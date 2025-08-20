The Ba***ds of Bollywood में नजर आएंगे बादशाह, यूजर ने पोस्टर में ढूंढा, रैपर इम्प्रेस

शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बना शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba***ds of Bollywood) लगातार चर्चा में बना हुआ है. हाल ही में इस शो का पहला लुक सामने आया था, जिसमें आर्यन को पिता शाहरुख खान के अवतार में देखा गया. इस फर्स्ट लुक में एक्टर लक्ष्य लालवानी, सहर बम्बा, मोना सिंह समेत अन्य को देखा गया था. शो में बहुत सारा प्यार और वार करने का वादा किया गया था.

आर्यन खान के शो में दिखेंगे बादशाह?

शो के पहले लुक में ऐलान किया गया था कि 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' का प्रीव्यू 20 अगस्त को आएगा. ऐसे में प्रीव्यू रिलीज होने से पहले नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान ने सीरीज का एक पोस्टर शेयर किया. इस पोस्टर में शो से जुड़े सितारों को देखा जा सकता है. इसमें लक्ष्य लालवानी, सहर बम्बा और मोना सिंह के अलावा बॉबी देओल, मनोज पाहवा, आन्या सिंह, राघव जुयाल और मनीष चौधरी जैसे सितारों को देखा जा सकता है.

पोस्टर में लक्ष्य लालवानी एक प्रीमियर के रेड कारपेट पर टशन दिखाते नजर आ रहे हैं. उनके पीछे फैंस की भीड़ है और बैकग्राउंड में ढेरों पोस्टर लगे होर्डिंग टंगे हुए हैं, जिनमें क्या बना है, उसे देख पाना काफी मुश्किल है. लेकिन एक यूजर ने इन होर्डिंग्स में से एक में रैपर बादशाह को ढूंढ निकाला है. पोस्टर में बादशाह को सीनियर एक्टर मनोज पाहवा संग बॉक्सिंग करते देखा जा सकता है. यूजर ने शाहरुख खान के ट्वीट का जवाब देते हुए बादशाह की फोटो शेयर की. इसे रैपर ने देखा और यूजर की तारीफ में लिखा, 'वाह, क्या पारखी नजर है.' साथ ही उन्होंने सैलूट करती हुई इमोजी भी शेयर की.

बात करें 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की तो इसका निर्देशन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने किया है. शो की कहानी बॉलीवुड और उसमें काम करने वाले सितारों से प्रेरित है. ये शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. देखना होगा कि बतौर डायरेक्टर आर्यन खान इसमें क्या कमाल करते हैं.

