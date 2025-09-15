scorecardresearch
 

23 साल का हुआ ट्विंकल-अक्षय का बेटा, एक्टर ने लिखा पोस्ट- तुम रोज मुझे हराते हो...

बॉलीवुड के फेरवेट कपल अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव का आज 23वां जन्मदिन हैं. इस मौके पर एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक स्पेशल नोट लिखा, साथ ही बेटे को अलग अंदाज में बर्थडे विश किया.

बेटे के बर्थडे पर अक्षय-ट्विंकल का पोस्ट (Photo:Instagram/@twinklerkhanna)
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार का आज 23वां जन्मदिन हैं. वो अपनी मां ट्विंकल और पिता अक्षय कुमार के लाडले हैं. अक्सर एक्ट्रेस अपने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं. बर्थडे के मौके पर दोनों कपल ने अपने बेटे के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया. जिसमें दोनों ने आरव पर जमकर प्यार लुटाया.

अक्षय कुमार ने क्या लिखा?
अपने बेटे आरव के बर्थडे पर अक्षय कुमार ने पोस्ट कर लिखा, '23वां जन्मदिन मुबारक हो, आरव. जब मैं 23 साल का था, तब मैं स्क्रीन पर लोगों को पीटना सीख रहा था. अब तुम्हें हर रोज मुझे हराते देखना एक अजीब सा एहसास है, चाहे तकनीक हो, फैशन हो या खाने की टेबल पर बहस. देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है यार तू. तुम मुझे अपनी ही कहानी में एक गर्वित साथी जैसा महसूस कराते हो. मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 23 सालों के लिए चीयर्स, क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहे हैं. लव यू.'

ट्विंकल खन्ना ने भी किया पोस्ट
वहीं एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने भी अपने बेटे के बर्थडे पर अक्षय कुमार की शेयर की गई फोटो को पोस्ट किया. कैप्शन में लिखा, 'आरव 23 साल का हो गया. हालांकि मुझे उसे साथ रखने की एक मजबूरी है, लेकिन यह याद रखना समझदारी होगी कि बच्चे हमारे फेफड़ों में जमा हवा की तरह होते हैं, जो अगली सांस छोड़ने से पहले बस एक पल के लिए हमारी गिरफ्त में होते हैं. यह पूरी तरह से सही तुलना नहीं हो सकती क्योंकि सांसों की तरह हम बच्चों को लगातार अंदर-बाहर नहीं कर सकते, लेकिन आप बात बिल्कुल सही समझ रहे हैं. हैप्पी बर्थडे, तुम अपनी दया से दुनिया को भरता रहो.'

क्या करते हैं आरव कुमार?
बता दें कि आरव कुमार की स्कूली पढ़ाई मुंबई के जुहू स्थित इकोले मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल से हुई है. इसके बाद वो सिंगापुर गए, जहां उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. फिलहाल वह लंदन में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं.  आरव का ज्यादा फोकस इस समय पढ़ाई पर हैं, लेकिन उन्हें कुकिंग में भी काफी इंट्रैस्ट है. इसके साथ ही जूडो-कराटे में फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं. उन्होंने जूडो नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है.

आरव करेंगे बॉलीवुड में एंट्री?
एक बार जब एक्टर अक्षय कुमार से पूछा गया कि क्या आरव बॉलीवुड में एंट्री करेंगे? इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'मुझे नहीं पता वो सिनेमा की दुनिया में आना चाहेगा या नहीं लेकिन मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा.' वहीं आरव के अलावा अक्षय और ट्विंकल की एक बेटी भी हैं, जिसका नाम नितारा रखा है. 
 

