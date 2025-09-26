scorecardresearch
 

संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: दो बैंक अकाउंट हो गए खाली, करिश्मा कपूर के वकील का दावा,

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के निधन के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. जानिए कोर्ट में क्या कुछ हुआ...

दिल्ली हाईकोर्ट में संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद (Photo:Instagram/@sunjaykapur/@therealkarismakapoor)
दिल्ली हाईकोर्ट में संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद (Photo:Instagram/@sunjaykapur/@therealkarismakapoor)

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर इस वक्त दुनिया में नहीं है. हालांकि उनकी मौत के बाद उनकी कथित 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का लेकर कोर्ट में विवाद छिड़ा हुआ है. जो करिश्मा के बच्चों और प्रिया सचदेव के बीच है. जिसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई. जहां करिश्मा के बच्चों ने संजय की वसीसत को चुनौती दी.

बता दें कि एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, संजय कपूर की दूसरी वाइफ थीं. उनके बच्चों ने संजय की तीसरी वाइफ प्रिया सचदेव पर वसीयत से जुड़े दस्तावेज से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. 

जानिए कोर्ट में करिश्मा के वकील ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कहा, 'दो बैंक अकाउंट, जो हमें वसीयत का हिस्सा लगे थे, 22-26 अगस्त के बीच खाली कर दिए गए. यह उस व्यक्ति का काम है जो अब गोपनीयता की मांग कर रहा है. हमें दिखाई गई वसीयत का सबसे अहम हिस्सा कंपनी का छह प्रतिशत हिस्सा है, जिसे प्रतिवादी (प्रिया) ने भी हड़प लिया है.

बता दें कि यह विवाद इस बात पर भी है कि क्या कपूर की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाना चाहिए? प्रिया सचदेवा के वकील ने गोपनीयता बनाए रखने का आग्रह करते हुए चल-अचल संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का अनुरोध किया है. अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए निर्देश दिया कि संपत्ति सीलबंद लिफाफे में ही प्रस्तुत की जाए और उसकी प्रतियां केवल संबंधित पक्षों को दी जाएं.

वहीं इस पर जेठमलानी ने कोर्ट में कहा, 'क्या मैं यह कहूं कि आप में से कोई भी इसे लीक नहीं करेगा? चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं.' जेठमलानी ने सहमति जताते हुए आगे कहा, 'मैं मौखिक बयान दूंगा लेकिन हकीकत यह है कि यह लीक हो जाएगा. यह प्रार्थना सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि वे इसे गुप्त रखना चाहते हैं. ऐसा तो बड़े-बड़े मामलों में भी कभी नहीं हुआ.'

क्या है संजय कपूर की संपत्ति का मामला?
दरअसल संजय कपूर के अचानक हुए निधन के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हुआ है.बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों समायरा और कियान ने पिता संजय कपूर की कथित 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

