रिया को NCB का समन, सुशांत की बहन बोलीं- गुनहगार अपना गुनाह कबूल करें

सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल काफी बड़ बन गया है. एनसीबी ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को तो अपनी रिमांड पहले ही ले लिया है, अब रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. एनसीबी रिया के घर पहुंच चुकी है और उन से लंबी पूछताछ होनी है. अब सुशांत की बहन ने ट्वीट कर इस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब गुनहगार अपना गुनाह मान ले और सभी दोषियों को सजा मिले.

रिया की पूछताछ पर श्वेता का रिएक्शन

वे ट्वीट कर लिखती हैं- भगवान सभी को सही दिमाग दे, हर गुनहगार अपना गुनाह माने और हाथ जोड़ माफी मांगे. अब श्वेता की तरफ से ये ट्वीट आना लाजिमी है. अपने भाई को न्याय दिलवाने के लिए श्वेता ने लगातार सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई है. उन्होंने लगातार एक्टर के पक्ष में माहौल बनाया है और पूरी दुनिया को एकजुट करने की कोशिश की है. श्वेता ने इसके अलावा ग्लोबल प्रेयर का भी आयोजन किया था.

Pray that God gives everyone the right mind, that the guilty confesses their guilts and redeem their souls 🙏 #GlobalPrayers4SSR