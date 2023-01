Pathaan Movie Release Live Updates: 'पठान' की तूफानी दस्तक, सिनेमाघरों के बाहर जश्न का माहौल, पहला शो हाउसफुल

Pathaan Movie Release Live Updates: आ गया पठान...और खत्म हुआ इंतजार! 4 साल के लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे दी है. 2023 की सबसे बड़ी फिल्म पठान थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. फिल्म देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं. सिनेमाघरों के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है. किंग खान के फैंस के बीच तो जश्न का माहौल है, क्योंकि किंग ऑफ रोमांस इस बार फुल ऑन एक्शन अवतार में दिखेंगे. आइए जानते हैं पठान को लेकर दर्शकों का कैसा रिएक्शन है और सिनेमाघरों के बाहर कैसा माहौल है.

देश को बचाने निकला 'पठान'

पठान में शाहरुख खान RAW एजेंट बने हैं. वे देश को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ते दिखे हैं. शाहरुख का फिल्म में अब तक का सबसे अलग और अनोखा अवतार दिख रहा है. वे फुल एक्शन मोड में हैं. शाहरुख ने अपनी बॉडी पर भी काफी मेहनत की है. दीपिका संग शाहरुख की केमिस्ट्री देखने लायक है. जॉन अब्राहम भी फिल्म में लीड रोल में हैं.

पटना में सिनेमाघरों के बाहर लगी भीड़

पटना में पठान का पहला शो देखने के लिए शाहरुख के फैंस सुपर एक्साइटेड हैं. सिनेमाघरों के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है.

पटाखे फोड़कर शाहरुख के फैंस ने 'पठान' का किया वेलमक

सिनेमाघरों के बाहर जश्न का माहौल

...आ गया 'पठान'

पठान सिनेमाघरों में लग चुकी है. पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो शुरू हो चुका है. फैंस समेत पठान की पूरी टीम सुपर एक्साइडेट है. यश राज फिल्म्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेय किया गया है, जिसमें लिखा है- पार्टी और पठान का वक्त आ गया है.

Party aur Pathaan ka waqt aa gaya hai! #Pathaan in cinemas now! Have you booked your tickets yet? https://t.co/SD17p6x9HI | https://t.co/VkhFng6vBj

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you, in Hindi, Tamil and Telugu. #PathaanInCinemasNow pic.twitter.com/ujikKCvZHL — Yash Raj Films (@yrf) January 25, 2023

विशाल डडलानी की लोगों से खास अपील

पठान को लेकर विशाल ने लोगों से खास अपील की है. उन्होंने कहा- कोई स्पॉइलर नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं. कृपया पाइरेसी के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करें और ऐसे किसी भी अकाउंट की रिपोर्ट करें जो ऐसी कोई भी पोस्ट करता है.

Aaj tyohaar hai. #Pathaan #JaiHind 🇮🇳🤘🏽



No spoilers, no images, no videos please. Please support the battle against piracy and report any accounts that post any such thing. 🙏🏽 pic.twitter.com/bqLnCNJ1oO — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 25, 2023

कटरीना ने शाहरुख-दीपिका को खास अंदाज में किया विश

कटरीना कैफ ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को पठान के लिए गुड लक विश किया है. कटरीना ने टाइगर फिल्म से अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- मेरा दोस्त पठान एक खतरनाक मिशन पर है. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह बेहद जरूरी है कि आप इस बारे में कुछ भी जाहिर न करें. अब आप सभी इस मिशन का हिस्सा हैं. कटरीना की इस पोस्ट को दीपिका पादुकोण ने रीशेयर करके उनपर प्यार लुटाया है.

पठान की स्क्रीनिंग में पहुंचे सितारे

25 जनवरी को पठान की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई. स्क्रीनिंग में गौरी खान, रानी मुखर्जी, विशाल डडलानी समेत कई सितारों को स्पॉट किया गया.

रानी मुखर्जी पठान की स्क्रीनिंग में जाते हुए

पठान की स्क्रीनिंग में जाते हुए दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone arriving at YRF Studios for #Pathaan screening pic.twitter.com/m93smdMKx1 — Team DP Malaysia (@TeamDeepikaMY_) January 24, 2023



गुजरात में 'पठान' का विरोध नहीं करेंगे बजरंग दल-वीएचपी

'पठान' के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन करने में आगे रहने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अब गुजरात में फिल्म का विरोध नहीं करेंगे. गुजरात में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र मंत्री अशोक रावल ने इस बारे में एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. अपने बयान में उन्होंने 'पठान' में बदलाव करवाने के लिए सेंसर बोर्ड की प्रशंसा की और कहा कि अब फिल्म देखना या न देखना जनता के ऊपर है.

टिकट सेल्स में पठान ने KGF 2 को छोड़ा पीछे

पठान के रिलीज होने से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग जोरों- शोरों पर चल रही है. एडवांस बुकिंग में पठान ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं. नेशनल चेन्स में पठान की रिलीज से पहले ही 5,21,000 टिकट्स बिक चुके थे. इसी के साथ पठान एडवांस फिल्म टिकट्स की सेल में सेकेंड हाइएस्ट फिल्म बन चुकी है.

Now 2nd HIGHEST FILM… 5,21,000 tickets sold at national chains. #Pathaan https://t.co/Z5dEIPCt0m — taran adarsh (@taran_adarsh) January 24, 2023

सिनेमाघरों के लिए बहार लेकर आई पठान

कोरोना काल के बाद से फिल्म बिजनेस काफी स्ट्रगल कर रहा है. कई बड़े बैनर की फिल्मों को दर्शक ना मिलने से शोज कैंसिल किए गए. वहीं, देश के कई सिनेमाघरों में ताले लग चुके थे. लेकिन शाहरुख खान की पठान इन बंद पड़े सिनेमाघरों के लिए बहार लेकर आई है. पठान की रिलीज के साथ देश के बंद पड़े कई सिंगल थियेटर्स खुल रहे हैं.

Bachpan mein saari filmein single screens par hi dekhi hain. Uska apna hi maza hai. Duas, Prathna aur Prayers karta hoon…aap sabko aur mujhe kaamyaabi mile. Congratulations on your re-openings. pic.twitter.com/LuF2TsCjvh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 24, 2023

इतने महंगे बिके पठान के टिकट्स

शाहरुख की कमबैक फिल्म को देखने के लिए लोग हजारों रुपयों का टिकट ले रहे हैं. 20 जनवरी को जब से पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, मूवी के टिकट्स के रेट्स आसमान छू रहे हैं. लेकिन किंग खान के फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए महंगे से महंगे टिकट्स लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं. गुरुग्राम के एंबियंस मॉल में पठान का टिकट 2400, 2200 और 2000 रुपये में बिका है.



बेशर्म रंग पर हुई कंट्रोवर्सी

पठान का पहला गाना रिलीज होते ही फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण केसरी रंग की बिकिनी में दिखीं, जिसपर कई धार्मिक संगठन के लोगों ने आपत्ति जताई. उनका कहना है कि बेशर्म रंग गाने पर केसरी बिकिनी पहनना भगवा रंग का अपमान है.