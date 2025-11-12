scorecardresearch
 

सलमान खान के दबंग टूर से बाहर हुईं सोनाक्षी सिन्हा, प्रेग्नेंसी है वजह?

सोनाक्षी सिन्हा, सलमान खान के दबंग टूर से अचानक बाहर हो गई हैं. इसके चलते एक बार फिर उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहें उड़ रही हैं. आयोजकों ने नया पोस्टर जारी किया, जिसमें सोनाक्षी नहीं थीं, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. कुछ यूजर्स का मानना है कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं. इसलिए शो से बाहर हुई हैं.

प्रेग्नेंट हैं सोनाक्षी सिन्हा? (Photo: Instagram/@aslisona)
सोनाक्षी सिन्हा कई बार प्रेग्नेंसी की अफवाहों के कारण सुर्खियों में रही हैं. अब एक बार फिर सलमान खान के दबंग टूर से बाहर होने के बाद वे चर्चा में हैं. हाल ही में ऐलान हुआ था कि सोनाक्षी, सलमान खान के दबंग टूर का हिस्सा होंगी. लेकिन अब पुष्टि हो गई है कि वे इसमें शामिल नहीं होंगी. यूं आखिरी वक्त में टूर से बाहर होने की वजह से सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है.

सलमान के टूर से बनाई दूरी

आयोजकों द्वारा दबंग टूर का नया पोस्टर शेयर किया गया है. इसमें सलमान खान, तमन्ना भाटिया, जैकलीन फर्नांडिस, मनीष पॉल, प्रभु देवा, सुनील ग्रोवर और स्टेबिन बेन नजर आ रहे हैं. नेटिजन्स ने नोटिस किया कि सोनाक्षी अब टूर का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर अटकलें शुरू हो गईं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JA Events (@thejaevents)

प्रेग्नेंट हैं सोनाक्षी सिन्हा?

रेडिट पर ढेरों यूजर्स का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं और यही वजह है कि उन्होंने आखिरी समय में टूर से बाहर होने का फैसला किया. एक यूजर ने लिखा, 'शायद इसलिए क्योंकि वे प्रेग्नेंट हैं?' इसके जवाब में दूसरे ने कहा, 'हां. रणवीर के पॉडकास्ट में वे पूरे समय पेट पर तकिया रखे हुए थीं.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'हां, टू मच में भी वे निश्चित रूप से प्रेग्नेंट लग रही थीं.' एक और यूजर ने लिखा, 'अगर हैं तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. वे और उनके पति एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड लगते हैं और साथ में बहुत मजा करते हैं.' एक अन्य ने कमेंट में लिखा था, 'मुझे भी यही लगता है, शायद यही एकमात्र वजह होगी कि वे ऐसे इवेंट को मिस करेंगी.'

अफवाहों को किया था खारिज

सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक हाई-प्रोफाइल दिवाली पार्टी में नजर आई थीं. सोनाक्षी की एलिगेंट ट्रेडिशनल ड्रेस और उनका पोज देखकर अटकलें लगीं कि शायद वे प्रेग्नेंट हैं. बाद में इस खबर को खारिज करते हुए सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा, 'मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी (16 महीने और गिनती जारी, हमारे प्यारे और अति-बुद्धिमान मीडिया के अनुसार) की विश्व रिकॉर्ड धारक सिर्फ मिडसेक्शन के चारों ओर हाथ रखकर पोज देने के लिए. हमारी प्रतिक्रिया के लिए आखिरी स्लाइड तक स्क्रॉल करें... और फिर इस दिवाली को चमकाते रहें.'

यह पहली बार नहीं है जब सोनाक्षी को ऐसी अटकलों का सामना करना पड़ा हो. इस साल की शुरुआत में भी एक्ट्रेस ने अपनी ट्रेडमार्क ह्यूमर के साथ ऐसी अफवाहों को खारिज किया था. उन्होंने कहा था कि शादी के बाद उन्होंने 'बस वजन बढ़ा लिया है' और मजाक में अपने पति को 'ज्यादा खाना खिलाने' का दोषी ठहराया था. सोनाक्षी और जहीर ने 23 जून 2024 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी. उनके इंटीमेट सिविल सेरेमनी के बाद स्टार-स्टडेड सेलिब्रेशन हुआ था.

