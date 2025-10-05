scorecardresearch
 

Feedback

बॉक्स ऑफिस पर उठी लड़खड़ाती 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', तीसरे दिन इतना रहा कलेक्शन

वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' संग क्लैश के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टीकी हुई है. दूसरे दिन कमजोर होने के बाद, फिल्म अब खुद को संभालती नजर आ रही है.

Advertisement
X
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: IMDb)
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: IMDb)

बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम ऐसा देखा गया है कि दो फिल्में क्लैश हों और दोनों को फायदा मिल पाए. इस हफ्ते दो फिल्में 'कांतारा चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' थिएटर्स में रिलीज हुईं. जहां 'कांतारा चैप्टर 1' लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन की मल्टी स्टारर भी अपनी जगह बनाने का काम कर रही है. 

तीसरे दिन कैसा रहा वरुण-जाह्नवी की फिल्म का कलेक्शन?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' गुरुवार 2 अक्टूबर के दिन 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ रिलीज हुई थी. इसे काफी मिक्स रिव्यूज मिले थे. वहीं ऋषभ शेट्टी की फिल्म की हर तरफ तारीफ हुई. दोनों फिल्मों को मिले अलग-अलग रिएक्शन्स से इसके बॉक्स ऑफिस पर भी असर पड़ा. जहां हिंदी में 'कांतारा चैप्टर 1' तीन दिनों में 50 करोड़ के आसपास कमा चुकी है. वहीं 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी एक हद तक टक्कर दे रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर टीवी की फेसम एक्ट्रेस का रिएक्शन 
Varun Dhawan, sunny sanskari ki tulsi kumari
बेटी-पालतू डॉग को बराबर प्यार करते हैं वरुण, सुनकर काजोल को लगा झटका 
Janhvi kapoor shares disappointment over insider outsider debate in Bollywood
इंसाइडर-आउटसाइडर डीबेट से परेशान जाह्नवी कपूर, जताई अपनी नाराजगी 
Sunny Sanskari Ki Tusli Kumari box office day 2
'कांतारा' की आंधी में उड़ी SSKTK, दूसरे दिन ऐसा रहा फिल्म का कलेक्शन 
ओवरएक्टिंग से भरी है Varun-Janhvi Kapoor की फिल्म! 

पहले दिन ठीक-ठाक कमाई करने के बाद, वरुण धवन की फिल्म ने शुक्रवार यानी दूसरे दिन कम कमाई की थी. बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाने के बाद अब तीसरे दिन इस फिल्म ने खुद को संभाल लिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' शनिवार के दिन नेट 7.25 करोड़ रुपये कमा चुकी है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 23.37 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि ये भी फाइनल नंबर्स नहीं है. 

Advertisement

पहले वीकेंड कितनी कमाई करेगी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'?

शनिवार के दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी अच्छी दर्ज की गई है. थिएटर्स में करीब 26.28% ऑक्यूपेंसी देखी गई. दिल्ली और मुंबई में इसके सबसे ज्यादा शोज लगे, जिसमें ऑडियंस की भीड़ ज्यादातर शाम और रात के शोज में नजर आई. अगर फिल्म इसी तरह आगे बढ़ती रही, तो इसका फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन करीब 30 करोड़ के आसपास नोट होगा. फिल्म का बजट करीब 80 करोड़ बताया जा रहा है. ऐसे में अगर इसे हिट का टैग पाना है, तो बॉक्स ऑफिस पर कमाई 100 करोड़ पार करनी पड़ेगी. 

बात करें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म की, तो इसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय जैसे एक्टर्स शामिल हैं. वहीं सोशल मीडिया सेंसेशन प्राजक्ता कोली का कैमियो भी है. इसे करण जौहर ने प्रोड्यूस, तो शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement