बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर बड़ा आरोप इस साल लगा था. कपल पर आरोप है कि उन्होंने 60 करोड़ रुपये की ठगी की है. मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में लगी है. अब मामले में नया मोड़ आया है. असल में शिल्पा और राज ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें दोनों ने लंदन यात्रा की अनुमति मांगी है. इसका कारण राज कुंद्रा के पिता की बीमारी है. कपल ने मुंबई पुलिस द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पर रोक लगाने की भी मांग की है.

राज कुंद्रा के पिता की हालत खराब

वकील प्रशांत पी. पाटिल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि 10 नवंबर 2025 को कुंद्रा के पिता को आयरन अमोनिया की पुरानी और अस्पष्ट कमी डाइगनोस हुई है, जिसके कारण उन्हें कई मेडिकल दिक्कतें और खून का नुकसान हो रहा है. उन्हें कैप्सूल एंडोस्कोपी या डबल-बलून एंटरोस्कोपी की सलाह दी गई है. वे सांस फूलने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है. इसी राज कुंद्रा अपनी पत्नी शेट्टी के साथ जल्द से जल्द, अगर संभव हो तो 20 जनवरी 2026 तक लंदन जाना चाहते हैं. इस याचिका पर सुनवाई कुछ समय बाद होगी.

पहले भी मांगी थी ट्रैवल की अनुमति

इससे पहले अक्टूबर के महीने में भी शिल्पा और राज के विदेश घूमने को लेकर कोर्ट में बात हुई थी. उन्होंने काम को लेकर ट्रैवल की अनुमति मांगी थी. बॉम्बे हाइकोर्ट ने 8 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को अगर घूमने के लिए विदेश जाना है तो वो नहीं जा सकते. अगर तब भी जाना ही चाहते हैं कि 60 करोड़ रुपये पहले जमा करें और इसके बाद जाएं. शिल्पा और राज की लुकआउट सर्कुलर (LOC) को खत्म करने की याचिका पर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंकहड़ ने कहा- हम आपको इन कारणों और एंटरटेनमेंट से जुड़े सफर पर जाने को लेकर अनुमति नहीं दे सकते.

एक्ट्रेस के वकील केरल मेहता ने कोर्ट में कहा था कि राज ने अपना जाना कैंसिल कर दिया है, सिर्फ शिल्पा इस ट्रिप पर जाएंगी, क्योंकि उन्हें एक इवेंट में शामिल होना है. ये उनके काम से जुड़ा भी है. शिल्पा और राज ने जो याचिका दायर की थी, उसमें इंटरनेशनल ट्रैवल कमिटमेंट्स की बात लिखी थी. उन्होंने कहा था कि वो 21 से 24 अक्टूबर के बीच काम के सिलसिले में लॉस एंजेलिस जाएंगे. इसके बाद 26 से 29 अक्टूबर तक वो कोलंबो और मालदीव की यात्रा करने वाले हैं. ये यात्रा उनके हॉस्पिटैलिटी वेंचर से जुड़ी है. वकील ने जस्टिस से केवल अक्टूबर के अंत में कोलंबो यात्रा के लिए अनुमति मांगी थी.

क्या है पूरा मामला?

शिल्पा और राज के खिलाफ दीपक कोठारी नाम के एक व्यापारी से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था. शख्स की ओर से वकील यूसुफ इकबाल ने कहा कि कपल ने दीपक से 60 करोड़ की ठगी की है. शिकायत में कहा गया है कि 2015 से 2023 के बीच राज और शिल्पा ने शख्स को एक कंपनी में निवेश के लिए झांसा दिया था, जिसके कारण 60 करोड़ का नुकसान हुआ.

