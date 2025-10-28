'थामा' से बेहतर रहा 'एक दीवाने की दीवानियत' का मंडे टेस्ट, 7 दिन में लगाई हाफ सेंचुरी

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' इस दिवाली की मेन बॉलीवुड रिलीज थी. इसके साथ ही क्लैश हो रही 'एक दीवाने की दीवानियत' को कमजोर फिल्म माना जा रहा था. मगर लव स्टोरीज के लिए बेहतरीन रहे इस साल में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के इस रोमांटिक ड्रामा ने बड़ा कमाल किया है. पहले ही दिन से जनता में सॉलिड माहौल बना रही 'दीवानियत' ने सोमवार को एक बार फिर सॉलिड परफॉर्म किया. कमाल ये है कि मंडे टेस्ट में बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉरमेंस 'थामा' से भी बेहतर नजर आई.

'थामा' का मंडे टेस्ट

लगातार एक से बढ़कर एक हिट्स डिलीवर कर रहे हॉरर यूनिवर्स से आ रही 'थामा' ने पहले ही दिन से धमाकेदार शुरुआत की थी. दिवाली इफेक्ट खत्म होने के बाद वर्किंग डेज में भी फिल्म दमदार बनी रही. मगर ये सोमवार फिल्म की सॉलिड रफ्तार के सामने पहला स्पीड ब्रेकर बनकर आया.

मेकर्स के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, 'थामा' ने शनिवार और रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया. इस वीकेंड के बीतने के बाद इसने 100 करोड़ का माइलस्टोन पार कर लिया था और टोटल कलेक्शन 103 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा हो गया था. मगर अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सोमवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहली बड़ी गिरावट देखी है.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि मंडे टेस्ट में 'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5 करोड़ या उससे कम ही है. ये संडे के 16 करोड़ के सामने ऑलमोस्ट 70% की गिरावट है. फिल्म के सामने आए पिछले वर्किंग डे, शुक्रवार के 12.66 करोड़ के मुकाबले भी ये 60% से ज्यादा की कमी है. यानी 'थामा' की कमाई सातवें दिन से स्लो पड़ने लगी है. मगर इसके साथ क्लैश हुई दूसरी फिल्म अभी भी मजबूत बनी हुई है.

थिएटर्स में 'दीवानियत' का जलवा

पहले ही दिन से ट्रेड को सरप्राइज कर रही लव स्टोरी 'दीवानियत' ने मंडे टेस्ट में 'थामा' के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म किया है. संडे को 8.30 करोड़ की कमाई के साथ इसका टोटल कलेक्शन 48 करोड़ से ज्यादा हो गया था.

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान कहते हैं कि मंडे को फिल्म ने 4 करोड़ रुपये के आसपास नेट कलेक्शन किया है. ये संडे के मुकाबले लगभग 50% की गिरावट है, जो मंडे को बहुत कॉमन मानी जाती है. शुक्रवार की कमाई 6.41 करोड़ के सामने ये 40% से भी कम गिरावट है. यानी 'दीवानियत' ने मंडे को भी अच्छी-खासी भीड़ जुटाई है. अब 7 दिन में इसका टोटल कलेक्शन करीब 52 करोड़ रुपये हो गया है.

'थामा' जैसी बड़ी रिलीज के सामने आने से 'दीवानियत' को स्क्रीन्स कम मिली थीं. इसके लीडिंग स्टार्स भी बहुत बड़े नाम नहीं हैं. और ना ही ये हॉरर यूनिवर्स से आई 'थामा' की तरह किसी पॉपुलर फ्रैंचाइजी से आई फिल्म है. फिर भी 'दीवानियत' को बॉक्स ऑफिस पर जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो बताता है कि जनता हर तरह की लव स्टोरीज के लिए एक्साइटेड रहती है.

