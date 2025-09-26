मिस्टर भरोसेमंद आयुष्मान खुराना, पिछले 5 सालों में पड़े स्लो, क्या 'थामा' से होगा धमाका?

लॉकडाउन के बाद झटके सहने वाला बॉलीवुड लगभग पटरी पर लौट चुका है. महामारी से बिजनेस पर लगे ब्रेक के बाद, बड़ी कामयाबी खोज रही इंडस्ट्री को अपनी सबसे बड़ी फिल्में- जवान, पठान, एनिमल, गदर 2, छावा, स्त्री 2 लॉकडाउन के बाद मिली हैं. बॉलीवुड के टॉप ऑर्डर में तीनों खान्स को फिर से दमदार रिस्पॉन्स मिलने लगा है और रणबीर कपूर का नाम इनके साथ लिया जाने लगा है.

मिडल ऑर्डर में अजय देवगन साल में दो हिट निकालने लगे हैं. लॉकडाउन से पहले आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सनी देओल भी अब धमाकेदार अवतार में लौट आए हैं. लेकिन यहां दो चीजें अभी भी असामान्य हैं. लॉकडाउन से पहले वाले साल, 2019 में बॉलीवुड के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस स्टार रहे अक्षय अभी भी एक तगड़ी हिट के इंतजार में हैं. और मिडल ऑर्डर के बेहद भरोसेमंद खिलाड़ी, आयुष्मान खुराना अभी भी आउट ऑफ फॉर्म हैं.

अक्षय कम से कम इस साल जूझ तो रहे हैं और 'केसरी चैप्टर 2', 'जॉली एलएलबी 3' जैसी दमदार कोशिशें कर चुके हैं. मगर आयुष्मान तो जैसे पूरे सीन से गायब ही हो गए. अब उनकी नई फिल्म 'थामा', दिवाली पर आने वाली है. फिल्म का ट्रेलर बस रास्ते में है. मगर इससे पहले आयुष्मान का रिकॉर्ड ही डिस्टर्ब हो चुका है.

लॉकडाउन से पहले बहुत दमदार था आयुष्मान का रिकॉर्ड

आयुष्मान खुराना ने 'विक्की डोनर' (2012) जैसी हिट से शुरुआत की थी. लेकिन 2017 आधा बीतने तक उनके खाते में जितनी कामयाब फिल्में थीं, उतनी ही फ्लॉप भी. अगस्त 2017 में आई 'बरेली की बर्फी' से आयुष्मान के खाते में हिट्स की गिनती फाइनली फ्लॉप्स से ज्यादा हुई. और फिर इतनी तेजी से बढ़ी कि बॉलीवुड के बाकी यंग स्टार्स देखते रह गए.

2017 से लेकर 2020 में लॉकडाउन लगने तक, आयुष्मान ने लाइन से 8 हिट फिल्में दीं. इस टाइम पीरियड में आयुष्मान से ज्यादा कामयाब फिल्में सिर्फ एक स्टार ने दी हैं, अक्षय कुमार. लेकिन बिजनेस के लिहाज से आयुष्मान ने उस दौर में बॉलीवुड के लिए अक्षय से कम रोल नहीं निभाया. आयुष्मान की सभी फिल्में 35 करोड़ से कम बजट में बनी हैं. मगर इनका ग्रॉस कलेक्शन, वर्ल्डवाइड 450 करोड़ तक रहा है.

लॉकडाउन से पहले आयुष्मान ने लगाई थी हिट्स की झड़ी (Photo: IMDB)

उनकी आइकॉनिक फिल्म 'अंधाधुन' (2018) का रिपोर्टेड बजट 32 करोड़ था और ग्रॉस कलेक्शन था 456 करोड़ वर्ल्डवाइड. इसी बीच उनकी दो और फिल्में 'बधाई हो' और 'ड्रीम गर्ल' ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया. यानी मिडल बजट में, तगड़ा मुनाफ़ा बटोरने वाली फिल्मों के मामले में उस समय आयुष्मान बॉलीवुड के मिस्टर भरोसेमंद थे.

बॉक्स ऑफिस ही नहीं, कंटेंट का भी भरोसा

आयुष्मान का स्ट्राइक रेट तो दमदार था ही, उनकी फिल्मों पर कंटेंट के मामले में एक अलग ही भरोसा जनता को रहता था. 'अंधाधुन' जैसी कल्ट थ्रिलर और 'आर्टिकल 15' जैसी गंभीर सोशल ड्रामा के साथ-साथ बाल झड़ने से परेशान 'बाला' की कहानी हो या सेक्सुअल समस्या वाली 'शुभ मंगल सावधान'... आयुष्मान एक ऐसे स्टार के रोल में रहे हैं जिनके जरिए फिल्ममेकर्स ने कुछ सबसे दिलचस्प कहानियां बड़े पर्दे पर उतारी हैं.

इसके साथ ही आयुष्मान की अपनी दमदार एक्टिंग परफॉरमेंस भी लोगों का दिल जीत रही थी. वो ऐसे सेंसिटिव और रियल किरदारों में थे कि उनसे लोग खूब रिलेट कर रहे थे. और कहानी के तमाम एलिमेंट्स के साथ आयुष्मान की कॉमेडी का जिक्र किए बिना तो काम चल ही नहीं सकता. वो सबसे मजेदार एक्सप्रेशंस और कॉमिक टाइमिंग वाले बॉलीवुड एक्टर्स में से एक हैं. मगर उनका ये सारा भौकाल लॉकडाउन से पहले तक ही चला.

लॉकडाउन के बाद आयुष्मान की स्टोरी में आया ट्विस्ट

पोस्ट कोविड दौर में थिएट्रिकल फिल्मों का काफी नुक्सान हुआ और दर्शकों की चॉइस भी बदली. ट्रेंड ये बना कि गिनी चुनी बड़ी फिल्मों को छोड़कर बाकी फिल्में चली नहीं. इस दौर में मिडल बजट में बनीं सोशल ड्रामा फिल्मों का हाल सबसे बुरा रहा, जिस सेगमेंट को बॉलीवुड में आयुष्मान लीड कर रहे थे.

लॉकडाउन हटने के ठीक बाद वाले महीनों में आयुष्मान की 'चंडीगढ़ करे आशिकी' (2021) रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई. इसके बाद 2022 में आयुष्मान की 'अनेक', 'डॉक्टर जी' और 'एन एक्शन हीरो' जैसी फिल्में भी बैक टू बैक फ्लॉप होती चली गईं. जबकि ओटीटी पर आने के बाद लोगों ने देखा कि इन फिल्मों में आयुष्मान का काम बहुत जानदार था.

लॉकडाउन के बाद लाइन से फ्लॉप हुईं आयुष्मान की फिल्में (Photo: IMDB)

2023 में आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी हिट का सीक्वल 'ड्रीम गर्ल 2' भी रिलीज हुआ. मगर इस फिल्म में ना कहानी पहली फिल्म जितनी दमदार थी, ना ही इसका बिजनेस पहली फिल्म के बिजनेस को पार कर पाया. जहां 'ड्रीम गर्ल' (2019) 142 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ आयुष्मान की सबसे बड़ी फिल्म थी. वहीं 'ड्रीम गर्ल 2' 105 करोड़ तक ही जा सकी. हालांकि, कम बजट की वजह से हिट तो हुई, मगर ये आयुष्मान के करियर की सबसे कमजोर फिल्मों में गिनी जा सकती है.

अब आयुष्मान अपनी आखिरी रिलीज के दो साल बाद थिएटर्स में नजर आएंगे. उनकी नई फिल्म 'थामा' मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स में सेट है, जिसमें 'स्त्री', 'भेड़िया' और 'मुंज्या' जैसी हिट और दमदार फिल्में हैं. भूतों और क्रीचर (भेड़िया) का हॉरर दिखा चुका हॉरर यूनिवर्स 'थामा' में वैम्पायर्स की कहानी लेकर आ रहा है. फिल्म में आयुष्मान के साथ रश्मिका मंदाना हैं जो 'एनिमल', 'पुष्पा 2' और 'छावा' की धमाकेदार कामयाबी के साथ आ रही हैं.

'थामा' दिवाली रिलीज है और मेकर्स का कॉन्फिडेंस कहता है कि उनकी फिल्म दमदार बनी है, बशर्ते दर्शक इस बात से इनकार ना कर दें. ऐसे में करियर का रीसेट बटन दबा रहे आयुष्मान के लिए 'थामा' वो बड़ी फिल्म बन सकती है जिसका इंतजार वो लॉकडाउन के बाद से ही नहीं, बल्कि उसके पहले से कर रहे हैं. फिल्म का माहौल कैसा बनेगा, ये ट्रेलर से तय होगा. और 'थामा' के ट्रेलर में अब बस कुछ घंटों का इंतजार है.

