तमन्ना भाटिया के हाथ लगी बड़ी फिल्म, पहली बार इस एक्टर संग जमेगी जोड़ी

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और सिद्धांत चुतर्वेदी एक साथ जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही सितारे चित्रपति वी शांताराम की लाइफ पर बन रही फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाली हैं.

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट (Photo: Instagram/ Tamannaah Bhatia)
पैन इंडिया एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. एक्ट्रेस के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगने की खबर है. इस फिल्म से जुड़े अपडेट्स भी अब सामने आ रहे हैं. दरअसल तमन्ना भाटिया के हाथ जो बड़ी फिल्म लगी है. उसमें वो बॉलीवुड के उभरते हुए एक्टर के साथ नजर आने वाली हैं. 

तमन्ना को मिली बड़ी फिल्म!
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक तमन्ना भाटिया बॉलीवुड के फेमस एक्टर सिध्दांत चतुर्वेदी के साथ अगली फिल्म करने वाली है. ये चित्रपति वी शांताराम की लाइफ पर बनी फिल्म होगी. जिसमें वो सिद्धांत के साथ लीड रोल में नजर आएंगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को डायरेक्ट अभिजीत देशपांडे करेंगे. जिन्होंने सफल मराठी बायोपिक 'अनी... डॉ. काशीनाथ घनेकर' (2018) बनाई थी, और यादगार मराठी फिल्म 'नटसम्राट' (2016) और हिंदी टाइटल्स जैसे 'टेबल नंबर 21' (2013), 'वजीर' (2016), 'ब्रीद' (2018), आदि भी लिखे थे.' इस खबर के सामने आने के बाद तमन्ना भाटिया के फैंस काफी खुश हैं. सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ तमन्ना भाटिया की ये पहली फिल्म होगी.

कौन हैं वी शांताराम?
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वी शांताराम का योगदान बहुत बड़ा है. कोल्हापुर में बहुत गरीबी में पैदा हुए शांताराम ने पुणे में बाबूराव पेंटर से फिल्ममेकिंग सीखी, और फिर झनक झनक पायल बाजे (1955), दो आंखें बारह हाथ (1957) जैसी फिल्मों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक यादगार छाप छोड़ी. अब जब इनकी लाइफ पर फिल्म बनेगी तो आने वाली नई पीढ़ी को इसके बारे में पता चलेगा.

तमन्ना और सिद्धांत का वर्कफ्रंट
सिद्धांत चुतर्वेदी को इस साल धड़क 2 फिल्म में देखा गया था. जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया था. वहीं अब वो जल्द संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शंस के तहत बन रही फिल्म 'दो दीवाने सहर में' नजर आएंगे. वहीं तमन्ना भाटिया की बात करें तो 'रागिनी MMS' फ्रेंचाइची में उनकी एंट्री की खबर है. इसके अलावा अजय देवगन 'रेंजर' और फिल्म 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' से भी जुड़े होने की खबरें हैं. इसके अलावा वो राकेश मारिया की बायोपिक में भी नजर आएंगी, जिसे रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
