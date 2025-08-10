scorecardresearch
 

सलमान खान के बाद, ये एक्टर बना सूरज बड़जात्या की फिल्म में 'प्रेम', डायरेक्टर ने किया कंफर्म

डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने अपनी अगली फिल्म का जिक्र करते हुए कंफर्म किया है कि उन्हें सलमान खान के बाद नया एक्टर मिल चुका है जो उनकी फिल्म में 'प्रेम' बनेगा. उन्होंने बताया है कि आयुष्मान खुराना अब राजश्री प्रोडक्शन्स के नए 'प्रेम' बनेंगे.

सूरज बड़जात्या की फिल्म के नए 'प्रेम' बने आयुष्मान खुराना (Photo: Cinetown, Instagram @ayushmannk)
फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या 90s के दशक से लोगों को अपनी फिल्मों के जरिए एंटरटेन करते आए हैं. उनकी लगभग सभी फिल्मों में हीरो रहे सलमान के किरदार 'प्रेम' ने फैंस के दिलों पर राज किया. मगर अब सूरज बड़जात्या अपनी अगली फिल्म से एक नए 'प्रेम' को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. उन्होंने कहा है कि आयुष्मान खुराना अब उनकी आने वाली फिल्म में 'प्रेम' बनेंगे.

क्या है सूरज बड़जात्या की फिल्म की कहानी?

सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू में अपनी आने वाली फिल्म पर खुलकर बात की है. उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्हें सलमान खान के बाद नया एक्टर मिल चुका है जो उनकी फिल्म में 'प्रेम' बनेगा. डायरेक्टर ने फिल्म पर बात करते हुए कहा है, 'हम लोग मुंबई में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इसकी कहानी मुंबई में सेट है. आयुष्मान एक बेहतरीन और मेहनती एक्टर हैं.'

'ये सब सही कहानी सुनाने के बारे में है और इसे सच जैसा दिखाने के लिए सही आर्टिस्ट के साथ बनाना. इनके अलावा, हमारे पास और भी लोग हैं कास्ट में, जैसे मेरे सभी फिल्मों में होता हैं. मुझे हर फिल्म की शूटिंग से पहले घबराहट होती है. ये तब से है जब मैंने अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया बनाई थी. अब भी वैसा ही है. 

सूरज बड़जात्या के लिए क्या है सबसे अहम चीज?

सूरज बड़जात्या ने आगे उस बात का भी जिक्र किया है जो उनके लिए एक फिल्म बनाते वक्त सबसे अहम है. उनके मुताबिक, फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, बल्कि उसकी कहानी और सीन सबसे जरूरी है जिसके जरिए वो अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहते हैं. डायरेक्टर ने कहा है, 'एक प्रोड्यूसर के नजरिए से ये फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, बल्कि ये जरूरी है कि आप उस विचार या सीन से जुड़ पाएं या नहीं.'

'मेरे लिए चाहे वो फिल्म हो या शो, हर किसी को ऐसा महसूस होना चाहिए कि जो दुनिया मैं बना रहा हूं, वो सच्ची है नकली न लगे. सबको लगे कि ये सच में मेरा घर है. यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है. मैं वही बनाना चाहता हूं जो मैं जानता हूं. हर तरह की फिल्म बनाना जरूरी है, लेकिन पारिवारिक फिल्में बनाना सबसे जरूरी है.'

बात करें आयुष्मान खुराना के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर जल्द मैडॉक फिल्म्स के 'हॉरर यूनिवर्स' की फिल्म 'थामा' में नजर आने वाले हैं जो दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म में रश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स होंगे. वहीं वरुण धवन भी कैमियो करते दिखाई दे सकते हैं.

