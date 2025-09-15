Too Much with Kajol and Twinkle Trailer: काजोल-ट्विंकल से डरे आमिर, सलमान ने उड़ाया मजाक, मजेदार है ट्रेलर

कॉफी विद करण चैट शो के बाद शायद ही कोई ऐसा शो आपके जहन में आए, जहां बॉलीवुड सेलेब्स खुद अपने बारे में चटपटे गॉसिप देते और उनपर बात करते दिखें हो. लेकिन सालों बाद अब बॉलीवुड की मोटर माउथ मानी जाने वालीं दो एक्ट्रेसेज- काजोल और ट्विंकल खन्ना एक ऐसा शो लेकर आई हैं जो आपको काफी एंटरटेन कर सकता है. इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया.

काजोल-ट्विंकल का धमाका

इस शो का नाम है 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल'. इसकी पहली झलक ही किसी रोलर कोस्टर राइड जैसी है. शो के ट्रेलर में साफ दिखता है कि ये कितना हाी प्रोफाइल होने वाला है. इस मजेदार चैट शो में सलमान खान, आमिर खान, विक्की कौशल, कृति सेनन, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, जाह्नवी कपूर और गोविंदा जैसे बड़े स्टार्स शिरकत करते दिखेंगे.

प्रोमो में काफी टॉन्टबाजी देखने को मिलती है तो वहीं स्टार्स एक दूसरे की खिल्ली तक उड़ाते दिख रहे हैं. इसके भी ऊपर है होस्ट काजोल और ट्विंकल का रिएक्शन, जो किसी को जवाब देने में एक कदम भी पीछे नहीं हैं.

सलमान का 'रोस्ट' मोड ऑन

प्रोमो में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का भी रोस्ट अंदाज देखने को मिलता है, जहां वो पहले तो खुद को और आमिर को काजोल-ट्विंकल के आगे लिटल स्टार्स बताते हैं. वहीं दूसरे सेगमेंट में आमिर की खिल्ली उड़ाते दिखते हैं. जब आमिर कहते हैं- मैंने दो-दो ले लिया. तो सलमान जवाब देते हैं- क्या कह रहा है आमिर. साथ ही ट्रेलर के आखिर में सलमान खुद को भी रोस्ट कर डालते हैं और कहते हैं- तीन ही एक्सप्रेशन पर चल रहा हूं मैं.

Advertisement

वहीं ट्विंकल और काजोल की जोड़ी दमदार लग रही है. ट्रेलर में आमिर भी दोनों एक्ट्रेसेज की हाजिरजवाबी के हुनर को देख दंग होते दिखते हैं. एक सेगमेंट में जब काजोल ट्विंकल के ऊपर छींक देती हैं, तो एक्ट्रेस कहती हैं- मुझे इसे झेलने के एक्स्ट्रा पैसे चाहिए. तो आमिर कहते हैं- ये लोग कैसे फटाफट से बेइज्ती कर देती हैं. ट्रेलर में विक्की कौशल और कृति सेनन होस्ट से थोड़े डरते भी नजर आए.

अजय-अक्षय को साथ लाने की डिमांड

बता दें, शो के ट्रेलर को देख यूजर्स काफी इम्प्रेस हो रहे हैं. कमेंट सेक्शन में हर कोई बेसब्री जाहिर करता दिखा. यूजर्स ने लिखा- लंबे वक्त बाद कोई फन शो आता दिख रहा है, जहां सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी और लव लाइफ पर बात नहीं होने वाली है. वहीं बहुत से यूजर्स अभी से एक्ट्रेसेज के पति अक्षय कुमार और अजय देवगन को साथ लाने की गुजारिश करते दिखे.

बता दें, ये चैट शो 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर हर गुरुवार को स्ट्रीम किया जा सकेगा. देखना तो दिलचस्प होगा कि स्टार्स के कौन-से राज इस शो पर खुलते दिखाई देंगे.

---- समाप्त ----