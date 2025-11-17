धर्मेंद्र को बड़ा भाई मानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी से जाना हालचाल, शेयर की तस्वीर

सीनियर एक्टर और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ एक्ट्रेस-सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की. इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके दीं. उन्होंने बताया कि वो हेमा से मिलने धर्मेंद्र और उनकी फैमिली का हालचाल जानने पहुंचे थे.
शत्रुघ्न ने की हेमा से मुलाकात
कुछ दिन पहले धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन बाद में हालत में सुधार बताए जाने पर एक्टर घर लौटे. अब शत्रुघ्न सिन्हा ने हेमा मालिनी से मुलाकात की, हालांकि उन्होंने धर्मेंद्र का नाम नहीं लिया, लेकिन 'उनके पति' शब्द से रेफर करते हुए हिंट दिया कि उन्होंने धर्मेंद्र का हाल जाना. फोटोज में शत्रुघ्न के साथ पत्नी पूनम और हेमा मालिनी तीनों मुस्कुरा कर पोज करते दिखाई दे रहे हैं.
शत्रुघ्न ने हेमा को अपना बहुत करीबी पारिवारिक मित्र बताते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे. तस्वीर शेयर कर उन्होंने लिखा कि- हेमा मालिनी न सिर्फ एक बेहतरीन इंसान हैं बल्कि अपनी कला में पारंगत, अव्वल दर्जे की कलाकार और एक सक्षम सांसद भी हैं.
शत्रुघ्न ने X पोस्ट में लिखा- मेरी सबसे प्यारी जीवनसंगिनी पूनम सिन्हा के साथ हम अपनी बेहद करीबी पारिवारिक दोस्त, बेहतरीन इंसान, शानदार अभिनेत्री, बेहतरीन कलाकार और सक्षम सांसद हेमा मालिनी से मिलने, उनका हाल जानने और उनके लिए शुभकामनाएं देने गए. हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं. हमने उनके पति, जिन्हें हम बड़े भाई की तरह मानते हैं, और पूरे परिवार की सेहत के बारे में भी पूछा.
बॉलीवुड के ही-मैन की अच्छी सेहत की कामना
बॉलीवुड के इन दिग्गज कलाकारों की इस मुलाकात ने फैंस में भी उत्सुकता बढ़ा दी है, और लोग धर्मेंद्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स पूछ रहे हैं कि धर्मेद्र अब कैसे हैं? हम दुआ करते हैं वो जल्दी ही ठीक होंगे.
89 साल के धर्मेंद्र को 10 नवंबर 2025 को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन 12 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई. फैमिली और डॉक्टरों ने फैसला लिया है कि उनका आगे का इलाज घर पर ही किया जाएगा. फिलहाल मिली खबर के मुताबिक वो रिकवर कर रहे हैं. उनके घर उनसे मिलने के लिए करीबियों का आना जाना लगातार जारी है. शत्रुघ्न से पहले काजोल, गुड्डू धनोआ भी उनसे मिलकर आ चुके हैं.