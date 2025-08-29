Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Teaser: बाहुबली बने वरुण धवन, जाह्नवी संग करेंगे रोमांस, मजेदार है टीजर

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज हो गया है. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का मोशन पोस्टर कुछ दिन पहले ही सामने आया था, जिसके बाद फैंस की इसमें दिलचस्पी और बढ़ गई थी. इसी के साथ अब मेकर्स ने टीजर के जरिए फिल्म के किरदारों की पहली झलक दर्शकों को देकर उनकी बेसब्री और बढ़ा दी है.

रिलीज हुआ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का टीजर

टीजर की शुरुआत वरुण धवन के फनी अंदाज से होती है. योद्धा जैसा कवच और मुकुट पहने खड़े वरुण, अपने दोस्त बंटू को आवाज लगाते हैं. वरुण पूछते हैं कि वो बाहुबली जैसे लग रहे हैं या नहीं. इसपर उसका दोस्त कहता है कि वो बाहुबली नहीं, बल्कि रणवीर सिंह की धोती में प्रभास का पौधा लग रहा है. इसके बाद शुरू होती है असली कहानी. वरुण, भोंदू लड़के से स्वैग वाले सनी संस्कारी बन जाते हैं और बताते हैं कि आखिर वो हैं कौन.

इसके बाद आपको लाल साड़ी में सजी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी यानी जाह्नवी कपूर के दर्शन होते हैं. जाह्नवी को टक्कर देती सान्या मल्होत्रा स्क्रीन पर आती हैं, जो इस फिल्म की सेकेंड फीमेल लीड हैं. इसके बाद हेलीकॉप्टर से शाहरुख खान स्टाइल में निकलते हैं रोहित सराफ, जो जाह्नवी और सान्या दोनों की पहली पसंद के रूप में फिल्म में नजर आने वाले हैं. फिल्म के दमदार गाने 'तुझे लागे न नजरिया' की झलक भी आपको मिलती है. जिसपर चारों सितारे जोरदार डांस करते दिखेंगे. ये सिंगर सोनू निगम की 1999 में आई एल्बम 'मौसम' का हिट गाना है.

टीजर में आपको वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के किरदार सनी और तुलसी का रोमांस देखने को मिलेगा. इसी के साथ आप दोनों की मस्ती भी देखेंगे. टीजर से जाहिर है कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' काफी मजेदार फिल्म होने वाली हैं.

शूटिंग खत्म कर स्टार्स ने दिया था हिंट

इसकी शूटिंग खत्म होने पर वरुण धवन, जाह्नवी कपूर संग बाकी एक्टर्स ने शूटिंग की फोटोज शेयर की थीं. इसमें से एक फोटो में वरुण और जाह्नवी के साथ रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा को खास टी-शर्ट्स पहने देखा जा सकता है. इन्हीं से फिल्म की कहानी भी समझी जा सकती हैं. जाह्नवी और सान्या की टी-शर्ट में लिखा था कि वो प्यार सनी से करती हैं, लेकिन चाहती विक्रम (रोहित सराफ) को हैं.

वहीं वरुण की टी-शर्ट पर उनके दोस्त बंटू का नाम लिखा था और रोहित सराफ की टी-शर्ट पर लिखा था कि वो तुलसी से प्यार करते हैं, लेकिन चाहते अनन्या (सान्या मल्होत्रा) को हैं. जाहिर है कि इस फिल्म में काफी उथल-पुथल देखने को मिलने वाली हैं. फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के डायरेक्टर शशांक खेतान हैं और ये 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----