क्या बॉलीवुड हेट पर करारा व्यंग्य है आर्यन खान का शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'? ट्रेलर में छिपी ये चीजें हैं इशारा

बॉलीवुड के ट्रेडमार्क मसालों से भरपूर ये ट्रेलर कहानी की जो झलक दिखा रहा है, जनता उसे पसंद भी करने लगी है. लेकिन क्या 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सिर्फ इतना ही है? एक चटपटा, बॉलीवुड मसालों से भरपूर, एंटरटेनमेंट का डोज डिलीवर करने वाला शो? शायद नहीं. आइए बताते हैं कैसे...

बॉलीवुड से नफरत करने वालों पर व्यंग्य है 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'? (Photo: Instagram / @netflix_in)
बॉलीवुड के 'प्रिंस', 'किंग खान' शाहरुख के बेटे, आर्यन खान ने धमाकेदार अंदाज में इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख दिया है. आर्यन की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को ट्रेलर बुधवार रिलीज हो गया. बॉलीवुड के ट्रेडमार्क मसालों से भरपूर ये ट्रेलर कहानी की जो झलक दिखा रहा है, जनता उसे पसंद भी करने लगी है. 

लेकिन क्या 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सिर्फ इतना ही है? एक चटपटा, बॉलीवुड मसालों से भरपूर, एंटरटेनमेंट का डोज डिलीवर करने वाला शो? शायद नहीं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर में ऐसी कई छोटी-छोटी चीजें हैं, जो इशारा करती हैं कि ये शो, लॉकडाउन के बाद वाले दौर में बॉलीवुड को मिली नफरत का एक व्यंग्य में लिपटा हुआ जवाब है. कैसे? चलिए, बताते हैं. 

नेपोटिज्म डिबेट और बॉलीवुड हेट 
बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा नया नहीं है. 'कॉफी विद करण' पर कंगना रनौत ने फिल्ममेकर करण जौहर को जबसे 'बॉलीवुड में नेपोटिज्म का झंडाबरदार' बताया था तभी से ये मुद्दा लगातार लाइमलाइट में बना रहा. लेकिन लॉकडाउन के बाद वाले दौर में सोशल मीडिया पर ये बहस एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी. बॉलीवुड परिवारों से आने वालों फिल्म स्टार्स को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था. 

इस जेनरेशन के सबसे कामयाब और टैलेंटेड एक्टर्स में गिने जाने वाले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे नाम भी सोशल मीडिया हेट का शिकार बन रहे थे. यंग बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने इस मामले में, आग में घी डालने का काम किया. शुरुआती खबरों में सुशांत के निधन का कारण आत्महत्या बताया गया था, जिसमें उनके परिवार और फैन्स को साजिश का बू आई. सुशांत के लिए तगड़ा कैम्पेन चला और सीबीआई जांच की मांग उठी. हालांकि इसी साल सीबीआई ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हुए कोर्ट में कहा कि इस मामले में किसी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले हैं, ये आत्महत्या ही है. 

हालांकि, सोशल मीडिया पर उस वक्त ये माहौल बन चुका था कि स्टार किड्स के सामने सुशांत को काम के मौके कम मिले, जिसने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया. फिर बात घूमकर बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल पर भी जा पहुंची और इस मामले ने भी बहुत तूल पकड़ी. बॉलीवुड के 'बादशाह' कहे जाने वाले शाहरुख के बेटे आर्यन खान को, एक क्रूज पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़े मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट भी किया. 

रिलीज इवेंट पर शाहरुख खान, गौरी खान, आर्यन खान (Photo: Instagram / @netflix_in

हालांकि, बाद में आर्यन पर लगे सभी आरोप गलत पाए गए. पर ऐसा होने से पहले आर्यन का नाम भी, बॉलीवुड के खिलाफ चल रहे हेट कैम्पेन का हिस्सा बना. इस हेट कैम्पेन ने इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीकों, स्टार्स और सेलेब्रिटीज के बर्तावों और उनके जीवन को खूब टारगेट किया. यही वजह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, शाहरुख खान और आर्यन खान के पास इस नफरत का जवाब देने की पर्याप्त मौजूद है. 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' उसी बॉलीवुड हेट का ऐसा जवाब लग रहा है, जो 'मेटा' तरीके से डील कर रहा है. 'मेटा' यानी शो के फिक्शनल संसार में चल रही कहानी में, आपको रियल लाइफ में हुई घटनाओं के रेफरेंस खूब मिलेंगे. और इसकी झलक शो के ट्रेलर से भी मिल रही है. 

करण जौहर और उनकी टी-शर्ट
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर में करण जौहर भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ रहे हैं. अपने चैट शो और सार्वजानिक जीवन में शालीन और सभ्य नजर आने वाले करण, इस ट्रेलर में गालियों की बौछार करते नजर आ रहे हैं. ये सीन बॉलीवुड हेट वाली लहर में उनकी उस इमेज पर व्यंग्य जैसा है, जिसके हिसाब से वो लोगों के करियर बिगाड़ देते हैं और बॉलीवुड में स्टार-मेकर के रोल में रहते हैं.

(Photo: Screengrab The Bads of Bollywood Preview, Youtube / Netflix India)

हेटर्स का मानना है कि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है और सबकुछ विरासत में मिला है. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में करण की ये इमेज गढ़ने वालों पर तंज का एक सबूत और भी है. करण की टी-शर्ट पर लिखा है- 'मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस लकी हूं.' 

आउटसाइडर हीरो की कहानी 
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नॉन-बॉलीवुड बैकग्राउंड से आए एक यंग एक्टर आसमान सिंह की कहानी है जो एक हिट फिल्म देने के बाद स्टार बन गया है. मगर उसे इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार, अजय तलवार (बॉबी देओल) की बेटी से प्यार हो गया है. फिल्म का कामयाब होना और इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेना दो अलग-अलग बाते हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आसमान सिंह को बाद वाले स्ट्रगल में दिखाती नजर आ रही है. 

(Photo: Screengrab The Bads of Bollywood Preview, Youtube / Netflix India)

ट्रेलर में आसमान सिंह की एंट्री पर एक डायलॉग है- 'कुछ लोग हीरो के घर पैदा होते हैं, कुछ लोग हीरो पैदा होते हैं.' ये डायलॉग जहां एक बार में नेपोटिज्म के टॉपिक पर ध्यान खींचता है, वहीं एक व्यंग्य भी है क्योंकि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के डायरेक्टर आर्यन खान खुद एक हीरो के घर में पैदा हुए हैं. और इस सेन्स में ये डायलॉग एक मेटा-रेफरेंस बन जाता है. 

इंडस्ट्री से जुड़ी अफवाहों पर व्यंग्य
कई बार सेलेब्रिटीज की निजी सेक्सुअल चॉइस और बिहेवियर भी बॉलीवुड पर निशाने की वजह बनते रहे हैं. इस बात को लेकर कई तरह के मिथ भी आम जनता में बने हुए हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर की शुरुआत में एक और दिलचस्प सीन है. इस सीन में आसमान का दोस्त (राघव जुयाल) उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए फुल अय्याशी करने के लिए कह रहा है और यहां सेक्स का जिक्र आता है. 

(Photo: Screengrab The Bads of Bollywood Preview, Youtube / Netflix India)

तभी आसमान की मां (मोना सिंह) आ जाती हैं और हक्की-बक्की सी खड़ी रह जाती हैं. राघव उनकी टेंशन दूर करते हुए बोलते हैं- 'आपस में नहीं आंटी, ये अलग और मैं अलग.' ये सीन इंडस्ट्री की उस इमेज पर व्यंग्य लगता है, जो गॉसिप भरी खबरों के आधार पर आम जनता में एक चुहलबाजी की वजह बनती है. 

जेल जाकर मशहूर होना 
आर्यन खान का अरेस्ट होना, एक बहुत शॉकिंग घटना थी. उनके पिता देश के चहेते सुपरस्टार हैं, दुनिया में सबसे लोकप्रिय भारतीयों में से एक हैं. जबकि आर्यन पर लगे आरोप ड्रग्स केस से जुड़े थे. शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार का बेटा होने की वजह से आर्यन का नाम तो लोगों ने सुना ही था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस केस के बाद वो लोग भी उनमें दिलचस्पी लेने लगे, जो शायद तबतक ना लेते हों. 

(Photo: Screengrab The Bads of Bollywood Preview, Youtube / Netflix India)

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ट्रेलर में एक सीन इस घटना का मेटा रेफरेंस नजर आता है, जिसे देखते हुए लोगों को खूब हंसी आ रही है. इस सीन में आसमान सिंह जेल से बाहर निकल रहा है और एक पुलिसवाला उसे कह रहा है- 'अंदर जाकर लोग और फेमस हो जाते हैं.' 

ट्रेलर रिलीज का अंदाज 
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर लॉन्च इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये शो बॉलीवुड हेट पर तगड़ा व्यंग्य होने वाला है. लॉन्च के मौके पर जब लोग आर्यन की स्पीच सुनकर इम्प्रेस हो रहे थे तो उन्होंने ये नाटक किया कि वो बोलने में बहुत नर्वस हैं और टेली-प्रॉम्प्टर पर देखकर स्पीच बोल रहे हैं. और अगर ये तरीका भी काम ना करे तो 'पापा तो हैं ही...' आर्यन के ये बोलते ही शाहरुख घूमते हैं और उनकी पीठ पर कागज का एक पूरा पन्ना चिपका नजर आता है. 

रिलीज इवेंट में शाहरुख खान, आर्यन खान (Photo: Screengrab Youtube / Bollywood Hungama)

इशारा ये था कि उस कागज पर आर्यन की स्पीच लिखी है. 'पापा तो हैं ही...' लाइन और ट्रेलर लॉन्च की पूरी प्रेजेंटेशन का अंदाज अपने आप में ये बताता है कि ये नेपोटिज्म के आरोपों पर बॉलीवुड की ट्रोलिंग पर व्यंग्य है. यहां देखें 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर:

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर में छिपे ये मेटा-रेफरेंस ही इसे दिलचस्प बना रहे हैं और कॉमेडी की वजह बन रहे हैं. ट्रेलर देखने के बाद लगता है कि 18 सितंबर को जब ये शो रिलीज होगा तो ऐसे मेटा-रेफरेंस और बॉलीवुड हेट पर कई तगड़े व्यंग्य इसमें नजर आएंगे. ये ट्रेलर देखने के बाद तो पक्के बॉलीवुड फैन्स को शो का इंतजार और भी ज्यादा बेसब्री से रहेगा.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

