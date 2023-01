Confirmed! 'द कपिल शर्मा' पर 'पठान' का प्रमोशन नहीं करेंगे शाहरुख खान, बोले- सीधा मूवी हॉल में आऊंगा

1... 2... 3... बस तीन दिन का इंतजार. 25 जनवरी को 'पठान' बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. शाहरुख खान के फैंस को फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, फिल्म रिलीज से पहले फैंस बिग बॉस 16 और 'द कपिल शर्मा शो' पर 'पठान' प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं. अगर ऐसा है ना, तो इंतजार मत करिए. शाहरुख खान कपिल शर्मा पर प्रमोशन करने के लिए नहीं जाएंगे. ये बात हम नहीं, बल्कि किंग खान ने #AskSRK में बताई है.

कपिल शर्मा शो पर नहीं जाएंगे बादशाह

'पठान' रिलीज से पहले शनिवार को बॉलीवुड बादशाह ने #AskSRK सेशन रख कर फैंस को सरप्राइज कर दिया. #AskSRK में फैंस हमेशा ही किंग खान से दिल की बात पूछते हैं. कमाल की बात ये है शाहरुख भी हमेशा उन सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं. #AskSRK के दौरान एक फैन ने शाहरुख से पूछा, 'सर कपिल शर्मा शो में नहीं आ रहे हैं क्या इस बार?'

फैन के सवाल का सीधा जवाब देते हुए बॉलीवुड बादशाह लिखते हैं, 'भाई सीधा मूवी हॉल में आऊंगा वहीं मिलते हैं.' किंग खान के जवाब से ये साफ हो गया कि वो 'पठान' के प्रमोशन से बच रहे हैं. 'द कपिल शर्मा शो' टेलीविजन का पॉपुलर शो है. ऐसे में हर कोई उम्मीद में था कि शाहरुख 'पठान' प्रमोशन के लिए शो पर आएंगे. हालांकि, उम्मीद पर दुनिया कायम है. इसलिये क्या पता शाहरुख खान सरप्राइज देने वहां भी आ जाएं.

'पठान' ट्रेलर पर अबराम का रिएक्शन

छोटी सी उम्र में शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे अबराम खान ने अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग बना रखी है. हालांकि, कोई अबराम जितना क्यूट हो, तो कोई भी उनका फैन बन जाएगा. #AskSRK सेशन के दौरान एक फैन ने पूछा, 'पठान' देखने के बाद अबराम का रिएक्शन कैसा था.

He saw the trailer and loved the jet pack sequence….now he wants one!!! https://t.co/vd1F4TOcX7