देहरादून की पहाड़ियों से निकला एक लड़का सितारों की नगरी मुंबई में इस समय छाया हुआ है. जिसने केवल अपनी एक्टिंग से नहीं बल्कि डांस से भी लोगों को दिल जीता है. हम बात कर रहे हैं 'स्लो मोशन किंग' के नाम से मशहूर राघव जुयाल की. जो इस समय 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज से घर-घर छाए हुए हैं. हालांकि यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था लेकिन वो कहते हैं ना 'किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है'. ऐसा ही कुछ राघव जुयाल ने कर दिखाया.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में छाए राघव
लक्ष्य, बॉबी देओल, सहर बांबा, आन्या सिंह, जरज सक्सेना, मनोज पाहवा और मनीष चौधरी जैसे बढ़िया सितारों से सजी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में जो काम राघव जुयाल ने परवेज के रोल में किया है, वैसी छाप शायद ही कोई इस सीरीज में छोड़ पाया हो. इस समय सोशल मीडिया पर हर जगह राघव जुयाल के रील्स वायरल हो रहे हैं.
परवेज के रोल में राघव जब भी स्क्रीन पर आए ऑडियंस के चेहरे पर सिर्फ स्माइल ही लेकर आए. किल में धांसू विलेन का रोल निभाने के बाद इस सीरीज में कॉमिक अवतार में राघव ने सभी को हंसाया हैं. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इमरान हाशमी के कैमियों में असली जान तो राघव ने ही डाली है.
एक्टिंग से जीता लोगों का दिल
आर्यन खान के इस शो में इमरान हाशमी का कैमियो काफी वायरल हुआ है. एक सीन में राघव जिस तरह इमरान हाशमी से मिलते हैं, वो देखने लायक होता है. यहां राघव अपनी एक्टिंग नहीं बल्कि रियलिटी को कैमरे के सामने पेश कर रहे थे. जिस तरह से राघव ने इमरान की फेमस फिल्म मर्डर का 'कहो ना कहो' गाना गाया, वो देखने लायक था. इससे साफ झलक रहा था कि राघव के इस छोटे से सीन ने इमरान हाशमी के कद को भी बढ़ा दिया.
इस पर हाल ही में राघव ने खुलासा किया, 'इमरान सर आए और ये सीन हुआ, मैं इस सीन में रोने भी लग गया. मैंने इसे बहुत दिल से किया था. इस सीन के लिए दिल से मैंने आंसू निकाले. खासतौर पर अरेबिक वर्जन गाया, मुझे लगा इससे फनी लगेगा.' इसके अलावा राघव का एक डायलॉग, 'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, और इमरान हाशमी एक तरफ' काफी फेमस हुआ है.
बेटे और पिता दोनों के फेवरेट बने राघव?
ये कहना गलत नहीं होगा कि राघव जुयाल इस समय बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान के सबसे फेवरेट हैं. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जहां राघव, आर्यन खान के साथ खुद को साबित कर ही चुके हैं और अब जल्द ही शाहरुख खान के साथ भी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक हाई-वोल्टेज एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग'में राघव जैकी श्रॉफ के बेटे की भूमिका निभाएंगे.
कई मौकों पर राघव ये भी कह चुके हैं कि शाहरुख खान को वो अपना इंस्पिरेशन मानते हैं. राघव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, 'मुंबई में जो भी एक्टर बनने आता है, उनके DNA में 90 पर्सेंट शाहरुख खान होता ही होता है, क्योंकि उन्होंने हम सबके लिए ये रास्ता खोला है कि भाई ये हो सकता है. आप बाहर से आकर भी सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं.'
रिजेक्शन के बाद नहीं मानी हार
बता दें कि रिजेक्टेड ऑडिशन के बाद आज राघव की चर्चा बॉलीवुड के बड़े सितारों के बीच होती है. फिल्मी गलियारों में कदम रखने से पहले राघव ने डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' के तीसरे सीजन में ऑडिशन दिया था. उनकी स्लो मोशन एंट्री वाला अंदाज लोगों को काफी पसंद आया, हालांकि उन्हें शो के टॉप 18 में उनको जगह नहीं मिली. लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, सोशल मीडिया पर उनका ऑडिशन का क्लिप इतना वायरल हुआ कि शो में उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई और वो इस शो के फाइनलिस्ट बनें.
डांस के बाद होस्टिंग में रखा कदम
राघव की खास बात ये रही कि उन्होंने खुद को डांस तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने अपनी कॉमेडी टाइमिंग का सही इस्तेमाल करते हुए होस्टिंग में हाथ आजमाया और कई रियलिटी शो जैसे 'डांस प्लस', 'DID लिटिल मास्टर्स' और 'राइजिंग स्टार' में खुद को साबित किया कि वो बेहतरीन डांसर के अलावा मजेदार होस्ट भी हैं. उनकी होस्टिंग में कॉमेडी, इमोशन और कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती लोगों को काफी पसंद आई.
एक्टिंग की तरफ बढ़ाया कदम
डांस और होस्टिंग में खुद को साबित करने के बाद राघव ने अपना कदम एक्टिंग की तरफ बढ़ाया. उन्होंने फिल्म 'सोनाली केबल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. हालांकि उन्हें पहचान 'ABCD 2' और 'स्ट्रीट डांसर 3D' जैसी फिल्मों से मिली, जिसमें उन्होंने डांस और एक्टिंग का जबरदस्त कॉकटेल पेश किया. इसके बाद उन्हें सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बड़ा ब्रेक मिला. लेकिन इसमें उन्हें उतनी खास पहचान हासिल नहीं हुई. वहीं जब उन्हें डायरेक्टर निखिल नागेश की फिल्म 'किल' में विलेन के तौर पर देखा गया तो उनका ये अंदाज लोगों का काफी पसंद आया. इसमें राघव की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हुई.
हालांकि फिल्म 'किल' देखने के बाद कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि राघव विलेन के तौर पर इतने खतरनाक स्क्रीन पर लग सकते हैं. इस खून-खराबा वाली फिल्म में लोगों का बेरहमी से कत्ल करके डायलॉग मारना काफी अलग था. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का अवॉर्ड भी मिला. इसके बाद उन्होंने 'अभय 2' से OTT डेब्यू किया और फिल्म 'युध्रा' में कम स्क्रीन के बावजूद वो नेगेटिव रोल में छा गए.
जानकारी के मुताबिक इस वक्त राघव के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हाथ में हैं. फिल्म 'किंग' के बाद वो साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' में मेन विलेन के तौर पर दिखने वाले हैं. ये फिल्म 26 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी के साथ राघव जुयाल की ये जर्नी बताती है कि शुरुआत में भले ही रिजेक्शन मिले हो लेकिन लगातार मेहनत की जाए तो सबकुछ हासिल किया जा सकता है.