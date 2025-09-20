'धर्म हमारे बीच कभी नहीं आएगा', पति जहीर संग शादी पर बोलीं सोनाक्षी

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल यानी 2024 में अपने पति जहीर इकबाल संग शादी रचाई थी. दोनों की शादी की खबर के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया था. एक तरफ जहां कई लोग सोनाक्षी की शादी से खुश थे, वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस की इंटरफेथ मैरेज से नाराज थे. अब शादी के एक साल बाद सोनाक्षी ने जहीर संग अपने बॉन्ड और इंटरफेथ मैरेज पर खुलकर बात की है.

जहीर संग शादी के बाद कैसे बदली सोनाक्षी की जिंदगी?

सोनाक्षी ने HT संग बातचीत में अपने आप को जहीर संग शादी करने के बाद लकी बताया है. एक्ट्रेस का कहना है कि वो अपने पति संग बेहद खुश हैं और उनकी मस्ती से अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रख पाती हैं. वो एक-दूसरे को काफी सपोर्ट किया करते हैं और उनकी दोस्ती शादी के बाद भी काफी मजबूत है. सोनाक्षी ने जहीर के लिए कहा, 'वो 100% दामाद बन चुका है. मेरे घर में हर कोई भागता-भागता कहता है कि जहीर आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं. सारा खाना तैयार रहना चाहिए.'

'मेरी मां मुझसे 10 बार पूछती हैं कि दामाद जी क्या खाएंगे? आमतौर पर डाइट पर रहते हैं, तो इसलिए मेरी मां नाराज भी हो जाती हैं. मेरे पापा को उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं. तो जब भी मैं जाती हूं और अगर दोनों एक कमरे में बैठे होते हैं, तो मैं ही खामोश रहती हूं और दोनों आमतौर पर एक-दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं.'

इंटरफेथ मैरेज पर क्या बोलीं सोनाक्षी?

सोनाक्षी ने आगे जहीर संग अपनी इंटरफेथ मैरेज पर भी बात की. एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि क्या उनके रिलेशनशिप में धर्म का कोई रोल रहा है, तो उन्होंने कहा, 'हम एक कपल के तौर पर कैसे हैं, नहीं. घर पर हम जिस तरह से रहते हैं, अलग-अलग तरीकों से, जिनमें हम पले-बढ़े हैं, कुछ रीति-रिवाज हैं जिनका वो और उनका परिवार पालन करते हैं, जिनका मैं सचमुच सम्मान करता हूं.'

'कुछ रीति-रिवाज हैं जिनका मैं और मेरा परिवार पालन करते हैं, जिनका वो सम्मान करते हैं. तो मुझे लगता है कि यही इसकी खूबसूरती है. धर्म एक ऐसी चीज है जो हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगा. इस बारे में कभी कोई सवाल या झगड़ा या कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी तरह का तनाव और मुझे लगता है कि यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है. हमारी ताकत सम्मान में है.'

बात करें सोनाक्षी के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्ट्रेस जल्द अपना तेलुगू सिनेमा में डेब्यू करने वाली हैं. वो फिल्म 'जटाधरा' में नजर आएंगी जिसमें सुधीर बाबू, शिल्पा शिरोडकर जैसे एक्टर्स शामिल हैं. ये एक सुपरनेचुरल फिल्म है जिसमें सोनाक्षी का किरदार काफी अलग होने वाला है. हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है.

