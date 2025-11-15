scorecardresearch
 

Feedback

पहली बार पति संग मस्जिद पहुंचीं सोनाक्षी, हेटर्स से बचे जहीर, बोले- धर्म परिवर्तन...

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अबू धाबी से नया व्लॉग शेयर किया है. व्लॉग में जहीर ने सोनाक्षी के मस्जिद जाने और धर्म परिवर्तन को लेकर मजेदार रिएक्शन दिया है.

Advertisement
X
सोनाक्षी ने जीता दिल (PHOTO: Instagram @aslisona)
सोनाक्षी ने जीता दिल (PHOTO: Instagram @aslisona)

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल फैन्स के फेवरेट कपल बन चुके हैं. शादी के बाद भी दोनों दोस्त की तरह नोकझोंक करते रहते हैं. कपल सोशल मीडिया पर काफी है. जहीर और सोनाक्षी के वीडियोज फैन्स को एंटरटेन करते रहते हैं. एक बार फिर दोनों ने फैन्स को मुस्कुराने का मौका दिया है. सोनाक्षी ने नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें जहीर ने उनके धर्म परिवर्तन को लेकर मजेदार रिएक्शन दिया है. 

अबू धाबी पहुंचे जहीर-सोनाक्षी 
सोनाक्षी ने अपने डेली व्लॉग शेयर कर फैन्स को बताया कि आज हम अबू धाबी में हैं. यहां की ट्रिप की थोड़ी खास और एक्साइटिंग होने वाली है. अबू धाबी टूरिज्म की तरफ से हमें यहां की खूबसूरती देखने के लिए बुलाया गया है. हमारे लिए बहुत अच्छे इंतजाम भी किए गए हैं. 

सोनाक्षी कहती हैं कि मैं अबू धाबी आकर बहुत एक्साइटेड हूं. क्योंकि पहली बार मैं किसी मस्जिद में जाने वाली हूं. मैंने मंदिरों और चर्च में तो गई हूं, लेकिन मस्जिद कभी नहीं गई. सोनाक्षी की किसी बात पर जहीर चुटकी ना लें. ऐसा हो ही नहीं सकता. 

सम्बंधित ख़बरें

Sonakshi Sinha Pregnant
सलमान खान के दबंग टूर से बाहर हुईं सोनाक्षी सिन्हा, प्रेग्नेंसी है वजह? 
Sonakshi Sinha with husband Zaheer Iqbal
सोनाक्षी ने दूसरे धर्म में रचाई शादी, नाराज थे भाई लव-कुश? कजिन ने बताया सच 
sonakshi sinha interfaith marriage
सोनाक्षी सिन्हा ने दूसरे धर्म में रचाई थी शादी, जहीर संग रिश्ते पर बोलीं- नफरत पर प्यार हावी 
Sonakshi with zaheer
प्रेग्नेंसी की खबरों पर क्या बोलीं Sonakshi Sinha? 
Sonakshi & Zaheer
Sonakshi Sinha ने सास-ससुर को लेकर किया बड़ा खुलासा! 

सोनाक्षी की मस्जिद जाने वाली बात पर रिएक्ट करते हुए जहीर कहते हैं कि साफ-साफ बता दूं, मैं उसे वहां कन्वर्ट करने के लिए नहीं ले जा रहा हूं. बस, खूबसूरत जगह देखने के लिए जा रहे हैं. जैसे हम मंदिर या चर्च देखने जाते हैं, वैसे ही मस्जिद देखने जा रहे हैं. जहीर की बातों पर रिएक्ट करते हुए सोनाक्षी ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जिंदाबाद. 

Advertisement

फैन्स ने किया रिएक्ट 
सोनाक्षी के व्लॉग में लोगों ने जैसे ही जहीर का रिएक्शन सुना, वो उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे. फैन्स जहीर को ग्रीन फ्लैग और बेस्ट हसबैंड जैसे टैग दे रहे हैं. एक बार फिर सोनाक्षी और जहीर ने अपनी मोहब्बत लोगों को मोहब्बत करा दी है. 

जहीर और सोनाक्षी 23 जून 2024 को शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी. दूसरे धर्म में शादी करने के लिए सोनाक्षी को काफी ट्रोल भी किया गया था. लेकिन इससे इनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा. बीच में सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की खबर भी उड़ी थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे अफवाह बताया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement