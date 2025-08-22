डिंपल यादव पर क्रश होने के बाद स्वरा भास्कर ने बदली X बायो, लिखा कुछ खास

अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों सुर्खियों में हैं. स्वरा भास्कर ने अब अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को अपना क्रश बताया था. इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया. अब स्वरा ने अपनी X (पहले ट्विटर) प्रोफाइल के बायो में बड़ा बदलाव कर दिया है. साथ ही यूजर्स को संदेश दे दिया है कि उन्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता.
स्वरा ने बदली अपनी बायो
हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली स्वरा ने अपनी बायो में बदलाव कर खुद के बारे में कई बातें लिख डाली हैं. उन्होंने लिखा, 'सोचा बायो को बदलने का वक्त आ गया है.' एक्ट्रेस के बायो में लिखा है- गर्ल क्रश अभिवक्ता, पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम ट्विटर पेस्ट, हलचल मचाने की रानी, सर्वनाश के रास्ते में शॉपिंग कर रही हूं. फिलिस्तीन को आजाद करो.' इसके आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें गर्ल क्रश का मतलब बताया गया है. इसमें लिखा है कि गर्ल क्रश का मतलब है लड़कियों से मोहित होने वाला इंसान. स्वरा ने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'सही में, इसमें बड़ी बात क्या है?'
स्वरा भास्कर की दोनों पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं. किसी का कहना है कि उन्हें अपनी बायो में बायसेक्सुअल भी लिखना चाहिए. तो वहीं एक ने कमेंट किया, 'आप इन फालतू ट्रोल्स को जवाब देकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं?' वहीं इंटरनेट का एक हिस्सा स्वरा भास्कर के फिलिस्तीन के लिए न्याय मांगने से नाराज हो गया है. उन्हें भारत से ऊपर फिलिस्तीन को करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.
कौन है स्वरा की गर्ल क्रश?
स्वरा भास्कर गर्ल क्रश की बात करें तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सेक्सुअलिटी पर बात की थी. यहां उनके साथ पति फहाद अहमद भी मौजूद थे. बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने कहा था, 'हम सभी बाइसेक्सुअल हैं. अगर लोगों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो हम असल में बाइसेक्सुअल हैं. लेकिन हेटरोसेक्सुअलिटी एक ऐसी विचारधारा है, जो हजारों सालों से हम पर थोपी गई है, क्योंकि मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए इसे नॉर्मल बनाना जरूरी था.'
स्वरा भास्कर से आगे उनके क्रश के बारे में पूछा गया. इसपर उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत बड़ा वाला क्रश है, मैं जब डिंपल यादव जी से मिली.' इसपर फहाद ने कहा, 'अखिलेश यादव जी की वाइफ.' स्वरा ने कहा कि उन्हें डिंपल यादव पर क्रश है. इसके बाद वो मजाक में पति फहाद की तरफ इशारा करके बोलीं कि महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इनका करियर जाने वाला है. स्वरा भास्कर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद इसपर विवाद भी खड़ा हुआ और एक्ट्रेस ट्रोल होने लगीं.