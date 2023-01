'आदाब, जनाब, सुरमा, बस बन गए पाकिस्तानी?, सिद्धार्थ को देखकर नाराज हुए पाकिस्तानी

सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी आने वाली फिल्म मिशन मजनू को लेकर खासे चर्चा में हैं. फिल्म में सिद्धार्थ पाकिस्तान में रह रहे रॉ एजेंट का रोल निभा रहे हैं. हाल ही में मिशन मजनू का ट्रेलर रिलीज किया गया. यूं तो ट्रेलर को फैंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन सिद्धार्थ का लुक चर्चा का टॉपिक बन गया. पाकिस्तान के लोगों को ट्रेलर में सिद्धार्थ का उनके यहां के स्टाइल को दर्शाने का अंदाज अखर गया.

रॉ एजेंट बने सिद्धार्थ

मिशन मजनूं में सिद्धार्थ एक ऐसे रॉ एजेट का रोल निभा रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक मिशन के लिए भेजा गया है. पाकिस्तान सीक्रेट तरीके न्यूक्लिर बम बना रहा है, जिससे वो भारत पर हमला कर सके. सिद्धार्थ इसे रोकने के लिए मिशन पर भेजे जाते हैं. पाकिस्तानी लड़की यानी रश्मिका मंदाना से शादी कर के देश में एंट्री लेते हैं. पाकिस्तानी दिखने के लिए वहीं के जैसे वेशभूषा को भी अपनाते हैं. वहां की बोली बोलते भी ट्रेलर में दिखाई दिए हैं.

स्टीरियोटाइप पाक गेटअप पर भड़के यूजर्स

लेकिन यूजर्स को सिद्धार्थ का ये अंदाज पसंद नहीं आया. उन्होंने इस पाकिस्तानी गेटअप को नकली बताया है. पाकिस्तानी दिखने के लिए सिद्धार्थ ने जो लुक लिया है, उस पर पड़ोसी देश के लोगों ने नाराजगी जताई है. पाकिस्तानी लोगों ने कहा उनके जैसा दिखने के लिए बॉलीवुड हर बार एक ही जैसा लुक लिए एक्टर्स को दिखाता है. हमेशा आदाब, जनाब, सफेद टोपी, आंखों में सुरमा लगाए दिखाया जाता है. यूजर्स ने सिद्धार्थ के लुक को शेयर कर कहा ऐसा नही होता है. पाकिस्तान में कौन हमेशा ऐसे ही रहता है. इतना स्टीरियोटाइप क्यों करता है बॉलीवुड? वहीं कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड आखिर कब सुधरेगा?

देखें ट्वीट्स...

Stop Making these Nonsense Movies about Pakistan. That Fake Aadab, Topi , Surmay wali aankhen and idiotic Story lines.. Bas kardo Bas.