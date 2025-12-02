बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद उनके परिवार में जंग छिड़ी हुई है. ये जंग संजय की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर है, जिसमें सभी को अपना हिस्सा चाहिए. हालांकि संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर सभी ने इस संपत्ति को हड़पने, हेरा-फेरी सहित कई बड़े आरोप लगाए हैं. एक तरफ संजय कपूर की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, बिजनेसमैन और अपने बच्चों के हिस्से के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय की मां रानी कपूर हैं. सभी प्रिया के खिलाफ कानूनी जंग में शामिल हैं.

संजय की मां के बड़े आरोप

एक बार फिर मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई. यहां वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने रानी कपूर की ओर से दावा किया कि उनके बेटे संजय कपूर की सालाना सैलरी 60 करोड़ रुपए थी. फिर भी उनके बैंक खाते में 2 करोड़ रुपये से भी कम पैसे हैं. उनकी क्रिप्टो संपत्ति मात्र करीब 1.69 करोड़ रुपये है. अधिवक्ता ने बड़े पैमाने पर संपत्ति छुपाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से प्रिया कपूर को निर्देश देने की मांग की कि वह पिछले दो साल में खुद और संजय कपूर की सभी संपत्तियों का पूरा ब्योरा पेश करें.

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मां रानी कपूर ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनके बेटे की मौत के बाद उनकी बहू प्रिया ने शोक मनाने के बजाय उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की हर संभव कोशिश की है. रानी कपूर ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की वसीयत के बारे में कभी नहीं बताया गया. उस वसीयत में उनकी मां के अस्तित्व का कोई जिक्र तक नहीं है, जबकि संजय ने जीते जी दावा किया था कि उन्हें सब कुछ अपनी मां से ही मिला है. रानी के वकील ने कहा, 'वह (संजय) वसीयत में कम से कम यह तो लिखते कि वह अपनी मां को कुछ नहीं देना चाहते.'

संजय-प्रिया में चल रहा था झगड़ा

ये दलीलें जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के सामने उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित वसीयत को चुनौती दी है. यह संपत्ति कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है. कोर्ट ने मामले को आगे की दलीलों के लिए 3 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है.

सुनवाई के दौरान रानी कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने कहा कि संजय और प्रिया के बीच वैवाहिक कलह मई 2023 से शुरू हो गई थी और दोनों के बीच लगातार झगड़े होते थे. उन्होंने कहा कि 'यह असंभव है कि संजय अपनी निजी संपत्ति का एकमात्र लाभार्थी प्रिया को बनाते.' आगे कहा गया कि संजय का अपने सभी बच्चों, अपनी मां और कपूर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गहरा लगाव और समान स्नेह था.

प्रिया सचदेव ने छुपाई संपत्ति

प्रिया सचदेव के इरादे को दर्शाते हुए गग्गर ने आरोप लगाया कि संजय की मौत के बाद प्रिया ने शोक मनाने के बजाय उनकी संपत्ति पर नियंत्रण करने के हर संभव प्रयास किए. साथ ही बहू पर कोर्ट में जमा की गई संपत्ति सूची में दिवंगत संजय की संपत्ति छुपाने का आरोप लगाया, जिसमें पेंटिंग्स, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, किराये से कमाए पैसे और घड़ियां शामिल हैं.

कोर्ट करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर भी बहस सुन रहा है, जिसमें प्रिया कपूर को संजय की संपत्ति से बच्चों को अलग करने या उसे बेचने से रोकने की मांग की गई है. बच्चों ने कथित वसीयत की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया है. संजय कपूर का निधन 12 जून को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान अचानक गिरने से हो गया था. बताया जाता है कि उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ था.

