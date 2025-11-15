पहली बार पति संग मस्जिद पहुंचीं सोनाक्षी, हेटर्स से बचे जहीर, बोले- धर्म परिवर्तन...

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल फैन्स के फेवरेट कपल बन चुके हैं. शादी के बाद भी दोनों दोस्त की तरह नोकझोंक करते रहते हैं. कपल सोशल मीडिया पर काफी है. जहीर और सोनाक्षी के वीडियोज फैन्स को एंटरटेन करते रहते हैं. एक बार फिर दोनों ने फैन्स को मुस्कुराने का मौका दिया है. सोनाक्षी ने नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें जहीर ने उनके धर्म परिवर्तन को लेकर मजेदार रिएक्शन दिया है.

अबू धाबी पहुंचे जहीर-सोनाक्षी

सोनाक्षी ने अपने डेली व्लॉग शेयर कर फैन्स को बताया कि आज हम अबू धाबी में हैं. यहां की ट्रिप की थोड़ी खास और एक्साइटिंग होने वाली है. अबू धाबी टूरिज्म की तरफ से हमें यहां की खूबसूरती देखने के लिए बुलाया गया है. हमारे लिए बहुत अच्छे इंतजाम भी किए गए हैं.

सोनाक्षी कहती हैं कि मैं अबू धाबी आकर बहुत एक्साइटेड हूं. क्योंकि पहली बार मैं किसी मस्जिद में जाने वाली हूं. मैंने मंदिरों और चर्च में तो गई हूं, लेकिन मस्जिद कभी नहीं गई. सोनाक्षी की किसी बात पर जहीर चुटकी ना लें. ऐसा हो ही नहीं सकता.

सोनाक्षी की मस्जिद जाने वाली बात पर रिएक्ट करते हुए जहीर कहते हैं कि साफ-साफ बता दूं, मैं उसे वहां कन्वर्ट करने के लिए नहीं ले जा रहा हूं. बस, खूबसूरत जगह देखने के लिए जा रहे हैं. जैसे हम मंदिर या चर्च देखने जाते हैं, वैसे ही मस्जिद देखने जा रहे हैं. जहीर की बातों पर रिएक्ट करते हुए सोनाक्षी ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जिंदाबाद.

फैन्स ने किया रिएक्ट

सोनाक्षी के व्लॉग में लोगों ने जैसे ही जहीर का रिएक्शन सुना, वो उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे. फैन्स जहीर को ग्रीन फ्लैग और बेस्ट हसबैंड जैसे टैग दे रहे हैं. एक बार फिर सोनाक्षी और जहीर ने अपनी मोहब्बत लोगों को मोहब्बत करा दी है.

जहीर और सोनाक्षी 23 जून 2024 को शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी. दूसरे धर्म में शादी करने के लिए सोनाक्षी को काफी ट्रोल भी किया गया था. लेकिन इससे इनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा. बीच में सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की खबर भी उड़ी थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे अफवाह बताया.

