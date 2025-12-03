scorecardresearch
 
धांसू धनुष का पैन इंडिया धमाका! 'तेरे इश्क में' से किया अनोखा कमाल, तीन इंडस्ट्रीज में जमाई धाक

'तेरे इश्क में' स्टार धनुष के लिए ये साल बहुत तगड़ा रहा है. ज्यादातर पैन इंडिया स्टार्स बॉलीवुड और अपनी घरेलू इंडस्ट्री में ही रिकॉर्ड्स बना सकते हैं. मगर धनुष ने इस साल तीन इंडस्ट्रीज में धमाका किया है. अपनी घरेलू इंडस्ट्री तमिल सिनेमा के अलावा, उन्होंने तेलुगू में और बॉलीवुड में भी कमाल किया है.

धनुष का अनोखा पैन-इंडिया रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)

'रांझणा' से हिंदी दर्शकों के लिए आइकॉन बन चुके साउथ स्टार धनुष, इन दिनों 'तेरे इश्क में' की सक्सेस का मजा ले रहे हैं. कृति सेनन के साथ उनकी ये लव स्टोरी पहले दिन से थिएटर्स में खूब भीड़ जमा रही है. तमिल इंडस्ट्री से आने वाले धनुष ने 2013 में बॉलीवुड डेब्यू किया था. अपनी पहली फिल्म से ही वो जनता के फेवरेट बन गए थे. हिंदी में उनकी दूसरी कामयाबी का इंतजार थोड़ा सा लंबा खिंच गया. मगर कहते हैं ना... देर आए, दुरुस्त आए! 2025 में उनकी बॉलीवुड फिल्म 'तेरे इश्क में' तगड़ा कमाल कर रही है. इस फिल्म की कामयाबी के साथ धनुष ने एक बड़ा पैन इंडिया धमाका भी किया है, जो बताता है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक ऑडियंस में उनकी पैठ तगड़ी है. 

तेलुगू में धमाके के साथ की शुरुआत 
धनुष ने इस साल की शुरुआत तेलुगू इंडस्ट्री से की थी. जून में उनकी फिल्म 'कुबेरा' तेलुगू और तमिल में रिलीज हुई. ये फिल्म थी तो दो भाषाओं में. लेकिन ये तेलुगू प्रोडक्शन थी क्योंकि फिल्म का प्रोडक्शन और इसके डायरेक्टर तेलुगू इंडस्ट्री के थे. वो तो हीरो धनुष थे, इसलिए फिल्म उनकी जुबान तेलुगू में भी रिलीज हुई. 

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि आंध्र प्रदेश-तेलंगाना सर्किट में 'कुबेरा' ने पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. फाइनल रन में 'कुबेरा' इस सर्किट में, और तेलुगू इंडस्ट्री में धनुष की सबसे बड़ी ओपनिंग थी. वर्ल्डवाइड 27 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन के साथ ये धनुष के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग भी लेकर आई. ये फिल्म तेलुगू मार्किट में, 65 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस के साथ धनुष की सबसे बड़ी फिल्म भी बनी. तमिल इंडस्ट्री के स्टार्स के लिए तेलुगू मार्किट में पैठ बना थोड़ा मुश्किल रहता है. ये कमाल, तमिल इंडस्ट्री के कमल हासन, रजनीकांत, विजय या अजित जैसे कुछ सुपरस्टार ही कर पाते हैं. इसलिए धनुष के करियर में ये एक बड़ी अचीवमेंट थी. 

तमिलनाडु में सबसे बड़ी ओपनिंग 
धनुष ने अपनी घरेलू तमिल इंडस्ट्री में इस साल 'इडली कड़ाई' फिल्म की है. इस फिल्म को तमिलनाडु में 10.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली. ये अपने होम स्टेट, तमिलनाडु में धनुष की सबसे बड़ी ओपनिंग है. इससे पहले उन्हें 'रायन' (2024) से तमिलनाडु में 10 करोड़ से थोड़ी ज्यादा ओपनिंग मिली थी. 

ये फिल्म फाइनल रन में एवरेज से कम कलेक्शन ही कर सकी. लेकिन इसके पीछे 'कांतारा चैप्टर 1' की सुनामी का रोल था. 'इडली कड़ाई' 1 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, इसलिए इसे धमाकेदार ओपनिंग तो मिल गई. मगर अगले ही दिन, 2 अक्टूबर से 'कांतारा चैप्टर 1' इसके सामने बॉक्स ऑफिस पर खड़ी हो गई. और ये इस साल की उन फिल्मों में से थी, जिनके आगे बाकियों को फीका पड़ना ही था! 

हिंदी में भी तगड़ा धमाका 
'तेरे इश्क में' प्रोडक्शन और क्रू के हिसाब से पूरी तरह बॉलीवुड फिल्म है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने इंडिया में 19 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन से ओपनिंग की. 4 दिन में ये फिल्म 60 करोड़ से ज्यादा इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. 4 दिन में ही इसे बड़ी हिट घोषित किया जा चुका है. 

थिएटर्स में धनुष की आखिरी बॉलीवुड रिलीज 2015 में आई 'शमिताभ' थी, जो फ्लॉप भी रही थी. यानी हिंदी दर्शकों के बीच पूरे 10 साल बाद धनुष टेस्ट देने आए थे. आंकड़े बताते हैं कि ये टेस्ट उन्होंने तगड़े नम्बर्स के साथ पास कर लिया है. 

'तेरे इश्क में' के साथ धनुष ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना लिया है. वो एक ही साल में, तीन इंडस्ट्रीज में डबल डिजिट ओपनिंग कमाने वाले अकेले स्टार बन चुके हैं. आज के पैन इंडिया स्टार्स में किसी दूसरे पैन के पास ऐसा रिकॉर्ड शायद ही है. प्रभास  और जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड फिल्में जरूर की हैं. लेकिन घरेलू तेलुगू इंडस्ट्री के अलावा उनकी बड़ी फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही आई हैं. किसी तीसरी इंडस्ट्री में नहीं. 

तमिल इंडस्ट्री से ही धनुष के अलावा रजनीकांत और कमल हासन की फिल्में हिंदी में जरूर आती हैं. लेकिन वो हिंदी डबिंग वाली तमिल इंडस्ट्री की ही प्रोडक्शन होती हैं. यश की 'KGF' और ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' फ्रैंचाइजी ने भी हिंदी में तगड़े रिकॉर्ड जरूर बनाए हैं. मगर ये हिंदी डबिंग में कन्नड़ इंडस्ट्री की ही फिल्में थीं. यानी धनुष अपनी तरह के अकेले स्टार हैं जिन्होंने तीन इंडस्ट्री में, एक ही साल में, डबल डिजिट की तगड़ी ओपनिंग की है. 

