राजामौली की फिल्म का एपिक टीजर रिलीज, बैल पर सवार महेश बाबू की धमाकेदार एंट्री

SS Rajamouli Film Varanasi: साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने अपनी सबसे बड़ी फिल्म वाराणसी का टीजर रिलीज कर दिया. इसी के साथ महेश बाबू का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है.

फिल्म वाराणसी का टीजर रिलीज (Photo: X/@ssrajamouli)
Mahesh Babu varanasi Teaser: हैदराबाद में एसएस राजामौली की अपकमिंग और मचअवेटेड फिल्म वाराणसी का टीजर रिलीज कर दिया है. हजारों लोगों की मौजूदगी में इस टीजर को रिलीज किया गया. इस दौरान लीड एक्टर सुपरस्टार महेश बाबू, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मौजूद थे.

यहां देखिए वाराणसी का टीजर


प्रियंका चोपड़ा ने क्या कहा?
फिल्म वाराणसी टीजर लॉन्च के दौरान एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कहा, 'मुझे भारत में इस फिल्म में काम करने की काफी खुशी हैं. मैं खुद को लकी फील कर रहा हूं कि मैं तेलुगु इंडस्ट्री को ज्वाइन कर पाई. ये बस एक शुरुआत है. फिल्म में पृथ्वीराज बहुत ही डरावने लग रहे हैं.' एक्ट्रेस ने महेश बाबू की तारीफ में कहा, 'मुझे आपके परिवार ने इतना अपनापन फील करवाया कि मुझे लगा हैदराबाद मेरा दूसरा घर है.'

बैल पर सवार महेश बाबू बने 'रुद्र'
फिल्म से महेश बाबू के किरदार रूद्र की पहली झलक भी सामने आ गई है.फिल्म के पोस्टर को अब मेकर्स ने ऑफिशियली साझा कर दिया है.

डायरेक्टर ने जताई नाराजगी
टीजर दिखाए जाने से पहले फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने एलईडी स्क्रीन की टेस्टिंग के दौरान ड्रोन द्वारा क्लिप लीक और कैप्चर किए जाने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ. हमने महत्वाकांक्षी होकर यह विशाल एलईडी स्क्रीन लगाने का फैसला किया और बेहतरीन एलईडी पैनल लाए. इसे चलाने के लिए हमें 45 से ज्यादा जनरेटर की जरूरत पड़ी. कल हमें सब कुछ टेस्ट करना था, क्रेन, काला कपड़ा, वीडियो. टेस्टिंग के दौरान, किसी ने ड्रोन से फुटेज कैप्चर करना शुरू कर दिया और हमारी सामग्री को सोशल मीडिया पर ऐसे अपलोड कर दिया जैसे वह नेटफ्लिक्स से हो.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह हमारी एक साल की कड़ी मेहनत, सैकड़ों लोगों के हजारों घंटे और करोड़ों रुपये... सब कुछ एक ड्रोन के बेतरतीब ढंग से उड़ने की वजह से लीक हो गया. हम अपने वीडियो की ठीक से टेस्टिंग भी नहीं कर पाए. अब हमें और लीक होने का डर है.'

राम के किरदार में दिखेंगे महेश बाबू!
इसके अलावा राजामौली ने कहा, 'बचपन से ही मैं कई बार इस बारे में बात करता रहा हूं कि रामायण और महाभारत मेरे लिए क्या मायने रखते हैं और इन्हें बनाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे है. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे रामायण का एक अहम एपिसोड इतनी जल्दी शूट करने का मौका मिलेगा. हर सीन और हर डायलॉग लिखते हुए, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तैर रहा हूं. पहले दिन जब महेश भगवान राम के वेश में फोटोशूट के लिए आए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मैं पूरी तरह से टूट गया था. महेश में कृष्ण का आकर्षण है, लेकिन राम जैसा शांत स्वभाव भी. फिर भी, मैं आश्वस्त था. मैंने उस तस्वीर को अपना वॉलपेपर भी बना लिया... और फिर उसे हटा दिया.'

