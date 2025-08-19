Thama Teaser: स्त्री यूनिवर्स में आया वैम्पायर, 'थामा' टीजर में आयुष्मान-रश्मिका, मलाइका का होगा डांस नंबर

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का टीजर रिलीज हो गया है. इसमें आपको मैडॉक फिल्म्स के स्त्री यूनिवर्स से जुड़ी एक नई दुनिया में झांकने का मौका मिलेगा. ये दुनिया है वैम्पायर की, जिसमें अजब-गजब चीजें हो रही हैं. टीजर की शुरुआत नदी और पहाड़ के खूबसूरत व्यू से होती है. इसके बाद आपको रश्मिका और आयुष्मान जंगल में नजर आएंगे.

थामा का टीजर हुआ रिलीज

टीजर में आपका सामना नई दुनिया के नए किरदारों और नए खतरे से होता है, जो जंगल में इतनी तेज कलाबाजियां खा रहा है कि उसे ठीक से देख पाना मुश्किल है. आपसे वादा किया जाता है कि इस बार आपको एक 'खूनी' प्रेम कहानी देखने को मिलेगी. अभी तक माना जा रहा था कि आयुष्मान खुराना इस फिल्म में वैम्पायर होंगे, लेकिन टीजर ने चीजें बदल दी हैं. टीजर देखकर लग रहा है कि रश्मिका मंदाना का किरदार असल में वैम्पायर है, जो बाद में आयुष्मान को भी अपने जैसा बना देती है.

टीजर में आपको मंदिर, चमगादड़ और एक खून पीता शख्स भी देखने को मिलेगा. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, जो देसी वैम्पायर के रूप में आयुष्मान और रश्मिका की प्रेम कहानी और रोमांस देख अपना दिल बहला रहे हैं. परेश रावल, फैसल मलिक संग अन्य सितारे इसमें नजर आएंगे. साथ ही मलाइका अरोड़ा का डांस नंबर भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा. डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दिनेश विजान और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 'थामा', इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

हॉरर फिल्म यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ होना है बाकी

इससे पहले फिल्म 'स्त्री 2' रिलीज हुई थी, जिसमें श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के किरदारों को एक बार फिर देखा गया था. ये साल 2024 की सबसे पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म बनी, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 598 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. तो वहीं दुनियाभर में इस फिल्म ने लगभग 857 करोड़ रुपये कमाए थे.

मैडॉक फिल्म्स के हॉरर फिल्म यूनिवर्स में 'थामा' के बाद 'शक्ति शालिनी', 'भेड़िया 2', 'चामुंडा', 'स्त्री 3', 'महा मुंज्या', 'पहला महायुद्ध' और 'दूसरा महायुद्ध' जैसी फिल्में आने वाली हैं. दिवाली 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2028 तक की बुकिंग प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने की हुई है. देखना होगा कि उनकी नई फिल्म क्या कमाल करती है.

