धवन ने पी थी शराब

वरुण धवन से एक हालिया इंटरव्यू में फिल्म के सेट पर सबसे अजीब पल के बारे में पूछा गया. एक्टर ने 2022 की फिल्म 'जुग जुग जियो' में मनीष पॉल के साथ एक खास सीन की शूटिंग के बारे में बताया. उन्होंने याद किया कि अनिल कपूर के साथ अंतिम टकराव के सीन में, जिसमें वरुण के किरदार को नशे में एक भाषण देना था, उन्होंने किरदार में ढलने के लिए सुबह 7:30 बजे मनीष के साथ शराब पीना शुरू किया.

पिंकविला संग बातचीत में वरुण ने बताया, 'अनिल सर के साथ उस क्लाइमेक्स सीन में, जब वे अपनी शादी की कसमें दोबारा ले रहे हैं, मैं नशे में होता हूं और एक भाषण देता हूं. तो हमें नशे में दिखना था. हमने सुबह 7:30 बजे शुरू किया. तो मनीष और मैंने सुबह-सुबह पीना शुरू कर दिया और दोपहर 2 बजे तक हमारी जुबान लड़खड़ाने लगी.' वरुण ने बताया कि इसके बाद उन्हें होश में आना पड़ा, लेकिन चूंकि सीन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अगले दिन भी उन्हें वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ी. एक्टर बोले, 'अगले दिन, शूटिंग जारी रही, तो हमें फिर से पीना पड़ा.'

वरुण धवन, फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आएंगे. ये 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. उन्हें 2017 की 'जुड़वा 2' के बाद से कोई हिट फिल्म नहीं मिली है. उन्हें पिछली बार 2024 की 'बेबी जॉन' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी.

