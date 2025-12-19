धुरंधर के सेट पर अक्षय खन्ना को 7 बार जड़ा थप्पड़? ऑनस्क्रीन पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बस 1 बार...

फिल्म धुरंधर की सुनामी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म 600 करोड़ कमाने की ओर तेजी से बढ़ रही है. मूवी में टीवी की फेमस अदाकारा सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना की पत्नी का रोल प्ले किया था. उनके सीन्स भले ही कम थे, लेकिन छोटे से रोल में भी वो असरदार लगीं. धुरंधर की सफलता को लेकर सौम्या की खुशी की ठिकाना नहीं है. वो इंस्टा पर फिल्म से जुड़ी अहम बातों को अक्सर शेयर करती हैं.

सौम्या ने की अक्षय खन्ना की तारीफ

अब सौम्या ने इंस्टा पर धुरंधर के कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज को पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने हर फोटो के पीछे की कहानी को बयां किया है. अक्षय संग दिखी उम्दा केमिस्ट्री पर भी बात की है. वो लिखती हैं- पहली और दूसरी तस्वीर अमृतसर की है. ये मेरा फिल्म के लिए शूट हुआ पहला सीन था. इस सीन में हम रहमान डकैत की हवेली देखते हैं. ये पिछले साल नवंबर की बात है. मेरे मिक्स्ड इमोशंस थे. मैं नर्वस होने के साथ एक्साइटेड भी थी. मेरा सुबह का पहला शॉट अक्षय के साथ था. वो अपनी सिगरेट जला रहे थे. वो चुप थे, बेटे को खोने के बाद बदला लेने की आग में जल रहे थे.

अक्षय को मारे कितने थप्पड़?

''अक्षय मैजिक करते हैं. हमें सेट पर कम ही बात करने का मौका मिला, लेकिन जिस वक्त कैमरा रोल हुआ, हमारा इंस्टैंट कनेक्शन बना. मुझे सच में लगता है हम अद्भुत केमिस्ट्री शेयर करते हैं. उनके जैसा सच्चा को-आर्टिस्ट होना सपने की तरह है. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. उनके जैसे टैलेंट के साथ काम करना खुशी देता है. मैं उम्मीद करूंगी किसी दिन हमें फिर से दोबारा पेयर किया जाए.

तीसरी फोटो का किस्सा शेयर करते हुए वो लिखती हैं- ये मूवी में मेरा एंट्री सीन था. इसे जो प्यार मिला है उससे मैं अभिभूत हूं. इसे खूबसूरती के साथ लिखा गया. मैंने नहीं सोचा था इसे ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा.'' (ये वो सीन है जब सौम्या अस्पताल में अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने आती हैं और अक्षय को गुस्से में चांटा मारती हैं.)

आदित्य धर आपने इस मास्टरपीस को बनाकर गेम बदल दिया है. ऐसे लोगों को कास्ट किया गया जो कैरेक्टर की डिमांड थे, अपने सीन के साथ जस्टिफाई कर पाएं. आपकी ईमानदारी इस बात को बयां करती है कि अच्छे कंटेंट की जीत होती है. इस सीन में मैंने सारे इमोशंस को एक साथ महसूस किया. मैंने अक्षय को रियल में एक बार थप्पड़ मारा (7 बार नहीं). वो भी आदित्य के कहने पर क्लोजअप शॉट के लिए, वो इसे रियल दिखाना चाहते थे. मैं सीन में चीट करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मेरा ब्रेकडाउन क्लोजअप सिंगल टेक में किया गया.

अपनी इस पोस्ट के साथ सौम्या ने उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया कि एक्ट्रेस ने अक्षय खन्ना को 7 बार थप्पड़ मारा था. सौम्या ने क्लियर कर दिया कि सीन एक टेक में शूट हुआ था. उन्होंने रियल में एक्टर को बस 1 थप्पड़ जड़ा था.



