'थामा' ने दिलाई आयुष्मान को करियर की टॉप ओपनिंग, क्या तोड़ पाई 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?

बॉलीवुड की दिवाली रिलीज 'थामा' ने थिएटर्स में पहुंचते ही धमाके करने शुरू कर दिए हैं. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म से उम्मीद भी की जा रही थी कि ये हॉरर यूनिवर्स की अगली बड़ी फिल्म होगी. 'थामा' के टीजर और ट्रेलर को जनता से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. गाने भी पॉपुलर हुए मगर एडवांस बुकिंग की स्पीड अनुमानों से स्लो चल रही थी जिससे फिल्म ट्रेड को थोड़ी टेंशन भी हुई. मगर मंगलवार को थिएटर्स में पहुंचते ही इसने तगड़े धमाके के साथ सरप्राइज तो किया ही. बल्कि ये भी बता दिया कि ये अब थिएटर्स में भौकाल जमाने वाली है.

'थामा' का ओपनिंग कलेक्शन

नेशनल चेन्स में 'थामा' के करीब 80 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए थे. इससे अनुमान लगाया गया कि ये पहले दिन 15 करोड़ से 18 करोड़ के बीच ही कमाई करेगी. लेकिन सरप्राइज ये रहा कि फिल्म की स्पॉट बुकिंग खूब हुई और थिएटर्स में वॉक-इन दर्शक खूब रहे. इस भीड़ में दोपहर बाद 'थामा' का क्रेज ऐसा दिखा कि ट्रेड एक्सपर्ट्स सरप्राइज हो गए.

सैकनिल्क का अनुमान कहता है कि 'थामा' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 24 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल जानकारी सामने आने पर ये आंकड़ा थोड़ा और बड़ा भी नजर आ सकता है. ये अनुमानों से काफी ज्यादा बड़ा ओपनिंग कलेक्शन है.

आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग

'थामा' के स्टार आयुष्मान के करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग 'ड्रीम गर्ल 2' से आई थी. इसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.69 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब 'थामा' ने 24 करोड़ के साथ इसके दोगुने से भी ज्यादा बड़ी ओपनिंग की है. आयुष्मान के करियर में अब 'थामा' सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है.

Advertisement

यहां पढ़ें 'थामा' का रिव्यू: लव स्टोरी, बेतालों का संसार है मजेदार...आयुष्मान-रश्मिका का सॉलिड काम

रश्मिका की सबसे छोटी बॉलीवुड ओपनिंग

साउथ से बॉलीवुड आने वालीं रश्मिका मंदाना का हिंदी फिल्म करियर कितना तगड़ा चल रहा है इसका भी सबूत 'थामा' है. रश्मिका का बॉलीवुड डेब्यू फ्लॉप रहा था. अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पहली फिल्म 'गुड बाय' (2022) का लाइफटाइम कलेक्शन भी 10 करोड़ तक नहीं पहुंच पाया था. मगर इसके बाद रश्मिका ने तीन बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है- एनिमल, छावा और सिकंदर.

इन तीनों ही फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन 25 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है. इनमें से 'एनिमल' 63.80 करोड़ रुपये के साथ उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है. जबकि सलमान खान के साथ उनकी 'सिकंदर', 27 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग के बावजूद फ्लॉप रही थी. 'थामा' पिछले 3 सालों में रश्मिका की पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसका ओपनिंग कलेक्शन 25 करोड़ से कम है.

हॉरर यूनिवर्स की सबसे बड़ी ओपनिंग

मैडॉक फिल्म्स का हॉरर यूनिवर्स 2018 में आई 'स्त्री' से शुरू हुआ था, जो उस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट थी. इसके बाद से ये यूनिवर्स लगातार हिट रहा है. पिछले साल आई 'स्त्री 2' इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है. 'थामा' ने आते ही दूसरे नंबर पर कब्जा जमा लिया है. हॉरर यूनिवर्स की फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन कुछ इस तरह है:

Advertisement

1. स्त्री 2 (2024)- 55.40 करोड़

2. थामा (2025)- 24 करोड़*

3. भेड़िया (2022)- 7.48 करोड़

4. स्त्री (2018)- 6.82 करोड़

5. मुंज्या (2024)- 4.21 करोड़

'थामा' की दमदार शुरुआत बता रही है कि जनता में इसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बनने लगा है. इस हफ्ते की शुरुआत से ही चल रहा त्यौहार का माहौल फिल्म के काम आएगा और ये हफ्ते के बीच भी सॉलिड बनी रहेगी. अब नजरें इस बात पर रहेगी कि 'थामा' का दम आगे कितना बरकरार रहता है.

---- समाप्त ----