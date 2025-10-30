scorecardresearch
 

Feedback

स्मृति मंधाना को 'इंदौर की बहू' बनाने वाला है सिंगर, इस दिन होगी कपल की शादी? ऐसी है चर्चा

स्मृति मंधाना जल्द बॉलीवुड के टैलेंटेड कलाकार पलाश मुच्छल संग शादी करने वाली हैं. कुछ दिनों पहले पलाश ने खुद इस बात को कंफर्म भी किया था. अब दोनों की वेडिंग सेरेमनी से जुड़ी कुछ जानकारी सामने आई है.

Advertisement
X
इस दिन होगी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी (Photo: Instagram @palash_muchhal)
इस दिन होगी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी (Photo: Instagram @palash_muchhal)

महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस से कम नहीं है. लोग उनकी खूबसूरती की तारीफें करते नहीं थकते हैं. वो इंडियन वुमन टीम की सबसे अहम खिलाड़ी में से एक हैं. स्मृति पिछले कई सालों से एक्टर-सिंगर-डायरेक्टर-कंपोजर पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं. दोनों सोशल मीडिया पर अपनी कोजी फोटोज से छाए रहते हैं.

कब होगी स्मृति मंधाना की शादी?

कुछ दिनों पहले पलाश ने खुद मीडिया से बातचीत में कंफर्म किया था कि वो जल्द स्मृति मंधाना को इंदौर शहर की बहू बनाएंगे. दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के होने वाले हैं. फैंस इस न्यूज को सुनकर काफी एक्साइटेड थे. उन्हें स्मृति की शादी का बेसब्री से इंतजार है. अब क्रिकेटर किस दिन और कहां पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं, इसकी कुछ अपडेट्स मिल चुकी हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Kaur,Alyssa Healy
LIVE: वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला शुरू, ऑस्ट्रेलिया कर रही पहले बैटिंग 
Smriti Mandhana, Shafali Verma
प्रतीका की जगह शेफाली... टेंशन या गेमचेंजर? सेमीफाइनल में टीम इंड‍िया इन सवालों में उलझी 
Navi Mumbai Stadium
बार‍िश से धुला भारत-ऑस्ट्रेल‍िया वर्ल्डकप सेमीफाइनल तो क्या होगा? र‍िजर्व डे का भी है रूल 
INDW vs AUSW Live Score, Women's World Cup. (AP Photo)
IND vs AUS सेमीफाइनल से पहले जानें मौसम का हाल, ये हो सकती है प्लेइंग 11 
MANDHANA
AUS के खिलाफ आग उगलता है मंधाना का बल्ला, कंगारुओं की नींद उड़ा देंगे ये आंकड़े 

टाइम्स एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश और स्मृति की शादी 20 नवंबर के दिन महाराष्ट्र के सांगली में होगी. ये जगह, दरअसल स्मृति मंधाना का होमटाउन भी है. हालांकि पलाश और स्मृति किस दिन शादी करेंगे, इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने आना बाकी है. करीब 6 सालों तक डेट करने के बाद, कपल शादी के बंधन में बंधने वाला है.

Advertisement

स्मृति और पलाश ने साल 2019 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. 5 साल गुपचुप डेट करने के बाद, दोनों ने साल 2024 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया. बता दें कि स्मृति मंधाना इन दिनों 50-50 ओवर के वुमन्स वर्ल्ड कप में बिजी हैं. 30 अक्टूबर के दिन भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल भी है. ऐसे में पलाश और फैंस उन्हें जोर-शोर से चीयर करने वाले हैं. पलाश को कई मौकों पर स्टेडियम में भी देखा गया है.

कौन हैं पलाश मुच्छल?

पलाश मुच्छल, सिंगर पलक मुच्छल के भाई हैं जो खुद भी प्रोफेशनल सिंगर हैं. वो अपनी बहन की तरह कई गाने बना और गा भी चुके हैं. इसके अलावा पलाश फिल्मों एक्टिंग और डायरेक्शन में अपना हाथ भी आजमा चुके हैं. पलाश ने राजपाल यादव-रुबीना दलैक की फिल्म 'अर्ध' बनाई थी, जिसे क्रिटिकली काफी पसंद किया गया था. 

पलाश अक्सर अपनी बहन पलक के साथ लाइव शोज भी किया करते हैं. उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. वो बॉलीवुड के सबसे कम उम्र के म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं. उन्होंने 18 साल की उम्र में अपना पहला गाना कंपोज किया था. पलाश एक मारवाड़ी परिवार में 22 मई, 1995 के दिन जन्मे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement