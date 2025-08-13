scorecardresearch
 

श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी पर बोनी कपूर का स्पेशल पोस्ट, शेयर की थ्रोबैक फोटो, सुनाया मजेदार किस्सा

श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर फिल्ममेकर बोनी कपूर ने खास पोस्ट शेयर किया है. अनसीन फोटो के साथ उन्होंने श्रीदेवी को लेकर एक किस्सा भी शेयर किया. इंस्टा पर बोनी पत्नी के लिए अक्सर पोस्ट करते रहते हैं. फैंस भी एक्ट्रेस को नम आंखों से याद करते हैं.

श्रीदेवी के लिए बोनी का स्पेशल पोस्ट (Photo: Instagram @boney.kapoor)
श्रीदेवी के लिए बोनी का स्पेशल पोस्ट (Photo: Instagram @boney.kapoor)

13 अगस्त को बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी है. वो इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाती हैं. आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने शानदार काम की लीगेसी वो फैंस को देकर गई हैं. 2018 में उनका आकस्मिक निधन हुआ था.

श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी
6 साल बाद भी बोनी कपूर पत्नी श्रीदेवी को यादों को भूले नहीं हैं. वो आज भी उतनी ही शिद्दत से उन्हें याद करते हैं. इंस्टा पर अक्सर श्रीदेवी की अनसीन फोटोज को पोस्ट करते हैं. पत्नी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर भी फिल्ममेकर ने खास पोस्ट शेयर किया है. अनसीन फोटो के साथ उन्होंने श्रीदेवी को लेकर एक किस्सा भी शेयर किया.

थ्रोबैक फोटो देखकर लगता है दोनों के बीच मस्ती मजाक चल रहा है. श्रीदेवी हंसते हुए बोनी से कुछ कह रही हैं. वहीं फिल्मेकर खिलखिलाकर हंस रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Boney.kapoor (@boney.kapoor)

बोनी की इमोशनल पोस्ट
कैप्शन में बोनी कपूर ने लिखा- 1990 में चेन्नई में श्रीदेवी की बर्थडे पार्टी थी. मैंने श्रीदेवी को 26वें जन्मदिन की बधाई दी थी. जबकि वो श्रीदेवी का 27वां बर्थडे था. मैंने ऐसा उन्हें यंग बताने के लिए किया था. ये कॉम्पलिमेंट था. क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ वो यंग होती जा रही थी. लेकिन श्रीदेवी को लगा था कि मैं उन्हें चिढ़ा रहा हूं. 

पत्नी को विश किया जन्मदिन
इससे पहले बोनी ने पत्नी की फोटो शेयर कर लिखा- हां, आज तुम 62 साल की नहीं हुई हो. तुम 26 की हो, हैप्पी बर्थडे, हम आज भी तुम्हारे सारे बर्थडेज को फिर से जीते हैं. बोनी के इन पोस्ट को देखकर फैंस इमोशनल हो रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Boney.kapoor (@boney.kapoor)

श्रीदेवी के निधन से टूटे थे बोनी

पत्नी श्रीदेवी के निधन ने बोनी कपूर को बुरी तरह तोड़ा था. उस वक्त अवॉर्ड शोज हो या इंटरव्यूज, श्रीदेवी की बात होने पर वो रोने लगते थे. उन्हें मूव ऑन होने में काफी वक्त लगा. अपने इंस्टा अकाउंट पर बोनी पत्नी के लिए अक्सर पोस्ट करते रहते हैं. फैंस भी एक्ट्रेस को नम आंखों से याद करते हैं. बेटियां जाह्नवी और खुशी भी मां श्रीदेवी को मिस करती हैं.

लेटेस्ट

