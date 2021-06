Loki एक्टर टॉम हिडलस्टन ने शाहरुख खान को बताया अपना फेवरेट, किंग खान ने दिया ये रिएक्शन

शाहरुख खान लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से गायब हैं. पिछली बार शाहरुख खान फिल्म जीरो में नजर आए थे. इसके बाद से उन्होंने किसी भी फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की है. फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है. यही वजह है, फैंस आए दिन उनसे अगली फिल्म को लेकर सवाल करते रहते हैं. अब शाहरुख खान काम पर वापसी के लिए तैयार हो गए हैं.

शाहरुख काटने जा रहे हैं दाढ़ी

शाहरुख खान ने काफी समय बाद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. अपनी चेहरे की क्लोजअप पिक्चर के साथ शाहरुख लिखते हैं, 'कहते हैं वक्त को दिन, महीने और दाढ़ी संग आंका जाता है. अब समय आ गया है कि ट्रिम कर लूं और काम पर वापस चला जाऊं, उन सभी को शुभकामनाएं, जो अब नॉर्मल लाइफ की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं. आने वाला दिन, महीना उनके काम के लिए हेल्दी रहे.. बहुत सारा प्यार.. '

टॉम हिडलस्टन के फेवरेट हैं शाहरुख

हाल ही में मार्वल फिल्मों के विलेन लोकी का रोल निभाने वाले एक्टर टॉम हिडलस्टन ने शाहरुख खान को अपना फेवरेट बॉलीवुड हीरो बताया था. ऐसे में शाहरुख खान ने टॉम को जवाब देकर शुक्रिया अदा भी किया है. टॉम हिडलस्टन की नई सीरीज लोकी डिज्नी प्लस पर आई है. इसके लिए फेमस एक्टर टॉम हिडलस्टन ने एक गेम सेशन के दौरान किंग खान को अपना फेवरेट एक्टर बताया था. शाहरुख खान ने इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देते हुए बेहद ही फनी अंदाज में लोकी का शुक्रिया अदा किया है.

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टॉम के वीडियो को शेयर करते हुए किंग खान लिखते हैं, तुम बहुत दयालु हो और मस्ती के देवता.. उम्मीद है इस क्लेम में तुम्हारी कोई शरारत न छुपी हो... बहुत सारा प्यार.. और मैं लोकी को बिंज वॉच करने का अब इंतजार नहीं कर सकता.. अभी से शुरू कर रहा हूं. एपिसोड 1...

You are kind, God of Mischief... hope there’s no mischief behind this claim though. Lots of love Tom and can’t wait to binge Loki!!! Starting now- Ep 1! https://t.co/MFTJBHCtJu