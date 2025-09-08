scorecardresearch
 

'बागी 4' पहले वीकेंड में ही पटरी से उतरी, सस्ते टिकट से भी नहीं हुआ टाइगर की फिल्म का भला

टाइगर श्रॉफ के करियर में 'बागी' फ्रैंचाइजी हमेशा कामयाबी लेकर आई है. इस फ्रैंचाइजी की पहली तीन फिल्में बड़ी हिट साबित हुई हैं. लेकिन हाल ही में रिलीज हुई चौथी फिल्म 3 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर होते खाने लगी है. आइए बताते हैं इस वीकेंड कैसा रहा 'बागी 4' का हाल.

3 ही दिन में पटरी से उतरी 'बागी 4', टाइगर श्रॉफ को फिर मिल सकती है फ्लॉप (Photo: Instagram / @tigerjackieshroff)
3 ही दिन में पटरी से उतरी 'बागी 4', टाइगर श्रॉफ को फिर मिल सकती है फ्लॉप (Photo: Instagram / @tigerjackieshroff)

टाइगर श्रॉफ के करियर में लॉकडाउन के बाद लगातार फ्लॉप फिल्मों की झड़ी सी लगी हुई है. अब इस लिस्ट में टाइगर की लेटेस्ट फिल्म 'बागी 4' का नाम जुड़ने का भी चांस बन रहा है. ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी. रिलीज के साथ ही मेकर्स ने दर्शकों को एक खास ऑफर भी दिया और एक टिकट के साथ दूसरा टिकट फ्री कर दिया गया. 

इस ऑफर के बावजूद 'बागी 4' को पर्याप्त दर्शक नहीं मिले. इसका असर ये हुआ है कि पहले वीकेंड में ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पटरी से उतरती नजर आई. 'बागी 4' जिस तरह आगे बढ़ रही है, इसपर फ्लॉप का टैग लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है. 

कितना रहा 'बागी 4' का वीकेंड कलेक्शन?
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने सस्ते टिकट के ऑफर के साथ पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 13.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. लेकिन पिछले कुछ समय में ये शायद अकेली चर्चित बॉलीवुड फिल्म है जिसका कलेक्शन शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को घट गया. दूसरे दिन इसका कलेक्शन 11.34 करोड़ रहा. 

अब रविवार की ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान कहते हैं कि तीसरे दिन 'बागी 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ रुपये के करीब ही कलेक्शन किया है. यानी पहले वीकेंड के तीन दिनों में टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने करीब 35 करोड़ रुपये से कम ही कलेक्शन किया है. 

'बागी' फ्रैंचाइजी की सबसे कमजोर फिल्म बनी 'बागी 4'
'हीरोपंती' (2014) से डेब्यू करने वाले टाइगर श्रॉफ को स्टार बनाने वाली फिल्म 2016 में आई 'बागी' थी. करीब एक दशक पहले आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 38 करोड़ रुपये से ज्यादा वीकेंड कलेक्शन किया था. 2018 में 'बागी 2' ने वीकेंड भर में ही 73 करोड़ से ज्यादा नेट वीकेंड कलेक्शन किया था और इसकी कुल कमाई 160 करोड़ से ज्यादा थी. 

फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म 'बागी 3' कोविड के खतरे के बीच, मार्च 2020 में रिलीज हुई थी. वीकेंड में इस फिल्म ने 52 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया था. तेजी से फैलती महामारी के बीच रिलीज हुई ये फिल्म, थिएटर्स सूने होने से पहले 93 करोड़ रुपये कमा चुकी थी. 

लॉकडाउन के बाद टाइगर श्रॉफ की 'हीरोपंती 2', 'गणपत' और 'बड़े मियां छोटे मियां' जैसी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं. लॉकडाउन से पहले के दौर में करियर के उतार चढ़ाव के बीच, 'बागी' फ्रैंचाइजी टाइगर का दम साबित करने वाली फिल्में लेकर आती रही है. मगर 'बागी 4' का हाल बता रहा है कि अभी तक टाइगर के करियर की धुरी रही 'बागी' फ्रैंचाइजी भी बेअसर होने लगी है. 

फ्लॉप होने के ट्रैक पर है टाइगर की फिल्म
'बागी 4' को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं और इसलिए सोमवार से इसका हाल और भी बुरा होने वाला है. वीकेंड में टिकट पर मिला स्पेशल ऑफर भी सोमवार से नहीं होगा, ऐसे में फिल्म के दर्शक और भी कम होंगे. बड़ी कमाई के लिए फिल्मों को वर्किंग डेज में दमदार कमाई करने की जरूरत होती है और 'बागी 4' ऐसा करने में बहुत कामयाब नहीं होती दिख रही. 

पहले हफ्ते में इसका कलेक्शन 50 करोड़ तक भी शायद ही पहुंचे. दो हफ्ते बाद ये शायद ही 100 करोड़ के आसपास भी पहुंच सके और दूसरे सोमवार से शायद ही इसे दर्शक मिलें. 80 करोड़ के रिपोर्टेड बजट में बनी 'बागी 4', जिस तरह आगे बढ़ रही है, उससे बॉक्स ऑफिस पर इसका कामयाब होना बहुत ही मुश्किल हो गया है. 

---- समाप्त ----
