स्त्री, भेड़िया और मुंज्या से खतरनाक होगा 'थामा', हॉरर-कॉमेडी की पहली झलक आई सामने

2025 की दीवाली पर इस बार बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने के लिए मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' एकदम तैयार है. मेकर्स ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'थामा' से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें टीजर और फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है.

कौन है सबसे ताकतवर?

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेकर्स की तरफ से 42 सेकंड का वीडियो रिलीज किया गया है. इसमें बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वॉइस ओवर है. इसमें वो 'स्त्री', 'भेड़िया', 'मुंज्या' का जिक्र कर कहते हैं कि इनके अलावा एक और भी है सबसे खतरनाक सबसे शक्तिशाली, जिसे लोग सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे- थामा.

इसके बाद रिलीज किए वीडियो में मेकर्स टीजर की तारीख का अनाउंसमेंट भी कर देते हैं. थामा का टीजर 19 अगस्त 2025 को आएगा. जानकारी के मुताबिक, सिनेमाघरों में इसे फिल्म 'वॉर 2' के शुरू होने से पहले दिखाया जाएगा.

फिल्म में कौन आएगा नजर?

दिनेश विजान के प्रोडक्शन और आदित्य सर्पोतदार के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'थामा' को दीवाली 2025 में रिलीज किया जाएगा. इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे. वहीं फिल्म में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गज एक्टर भी नजर आएंगे.

क्या होगी फिल्म की कहानी?

जानकारी के मुताबिक, यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी होने के साथ-साथ रोमांटिक भी होगी. फिल्म की कहानी एक अधूरी लव स्टोरी के इर्द-गिर्द घूमेगी. मेकर्स का दावा है कि ये स्त्री यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से काफी अलग होगी. इसके अलावा ये हिंदी सिनेमा की पहली वैम्पायर बेस्ड कॉमेडी बताई जा रही है.

