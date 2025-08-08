scorecardresearch
 

Feedback

'गोल्डन स्पून के साथ हुए पैदा', आदित्य चोपड़ा-करण जौहर को लेकर बोले सूरज बड़जात्या

फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने अपनी फिल्मी जर्नी पर बात करने के बीच आदित्य चोपड़ा और करण जौहर को लेकर भी बयान दिया. उनका कहना है कि तीनों फिल्ममेकर्स गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, जिसके कारण उन्हें स्ट्रगल कम करना पड़ा.

Advertisement
X
करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और अपने स्ट्रगल पर बोले सूरज बड़जात्या (Photo: India Today Archive, Cinetown, Instagram @karanjohar)
करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और अपने स्ट्रगल पर बोले सूरज बड़जात्या (Photo: India Today Archive, Cinetown, Instagram @karanjohar)

सुपरस्टार सलमान खान को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले डायरेक्टर सूरज बड़जात्या अपनी दमदार स्टोरीटेलिंग के लिए फेमस हैं. लोग उनकी लगभग हर फिल्म को पसंद करते हैं. हाल ही में उन्होंने आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और खुद के लिए एक बात कही. सूरज ने माना है कि वो तीनों फिल्ममेकर्स इंडस्ट्री में गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं.

इंडस्ट्री में स्ट्रगल पर क्या बोले सूरज बड़जात्या?

सूरज बड़जात्या ने माना है कि उन्हें, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर को अपने जीवन में कई सारी सुविधाजनक चीजें मिली हैं, जिनके कारण उन्होंने जिंदगी के झटकों को महसूस नहीं किया. बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में सूरज ने आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के सिनेमा के साथ होने वाली समानता पर कहा, 'हम लोग उनमें से हैं जो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं. हमने जिंदगी के झटकों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है. हमेशा गाड़ियों में घूमे हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

सूरज बड़जात्या और अमिताभ बच्चन
अमिताभ को सूरज बड़जात्या ने भेजी इस फ‍िल्म की स्क्र‍िप्ट, खानी पड़ी एंग्जायटी की दवा 
Bada Naam Karenge cast interview
'बड़ा नाम करेंगे' सीरीज क्यों है खास? स्टार कास्ट से खास मुलाकात 
Sooraj Barjatya and Salman
प्रेम बनकर फिर आएंगे Salman Khan? 
Salman Khan,Sooraj R. Barjatya
'विवाह' मूवी के ल‍िए क्यों फ‍िट नहीं था सलमान का चेहरा? डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने बताया  
Shahid Kapoor,Sooraj R. Barjatya
सुपरह‍िट फ‍िल्म विवाह का शूट होना था शुरू, डायरेक्टर से बोले शाह‍िद- मुझे निकाल दो 

'लेकिन किस्मत से या बदकिस्मती से जब हमारा दौर आया, तब हमारे अंदर फिल्ममेकिंग को लेकर काफी जुनून था. हम लोगों ने वो दुनिया दिखाई जो परियों की होती है. और वो 90s का दौर ऐसा था कि ऑडियंस परियों की कहानियां देखना चाहती थी. तो उस बहाव में हम भी बह गए. और हम एक खास तरह के सिनेमा में लगे हुए हैं.'

Advertisement

तीनों फिल्ममेकर्स में से कौन सबसे ज्यादा पारंपरिक?

सूरज बड़जात्या का आगे ये भी कहना है कि दोनों फिल्ममेकर्स के मुकाबले वो काफी पारंपरिक हैं, जो उन्हें उनकी परवरिश से मिला है. सूरज एक तरीके की फिल्में बनाने में फोकस रखते हैं, वहीं करण और आदित्य चोपड़ा अलग-अलग कहानियां बनाने में विश्वास रखते हैं.

डायरेक्टर ने कहा, 'हम तीनों में से मैं सबसे ज्यादा पारंपरिक हूं. शायद ये मेरी परवरिश की वजह से है. अगर आप हमें अलग-अलग देखें, तो हम सभी अच्छे सिनेमा की तरफ हैं. करण, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बनाना चाहते हैं. शायद ये हमारी उम्र से जुड़ा है. लेकिन हम ज्यादातर परिवार के लिए फिल्में बनाना चाहते हैं. मगर हां मैं बाकी से थोड़ा ज्यादा पारंपरिक हूं. मुझे लगता है कि यही मेरी ताकत है.'

बात करें सूरज बड़जात्या के वर्क फ्रंट की, तो उनकी पिछली फिल्म 'ऊंचाई' थी. इसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता और परिणीति चोपड़ा जैसे एक्टर्स ने काम किया था. लोगों को फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई थी. लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. अब फैंस को उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement