Two Much Teaser: काजोल-ट्विंकल के शो का टीजर रिलीज, फैन्स बोले- 'कॉफी विद करण का बाप'

बॉलीवुड की गिगल क्वीन काजोल और अपने सैवेज होस्ट ट्विंकल खन्ना मिलकर एक मजेदार चैट शो ला रही हैं. इस शो का नाम है 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल'. शो में आप कई सेलिब्रिटीज को शिरकत करते देखेंगे. इन सभी के साथ काजोल और ट्विंकल सवाल-जवाब करने के साथ-साथ मस्ती भी करती नजर आएंगी. शो टीजर रिलीज हो गया है और इसे देखकर ही पता चल रहा है कि 'टू मच' शो सही में जबरदस्त होने वाला है.

रिलीज हुआ टू मच का टीजर

'टू मच' के साथ दोनों ही एक्ट्रेस पुराने चैट शो के स्टाइल वाले फॉर्मूला को फेंकने के साथ पहले से बेहतर शो का वादा कर रही हैं. टीजर की शुरुआत काजोल के ड्रामेटिक अंदाज से होती है. वो कहती है- क्या आप सेलिब्रिटी न्यूज से थक गए हैं? फिर ट्विंकल आती हैं और कहती हैं- ढीले और बेमजा चैट शो से आप तंग आ गए हैं, तो पेश है एक नया और बेहतर सेलिब्रिटी चैट शो. काजोल और ट्विंकल के मुताबिक, इस शो में सितारों को परेशान करने वाले ऑक्वर्ड सवालों की शक्ति से लेकर ताजगी और मनोरंजन भरा होने वाला है.

बेसब्र हैं फैंस

टीजर में दोनों एक्ट्रेस का अंदाज बेहद ड्रामेटिक है, जिसे देखना मजेदार है. जाहिर है कि काजोल और ट्विंकल का ये शो मस्ती-मजे के साथ-साथ कई दिलचस्प चीजों से भरा होने वाला है. टीजर देखकर फैंस भी शो के लिए उत्साहित हो गए हैं. काजोल के फैंस के बीच खूब बेसब्री है. एक फैन ने टीजर पर कमेंट किया, 'ओह माय गॉड, मैं इस शो को देखने के लिए सिर्फ काजोल की वजह से उत्साहित हूं. मैं अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर सकती.' दूसरे ने लिखा, 'कॉफी विद करण का बाप.' एक और ने लिखा, 'व्यंग की दो क्वीन साथ आ रही हैं. ये शो जबरदस्त होगा.' एक अन्य ने लिखा, 'अगर शो पर अक्षय कुमार आए तो जरूर कहेंगे कि बच्चे की जान लोगी क्या.'

कब स्ट्रीम होगा चैट शो?

शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का ग्लोबल प्रीमियर 25 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा. इस टॉक शो का हर गुरुवार एक नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा. ये नया अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल शो है, जिसमें पहली बार करिश्माई काजोल और बेहद विटी ट्विंकल खन्ना को-होस्ट के रूप में एक साथ नजर आएंगी. शो के पहले सीजन में दर्शकों को बेहद शानदार और ग्लैमरस गेस्ट लिस्ट भी देखने को मिलेगी, जो इसे और भी खास बनाएगी. काजोल की एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और ट्विंकल खन्ना के ट्रेडमार्क सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, ये टॉक शो जिसे बनिजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है, वो दर्शकों को जाने माने कुछ सबसे बड़ी और नामी हस्तियों के साथ मनोरंजन का अनलिमिटेड डोज, बिना फिल्टर किए हुए पलों का मजा, ढेर सारी हंसी और सरप्राइज देने वाला है.

