सिद्धार्थ-जाह्नवी कपूर की 'परम सुंदरी' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची? म्यूट किए कुछ शब्द

सिद्धार्थ मल्होत्रा-जाह्नवी कपूर की रोमांटिक फिल्म 'परम सुंदरी' को सेंसर बोर्ड से कुछ बदलाव के साथ हरी झंडी मिल गई है. लेकिन ये बदलाव क्या हैं? क्या फिल्म के किसी सीन या गाने पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चली है? फिल्म को कौन-सा सर्टिफिकेट मिला है? या फिर इन दिनों वायरल हो रहा रोमांटिक गाना 'परदेसिया' सेंसर की चपेट में आ गया है? पढ़ें पूरी खबर में...

परम सुंदरी के कुछ शब्द म्यूट किए गए (Photo: Instagram @sidmalhotra)
नॉर्थ-साउथ की थीम पर बनी रोमांटिक फिल्म 'परम सुंदरी' जल्द ही थियेटर्स में दस्तक देने वाली है. सिद्धार्थ मल्होत्रा-जाह्नवी कपूर स्टारर इस फिल्म का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. इस फ्रेश पेयर को ऑन-स्क्रीन देखने के लिए फैंस बेकरार हैं. तो हम बता दें कि रोमांटिक कहानी के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज है. 'परम सुंदरी' को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी भी मिल गई है. खबर है कि फिल्म के फेमस रोमांटिक गाने परदेसिया से तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई लेकिन फिल्म में बोले गए कुछ शब्दों का वॉल्यूम बंद कर दिया गया. 

परम सुंदरी से सेंसर बोर्ड ने काटे सीन्स?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छी खबर ये है कि सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म परम सुंदरी में कोई भी सीन नहीं काटा. हाल ही में सेंसर बोर्ड ने सैय्यारा और वॉर 2 जैसी फिल्मों से कुछ इंटीमेट सीन्स हटा दिए थे, इसलिए माना जा रहा था कि परम सुंदरी के गाने ‘भीगी साड़ी’ पर भी कैंची चल सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

हालांकि, सीबीएफसी की जांच कमिटी ने कुछ डायलॉग बदलने को जरूर कहा है.  सबटाइटल्स में गाली-गलौच वाले शब्द को इडियट यानी बेवकूफ से बदल दिया गया है. फिल्म में एक्टर्स के इस्तेमाल किए‘ब्लडी’ और ‘चर्च’ जैसे शब्दों को म्यूट कर दिया गया है और सबटाइटल से भी हटा दिया गया. चर्च के साथ बोले गए 'फादर' शब्द को भी म्यूट कर किया गया है. 

किस वर्ग के दर्शक देख सकेंगे फिल्म?

आखिर में, सेंसर बोर्ड ने एंड क्रेडिट्स यानी फिल्म के अंत में दिखने वाले नामों में गाना "सुन मेरे यार वे" चलाने की इजाजत दे दी. इन बदलावों के बाद सेंसर बोर्ड ने परम सुंदरी को U/A 13+ सर्टिफिकेट दिया. U/A 13+ सर्टिफिकेट वाली फिल्में 13 साल और उससे ऊपर के बच्चा खुद देख सकता है. अगर कोई दर्शक 13 साल से कम उम्र का है, तो वो माता-पिता या अभिभावक की निगरानी में फिल्म देख सकता है. सर्टिफिकेट पर 'परम सुंदरी' फिल्म की लंबाई 136 मिनट बताई गई है. इसका मतलब है कि फिल्म करीब 2 घंटे 16 मिनट की होगी.

फिल्म परम सुंदरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं. इसका डायरेक्शन तुषार जलोटा ने किया है और प्रोडक्शन दिनेश विजन का मैजॉक फिल्म्स का है. ये फिल्म 29 अगस्त को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
