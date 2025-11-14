scorecardresearch
 

धनुष का दम, कृति का कमाल, रहमान की धुन... 'रांझणा' वाला मैजिक करेगी 'तेरे इश्क में'?

धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर बस आने ही वाला है. टीजर को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और गाने भी पॉपुलर हो रहे हैं. धनुष की एक्टिंग पर तो कोई सवाल बनता ही नहीं, कृति भी दमदार हैं. कहानी दमदार लग रही है. लेकिन डर बस एक है...

'तेरे इश्क में' कर पाएगी 'रांझणा' वाला कमाल? (Photo: IMDB)
इंडिया के सबसे दमदार एक्टर्स में गिने जाने वाले धनुष एक बार फिर से हिंदी दर्शकों को एंटरटेन करने आ रहे हैं. कृति सेनन के साथ उनकी फिल्म 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर बस कुछ घंटों में ही रिलीज होने वाला है. दर्शकों की उम्मीदें इस फिल्म से इतनी बढ़ चुकी हैं कि मामला एक्साइटिंग भी है और टेंशन वाला भी. 

एक्साइटिंग इसलिए है कि फिल्म के लीड एक्टर धनुष हैं, जिनकी परफॉरमेंस से दर्शकों को हमेशा बड़ी उम्मीदें होती हैं. उनकी तारीफ ये है कि वो कभी निराश भी नहीं करते. धनुष के साथ लीड एक्ट्रेस कृति सेनन हैं. जितनी तगड़ी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, पिछले कुछ सालों से वो उतना ही सॉलिड काम भी कर रही हैं. टीजर में उनकी परफॉरमेंस भी अटेंशन खींच रही है. लेकिन 'तेरे इश्क में' को लेकर टेंशन की वजह हैं डायरेक्टर आनंद एल राय. 

छोटे शहरों की बड़ी कहानियां कहने वाले आनंद एल राय 
आनंद एल राय की सबसे बड़ी खासियत उनकी दिलचस्प लव स्टोरीज रही हैं. इन लव स्टोरीज में उन्होंने छोटे शहरों की सेंसिबिलिटी को जिस तरह पेश किया, जनता उसकी फैन हो गई. 2011 में आई 'तनु वेड्स मनु' से पहले भी वो दो फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे. मगर कंगना रनौत और आर माधवन की इस फिल्म से उन्होंने जो फॉर्म पकड़ी वो अलग लेवल की थी. 

'तनु वेड्स मनु', 'रांझणा' और 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' से उन्होंने वो कामयाबी देखी कि लोग उन्हें बॉलीवुड का महत्वपूर्ण डायरेक्टर मानने लगे. बिल्कुल अलग धुरी पर सेट दो किरदारों की लव स्टोरी, लीडिंग किरदारों के मजेदार पक्के दोस्त. छोटे शहरों का ढेर सारा देसीपन, दिलचस्प सपोर्टिंग किरदार और बेहतरीन गानों के मिक्स से बनीं उनकी ये तीनों फिल्में बड़ी हिट्स रहीं. हर दर्शक चाहता था कि आनंद ऐसी ही मजेदार कवर में लिपटी, इमोशनल सेंटर वाली फिल्में बनाएं. इन तीनों फिल्मों को कल्ट का दर्जा प्राप्त है. लेकिन इसके बाद आनंद जैसे पटरी से उतर गए. 

'जीरो' ने लगा दिया आनंद एल राय की सक्सेस पर ब्रेक 
आनंद एल राय की कामयाबी का सबसे बड़ा मोमेंट वो था, जिसका ना जाने कितने डायरेक्टर इंतजार करते हैं— सुपरस्टार शाहरुख खान उनकी फिल्म 'जीरो' के लीड हीरो बने. मगर दिल को छूने वाली, छोटे शहरों में बेस्ड सिंपल स्टोरीज के उस्ताद आनंद एल राय थोड़े इधर-उधर निकल गए. 'जीरो' में उन्होंने ऐसी कहानी उठाई जिसमें फैंटेसी में एक एलिमेंट था. सिंपल सी लव स्टोरी में, अंतरिक्ष में होने वाले एक्स्परिमेंट की कहानी आ गई. स्पेस मिशन कहानी का क्लाइमेक्स बन गया. दर्शकों के लिए ये बहुत कन्फ्यूज करने वाला हो गया. 'जीरो' को सिर्फ खराब रिव्यू ही नहीं मिले, ये बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई. 

रियलिटी पर बेस्ड कहानियों में, अपने आसपास मिल जाने वाले किरदार और म्यूजिक, आनंद का एक्स-फैक्टर थे. लेकिन 'जीरो' थोड़े अनरियल जोन में चली गई. अगली फिल्म 'अतरंगी रे' में आनंद फिर एक बार ऐसे ही जोन में गए. उनकी कहानी बिहार के एक गांव से शुरू हुई और चलते-चलते वहां चली गई जहां फिल्म का एक मुख्य किरदार रियलिटी में था ही नहीं. उनकी हीरोइन इस किरदार को बस कल्पना में जी रही थी. 

ऊपर से बिहार की कास्ट इक्वेशन, पकड़ौआ ब्याह, साउथ के कल्चर का कोलाज, दिल्ली-दर्शन वगैरह... आनंद ने फिल्म में इतना कुछ डाल दिया कि दर्शक कन्फ्यूज रह गए. 'अतरंगी रे' के साथ एक अच्छी बात ये रही कि ये लॉकडाउन के बीच ओटीटी पर रिलीज हुई. वरना इसे ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू ही मिले थे और सोशल मीडिया पर जनता भी ट्रोल कर रही थी. 'अतरंगी रे' में सिर्फ एक चीज की तारीफ हो रही थी— धनुष की एक्टिंग. 

अगली फिल्म 'रक्षाबंधन' में आनंद सिंपल-इमोशनल स्टोरीटेलिंग पर लौटे. इस बार उन्होंने अक्षय कुमार को लीड रोल में लेकर एक भाई और उसकी बहनों की कहानी बनाई. मगर इस बार आनंद अपने किरदारों के ट्रीटमेंट में इतने ट्रेडिशनल हो गए कि 90s से सुनील शेट्टी की कई फिल्मों की स्टोरीलाइन याद आने लगी. जबकि इससे पहले तक उनकी फिल्मों में महिला किरदार बहुत सॉलिड थे. एक बार फिर आनंद की फिल्म फ्लॉप हुई.

'तेरे इश्क में' से हैं उम्मीदें 
आनंद एल राय की 'रांझणा' एक कल्ट है. इसमें धनुष के किरदार को एक स्वस्थ आशिक तो नहीं कहा जा सकता. था वो स्टॉकर टाइप ही. मगर आनंद ने कहानी को ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि धनुष का किरदार, कुंदन आइकॉनिक बन गया. 'तेरे इश्क में' का टीजर बता रहा है कि ये 'दिलजले आशिक' टाइप कहानी है. कहानी की हीरोइन बनीं कृति सेनन भी टीजर और गानों में इम्प्रेस कर रही हैं. कृति की स्क्रीन प्रेजेंस तो शानदार है ही. उनकी एक्टिंग भी टीजर के कुछ सीन्स में ही दमदार लग रही है. देखें 'तेरे इश्क में' का टीजर:

'तेरे इश्क में' की एक खासियत इसके गाने भी हैं. आनंद ने फिर से ए आर रहमान के साथ कोलेबोरेट किया है. फिल्म के टाइटल ट्रैक के साथ-साथ 'उसे कहना' भी यूट्यूब पर खूब पॉपुलर हुआ है. पूरा एल्बम म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुका है और इसकी तारीफें सोशल मीडिया पर छाने लगी हैं. और 'दिलजले आशिक' वाली कहानी कायदे से स्क्रीन पर उतरे, तो इसे अच्छे दर्शक मिल ही जाते हैं. जैसे 'कबीर सिंह' एक बड़ा उदाहरण है. हाल ही में ऐसी ही थीम के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' भी सुपरहिट साबित हुई है.

शुक्रवार शाम को 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर आने वाला है. अभी फिल्म से सामने आए प्रमोशनल मैटेरियल से माहौल सेट है. आनंद से बस ये उम्मीद की जा रही है कि ट्रेलर में उनकी ये लव स्टोरी धमाका कर दे. और इस बार वो कुछ आउट-ऑफ-सिलेबस एक्सपेरिमेंट ना करें. अगर 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर चल पड़ा तो ये तय है कि आनंद का दमदार कमबैक होगा और ये फिल्म एक अच्छी हिट बन सकती है. इसलिए 28 नवंबर को रिलीज होने जा रही 'तेरे इश्क में' का सारा दारोमदार अब इस ट्रेलर पर है.

