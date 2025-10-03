scorecardresearch
 

वरुण धवन हैं इनसिक्योर, कटवाते हैं एक्टर्स के सीन? अफवाहों पर दिया जवाब

वरुण धवन ने अपनी नई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के प्रचार के दौरान सह-कलाकारों के साथ कथित विवादों को स्पष्ट रूप से खारिज किया. जाह्नवी कपूर ने भी वरुण की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक समझदार और सहयोगी एक्टर हैं.

वरुण धवन ने अफवाहों पर दी सफाई (Photo: IMDb)
वरुण धवन ने अपने करियर के दौरान कई मल्टी-स्टारर फिल्मों में काम किया है. इनमें उन्होंने अपने साथ के और सीनियर एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की है. उनकी नई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में, उन्हें जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा के साथ देखा जा रहा है. फिल्म के रिलीज होने से पहले, ऑनलाइन अफवाहें थीं कि वरुण ने कथित तौर पर फिल्म के निर्देशक से अपने सह-कलाकारों के सीन्स को कम करने और ध्यान केवल उन पर रखने के लिए कहा था. हालांकि, यह कोई विश्वसनीय स्रोत से नहीं आया थ. फिर भी, वरुण ने फिल्म के प्रमोशन इंटरव्यू में इस मुद्दे को संबोधित किया.

वरुण कटवाते हैं एक्टर्स के सीन्स

बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में, वरुण धवन से कहा गया कि इंटरनेट का मानना है कि वरुण एक 'अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और सीन्स काटने वाले सह-कलाकार' हैं. वरुण के जवाब देने से पहले, उनकी सह-कलाकार जाह्नवी कपूर ने बीच में कहा, 'वह ऐसा करने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे. रिकॉर्ड के लिए, मैं इस इंडस्ट्री में 6-7 साल से हूं, काफी लोगों के साथ काम किया है और काफी कहानियां सुनी हैं. वह शायद उन कुछ लोगों में से एक हैं जो इतने सुरक्षित और समझदार हैं कि वे समझते हैं कि एक फिल्म एक सामूहिक प्रयास है, और उन्हें दूसरों को आगे बढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है.'

वरुण धवन ने इसपर कहा, 'दिन के अंत में, यह मायने नहीं रखता कि कहानी किस दिशा में जाती है. मैं इस पर ध्यान देना पसंद नहीं करता. मेरे सह-कलाकारों के साथ मेरी दोस्ती इन सालों में इस बात का सबूत है. मुझे लगता है कि मेरे प्रशंसकों से मुझे बहुत प्यार मिलता है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है. दुनिया भर में, हिट हो या फ्लॉप, उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया है.'

फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं. कुछ ने कॉमेडी की तारीफ की, लेकिन फिल्म की रफ्तार की आलोचना भी की जा रही है. शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दशहरे पर भारत में लगभग 9.25 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग की. ये हाल की कुछ रोमांटिक बॉलीवुड से अधिक है. लेकिन त्योहार के समय रिलीज होने के बावजूद यह उम्मीदों से कम रही. 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का क्लैश बॉक्स ऑफिस पर पैन-इंडिया फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ हुआ है.

