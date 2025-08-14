scorecardresearch
 

मुश्किल में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है. व्यापारी का आरोप है कि कपल ने उसे 60 करोड़ रुपये का चूना लगााया. बिजनेस के नाम पर दिए गए पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया.

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं. शिल्पा-राज और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक व्यापारी से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि ये धोखाधड़ी 60 करोड़ तक की हुई है.

बढ़ी शिल्पा-राज की मुश्किलें  

मुंबई पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यापारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया. कोठारी का कहना है कि ये पैसा उन्होंने 2015 से 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन असल में इसे निजी खर्चों में उड़ाया गया. अब मामले की जांच EOW को सौंपी गई है.

खबरों की मानें तो, शिकायत जूहू निवासी 60 वर्षीय दीपक कोठारी ने दर्ज करवाई. वो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं. उन्होंने दावा किया कि ये निवेश सौदा शेट्टी और कुंद्रा की अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्रा. लि. से जुड़ा था.

बता दें, ये पहली बार नहीं है जब राज और शिल्पा किसी कानूनी मुश्किल में फंसे हों, इससे पहले भी उनके ED की रेड पड़ चुकी है. वहीं राज को पोर्न केस में जेल भेजा जा चुका है. हालांकि,धोखाधड़ी की इस खबर के आने के बाद अभी तक कपल की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है. 

