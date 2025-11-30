धनुष-कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' कर रही कमाल... कमाई में जंप लेकर आया शनिवार

कुछ दिनों पहले 'एक दीवाने की दीवानियत' के हिट होने से ट्रेड काफी सरप्राइज था. इस फिल्म में 90s के स्टाइल वाली लव स्टोरी थी जिसमें प्यार कब एक सनक बन जाता है, पता नहीं चलता. रिव्यूज बहुत सॉलिड नहीं थे मगर जनता से फिल्म को पूरा सपोर्ट मिला. 'दीवानियत' की सक्सेस सरप्राइज की तरह देखी गई. मगर अब धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' की सक्सेस बताती है कि जनता शायद इस तरह की लव स्टोरीज के लिए इंतजार कर रही थी. 'तेरे इश्क में' से अच्छी शुरुआत की उम्मीद तो थी ही. लेकिन इसकी शुरुआत उम्मीद से भी कहीं बेहतर रही. अब शनिवार के ट्रेंड ने कन्फर्म कर दिया है कि जनता को 'तेरे इश्क में' पसंद आ रही है.

और पढ़ें

दूसरे दिन 'तेरे इश्क में' ने पकड़ी रफ्तार

धनुष और कृति सेनन की फिल्म को पहले ही दिन से ऑडियंस का प्यार जमकर मिला. इसका सबूत ये था कि पहले दिन फिल्म से 10-12 करोड़ रुपये की शुरुआत का अनुमान था. मगर शुक्रवार को 'तेरे इश्क में' का कलेक्शन 16 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा. इसमें सिर्फ हिंदी वर्जन का कलेक्शन 15 करोड़ रुपये था.

अब शनिवार की ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शनिवार को सुबह से ही 'तेरे इश्क में' के दर्शक बढ़े. बेहतर भीड़ का असर ये रहा कि फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जंप लिया है. अनुमान है कि शनिवार को इसका कलेक्शन 18 करोड़ के आसपास है. इसमें हिंदी वर्जन की कमाई 17 करोड़ के आसपास है.

वीकेंड में सॉलिड कमाई की तैयारी

'तेरे इश्क में' ने दो दिन में करीब 33-34 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. शनिवार का जंप अच्छा जरूर है मगर ये उतना बड़ा नहीं है, जितना इस दमदार वर्ड ऑफ माउथ के साथ फिल्म को मिलना चाहिए था. हालांकि, संडे को भी फिल्म से दमदार कमाई की उम्मीद है.

Advertisement

अनुमान लगाया जा सकता है कि ओपनिंग वीकेंड में 'तेरे इश्क में' का कलेक्शन 53-55 करोड़ के बीच रहेगा. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस फिल्म का बजट करीब 85 करोड़ रुपये है. इस लिहाज से 55 करोड़ तक का ओपनिंग वीकेंड फिल्म को बड़ी हिट बनाने के लिए काफी है. धनुष और कृति सेनन की ये लव स्टोरी फाइनली आनंद एल राय के खाते में एक हिट बनकर आ रही है. 2018 में शाहरुख खान की 'जीरो' फ्लॉप होने के बाद से ही आनंद को एक बड़ी हिट की तलाश थी, जो अब पूरी होने जा रही है.

---- समाप्त ----