'वॉर 2' को टाइगर श्रॉफ की कमी से हुआ नुकसान? इन वजहों से यंग एक्टर की जगह नहीं ले पाए जूनियर एनटीआर

स्पाई-यूनिवर्स की फिल्म 'वॉर 2' थिएटर्स में अपना पहला वीकेंड बिता चुकी है. जहां 2019 में आई 'वॉर' देखकर जनता का मुंह खुला रह गया था, वहीं इस सीक्वल के लिए दर्शकों में वैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं नजर आ रहा. फिल्म देख चुके लोगों का सोशल मीडिया रिएक्शन बता रहा है कि उन्हें फिल्म में एक बड़ी कमी लग रही थी.

'वॉर 2' का पहला टीजर आते ही लोग टाइगर श्रॉफ को मिस करने लगे थे, जिनका किरदार पहली फिल्म में मर गया था. उम्मीद की जा रही थी कि इस स्पाई यूनिवर्स में नई एंट्री बनकर आ रहे जूनियर एनटीआर इस कमी को पूरा कर देंगे और थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद लोगों का रिएक्शन बदल जाएगा. मगर बात अभी भी वहीं की वहीं है.

टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के तेजी से उभरते यंग स्टार तो हैं, लेकिन अभी वो बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार तो यकीनन नहीं हैं कि सीक्वल में उनका ना होना लोगों को परेशान करने लगे. ना ही उनकी एक्टिंग का क्राफ्ट इतना तगड़ा है कि सीक्वल में आया नया नाम उनकी परफॉरमेंस का लेवल ना मैच कर सके. तो फिर टाइगर में ऐसा क्या है कि लोग 'वॉर 2' में उन्हें इतना मिस कर रहे हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं.

Photo: Screengrab War Official Trailer, Youtube/YRF

एक परफेक्ट एक्शन हीरो होने का डिजाईन और टाइगर श्रॉफ

बिना किसी शक, टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में कदम ही एक एक्शन हीरो के तौर पर रखा था. उन्होंने कभी ये बात साबित करने की कोई कोशिश नहीं की कि वो एक्टिंग की किताबें पढ़कर, स्टेज पर परफॉर्म करके अपनी एक्टिंग परफॉरमेंस से किसी को इम्प्रेस करने आए हैं.

जिम में लोहा पिघलाकर बनी बॉडी, बचपन से ही जिमनास्टिक्स करने से मिला लचीलापन, कड़ी ट्रेनिंग से सीखी मार्शल आर्ट्स और तड़कती बिजलियों को धता बताते डांस के साथ टाइगर एक पूरा पैकेज हैं. एक परफेक्ट 'एक्शन हीरो' जिसका डीएनए सीधा हॉलीवुड के सिल्वेस्टर स्टेलोन, ब्रूस विलिस, वैन डैम जैसे एक्शन लेजेंड्स के किरदारों से जुड़ता है. उन्हें एक्शन करते हुए जमीन से कनेक्शन बनाए रखने की जरूरत नहीं रहती, उनके दोनों पैर हवा में हो सकते हैं और वो लिटरली उड़ते हुए दिख सकते हैं. मगर इन सबके साथ टाइगर के पास एक ऐसा चेहरा भी था जिसे फिल्म बिजनेस में 'बेबी फेस' भी कहा जाता है. ये कॉम्बो बहुत कम देखने को मिलता है और इसने उन्हें यंग ऑडियंस में पॉपुलैरिटी दिलाई.

अपनी पहली ही फिल्म 'हीरोपंती' में टाइगर श्रॉफ ने गुरुत्वाकर्षण को झूठ साबित करने वाला जैसा एक्शन किया, वहीं से वो लोगों के दिल में उतर गए. वो स्क्रीन पर जो कुछ कर रहे थे, वो सब इतनी सफाई और आर्ट के साथ करते किसी नए इंडियन हीरो को लोगों ने देखा ही नहीं था. बाकी के एक्शन हीरो, फिल्ममेकिंग की तकनीकों और ग्राफिक्स के भरोसे कैसे खड़े किए जाते हैं, ये जानकारी अब आम हो चुकी है इसलिए सिंथेटिक एक्शन, बिना कहानी के बेजान लग रहा था.

टाइगर ने आते ही एक यंग ऑडियंस बेस कमा लिया था, जो आज भी उनके साथ खड़ा रहता है. 'बागी' ने उनकी 'एक्शन हीरो' साइड को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया तो दर्शकों का मुंह खुला रह गया. दिक्कत सिर्फ एक थी—बॉलीवुड वो इंडस्ट्री नहीं है जो 'एक्शन हीरो' के भौकाल के साथ पूरा न्याय करना जानती है. इसका सबूत विद्युत जामवाल भी हैं, जिनके स्टंट देखने के बाद जनता उनकी फैन हो गई थी. टाइगर भी इसी समस्या से जूझने लगे और बीच में कई ऐसी फिल्मों में नजर आए जो उनके एक्शन पोटेंशियल को सही से खर्च नहीं कर पा रही थीं. तभी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने उन्हें 'वॉर' में मौका दिया.

Photo: Screengrab War Official Trailer, Youtube/YRF

'वॉर' में टाइगर ने क्या कमाल किया था?

सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में ऋतिक और टाइगर ने इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के स्पेशल एजेंट्स का किरदार निभाया. ऋतिक का किरदार, कबीर, अपने काम में बेस्ट और अपनी एजेंसी का लेजेंड था. खालिद बने टाइगर एक ऐसे एजेंट थे जिसकी स्किल्स ने उसे बहुत तेजी से ऊपर पहुंचाया है. उसे खुद कबीर से ट्रेनिंग मिली है और अब वो अपने उस्ताद को ही पकड़ने चला है. इस स्टोरीलाइन की पहली डिमांड ही यही थी कि खालिद को, कबीर के भौकाल की बराबरी करनी है. यानी टाइगर को, हर मामले में खुद को ऋतिक का सबसे परफेक्ट वारिस साबित करना था.

ऋतिक रोशन अपने करियर की शुरुआत से यंग ऑडियंस के फेवरेट रहे हैं. 'बैंग बैंग' और 'कृष' जैसी फिल्मों में वो खुद स्टाइल भरा एक्शन कर चुके थे, जो उनके सीनियर्स से बेहतर लगता था. अपनी पर्सनालिटी की वजह से वो इस रोल में खूब जमते भी थे. मगर जब वो कबीर के रोल में टाइगर के सामने खड़े हुए, तो टाइगर की स्किल्स की वजह से वो खुद असुरक्षित नजर आए. जन्म के साथ ही प्रकृति से मिले लुक्स को साइड रख दें तो टाइगर की फुर्ती, उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स, डांस और बॉडी, ऋतिक से भी कहीं ज्यादा डायनामिक थी.

Photo: Screengrab War Official Trailer, Youtube/YRF

टाइगर, फिल्म में कबीर के स्टूडेंट जैसे रोल में थे, मगर उनकी अपनी पहचान स्क्रीन पर पूरा दम दिखा रही थी. फिल्म के फ्रेम, ऋतिक के सामने टाइगर की मौजूदगी से बैलेंस हो रहे थे. फिल्म के दो तिहाई हिस्से में ये बैलेंस कायम था. जिस बचे हुए एक तिहाई में टाइगर को ऋतिक का विरोधी बनना था, उसमें दर्शकों को कबीर की चिंता होने लगी थी. ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के फाइनल क्लाइमेक्स में जब दोनों आमने सामने थे, तो ऋतिक, एक बार के लिए टाइगर के सामने फंसे हुए लगते हैं. लेकिन यहां फिल्म अपना हीरो चुनती है... कबीर की जीत लिखती है और टाइगर के किरदार का अंत.

ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जोड़ी का सिनेमाई गणित

'वॉर 2' में ऋतिक की टक्कर लेने रघु बनकर आए हैं जूनियर एनटीआर. वो मास सिनेमा वाले कल्ट से आने वाले हीरो हैं, जो अपनी रॉ एनर्जी के लिए मशहूर है. वो स्क्रीन पर पावरफुल इमेज गढ़ने के लिए तो पूरी तरह दमदार हैं. लेकिन फिल्मों का ये 'स्पेशल एजेंट' या 'स्पाई' जॉनर जिस तरह के स्टाइलिश, सूट पहनने वाले, एक्शन में लयात्मकता वाले हीरो की मांग करता है, एनटीआर उससे अलग हैं.

उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनका स्टाइल अलग है. 'RRR' में शेर से उनका भिड़ जाना पर्दे पर ज्यादा भौकाली लगता है, बजाय उन्हें स्पेशल एजेंट टाइप स्किल्ड एक्शन में देखने के. पर्सनालिटी के हिसाब से ऋतिक और एनटीआर दो बिल्कुल अलग तरह के इंसान दिखते हैं. और अगर 'वॉर 2' में उन्हें साथ लाना ही था, तो फिल्म की राइटिंग को इन्हें एक दूसरे के कंट्रास्ट में एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था. तब ये तो मामला बहुत दिलचस्प हो सकता था. मगर फिल्म दोनों को एक ही तरह के किरदार में रखती है, बस दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं इसलिए वो आमने-सामने हैं.

'वॉर 2' में ऋतिक के सामने खड़े रघु में वो भौकाल इसीलिए मिसिंग लग रहा है क्योंकि उसे भी वही सब करना है, जो खालिद कर रहा था—कबीर के साथ परफेक्ट बॉन्डिंग और परफेक्ट दुश्मनी दोनों दिखाना, स्पेशल एजेंट वाला स्टाइल भरा एक्शन करना और ऋतिक के साथ डांस करना. यानी रघु का किरदार, 'खालिद पार्ट 2' की तरह था बस इसमें जूनियर एनटीआर थे. राइटिंग की ये कमी 'वॉर 2' देख रहे दर्शकों को लगातार खालिद की याद दिलाती रही. टाइगर श्रॉफ से बेहतर 'खालिद' अब कोई इसलिए भी नहीं बन पाएगा क्योंकि इस किरदार की मौत हो चुकी है और इसके साथ जनता का सेंटिमेंट जुड़ गया है.

जूनियर एनटीआर को अगर कास्ट कर ही लिया गया था तो उनके किरदार का ट्रीटमेंट बहुत अलग होना चाहिए था. एक ऐसा किरदार जो बतौर एक्टर उनकी मजबूतियों को हाईलाइट करे, जिसमें उन्हें अपनी दमदार एक्टिंग और रॉ एनर्जी दिखाने का मौका मिले. तब वो किरदार कुछ अलग लगता और लोगों का ध्यान टाइगर पर ही नहीं चिपका रहता.

फिल्मिंग के स्टाइल पर टाइगर इफेक्ट

इंडस्ट्री में शायद ही कोई यंग स्टार हो जो बड़े पर्दे पर एक्शन का परफेक्शन दिखाने में टाइगर का हाथ पकड़ सके. और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनके साथ रियल लोकेशन पर, रियल एक्शन सीन शूट किया जा सकता है, जिसमें VFX का इस्तेमाल कम से कम हो. ऐसे कलाकार के होने से एक्शन का डिजाईन पूरी तरह बदल जाता है.

सीधा उदाहरण ये है कि अगर अक्षय कुमार रियल में हेलिकॉप्टर पर लटक के शूट नहीं कर सकते, तो 'सूर्यवंशी' या दूसरी फिल्मों में उनके कई सीन सिर्फ इसलिए नकली लगते क्योंकि उन्हें VFX से हेलिकॉप्टर पर लटकाया जाता. एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है. एक्शन जितना रियल लगता है, जितनी रियल लोकेशन पर होता है, विजुअल्स जनता को उतना ही बांधकर रखते हैं.

Photo: Screengrab War Official Trailer, Youtube/YRF

टाइगर जैसे हीरोज स्क्रीन पर वो एक्शन करते हैं जो लोगों को अपने दिमाग में पॉसिबल तो लगता है, मगर उनके अपने पास इसे परफॉर्म करने की स्किल या दुस्साहस की कमी होती है. ऐसे में हीरो का एक्शन और स्टंट ऑडियंस के लिए एक महत्वाकांक्षा भी बन जाता है, जो वो अपने सपनों में परफॉर्म करने लगता है. जबकि VFX वाला एक्शन अब दूर से ही समझ आ जाता है क्योंकि दर्शक इतने तो समझदार हो ही चुके हैं.

दर्शक को एंटरटेन करने के लिए, स्क्रीन पर घट रही चीजों में उसका थोड़ा सा अविश्वास बचाए रखना जरूरी होता है. अगर रियल लोकेशन पर लाइव शूट किए गए सीन्स नहीं हैं, तो फिर आपका स्पेशल इफेक्ट ही इतना चौंकाने वाला हो कि दर्शक हैरान रह जाए (जो साउथ में खूब होता है). लेकिन 'वॉर 2' का एक्शन उसी रगड़े जा रहे VFX पैटर्न पर है जो हर दूसरी पॉपुलर मसाला थ्रिलर फिल्म में पाया जाता है.

VFX की मदद से हीरो चलती ट्रेन की छत पर एक्शन करने लगे हैं, समंदर में शिप्स को तबाह करने लगे हैं. लेकिन आमने-सामने के गुत्थम-गुत्था स्टाइल एक्शन यानी कॉम्बैट एक्शन में अगर हीरो की फुर्ती और स्किल अलग से नहीं चमक रही, तो एक्शन सिंथेटिक लगने लगता है. इसलिए, फिल्म के एक्शन डिजाईन पर टाइगर जैसे एक्टर्स के होने का बहुत असर पड़ता है.

ये एक अलग बात है कि बॉलीवुड के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर टाइगर श्रॉफ के खास हुनर को एक स्क्रीनतोड़ सुपरस्टार में नहीं बदल पा रहे. मगर 'वॉर' में पहली बार टाइगर को उस तरह के सीन्स और एक्शन डिजाईन मिले थे जो टाइगर के टैलेंट का लेवल आपको दिखाते हैं, उस लेवल को मैच करते हैं. ये डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का विजन था, जो एक्शन को बवाल बना देता है.

पहली ही फिल्म में टाइगर के किरदार को मार देना शायद यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी गलती है, जिसका असर फैन्स के रिएक्शन ही नहीं, फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी नजर आ रहा है. 'वॉर 2' का ट्रेंड देखकर लग रहा है कि ये 'वॉर' की कमाई तक पहुंचने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देगी.

