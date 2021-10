नए दिवाली विज्ञापन में लोकल के लिए वोकल हुए Shah Rukh Khan, फैंस ने की तारीफ

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. शाहरुख के बड़े बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रेग्स केस में फंसे हैं. इसकी वजह से शाहरुख और उनका पूरा परिवार परेशान है. लेकिन मुश्किल के इस समय में भी शाहरुख दूसरों के लिए खुशियां फैलाने का काम कर रहे हैं.

शाहरुख हुए लोकल के लिए वोकल

शाहरुख खान का एक नया विज्ञापन रिलीज हुआ है. ये कैडबरी का विज्ञापन है, जो रिलीज के बाद से ही सुर्खियां बटोर रहा है. इस विज्ञापन की टैग लाइन 'सिर्फ कैडबरी का विज्ञापन नहीं' है. विज्ञापन में शाहरुख लोकल के लिए वोकल होते दिख रहे हैं. शाहरुख खान अपने नए विज्ञापन के माध्यन से ये संदेश दे रहे हैं कि हर घर की दिवाली मीठी होने चाहिए. इसलिए दिवाली की शॉपिंग अपने घर के पास की दुकानों से करें. आप कपड़े, जूते और चश्मा आदि अपने घर के नजदीक वाले दुकान से खरीदें और उनकी दिवाली को मीठा बनाएं.

Aryan Khan ड्रग्स केस में ट्विस्ट, गोसावी के बॉडीगार्ड का दावा- सादे कागज पर कराए साइन

फैंस ने की शाहरुख की तारीफ

विज्ञापन में बताया गया है कि शाहरुख खान की आवाज को तकनीक की मदद से हर लोकल बिजनेस का नाम लेने के लिए मॉडिफाई किया गया है. इस विज्ञापन का मकसद देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को देश के सैंकड़ों छोटे बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है. विज्ञापन में शाहरुख खान क्रीम कलर की शेरवानी में कमाल लग रहे हैं. उनका ये नया विज्ञापन ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है और यूजर्स उनकी तारीफ करने में लगे हैं.

This new ad of Shah Rukh Khan brought a smile on fans faces

Shah Sir Sherwani Looking So Amazing..🔥

Such an amazing message delivered by Srk and Cadbury India, the small stores too deserve a Happy Diwali!!



As SRK said, unki diwali bhi meethi honi chahiye..❤❤#ShahRukhKhan pic.twitter.com/gNuGEgL4D3 — Shivam Jaiswal (@07ShivamJaiswal) October 23, 2021

This is so beautiful by Cadbury India and @iamsrk https://t.co/szBpanvMkK — Arkid (@ArchieIndian) October 24, 2021

Wow simply amazing Shah Rukh Khan in the ad .love u @iamsrk ❤️❤️❤️#Cadbury — Dr Jwala Gurunath (@DrJwalaG) October 24, 2021

Superb @DairyMilkIn @iamsrk

what a use of machine learning to create something so localised; promote small time stores around us - need of the hour post Covid !!#Diwali2021#NotJustACadburyAd#kuchmeethahojaye#SRK @IbafOfficial



Video :https://t.co/3Ta6QYrcGt — Dr. Jalpesh Mehta (@jalpeshmehta) October 24, 2021

#ShahRukhKhan is the best metaphor we have for the Idea of India. And #Cadbury has proved that they are not just kuch meetha but also kuch khaas.https://t.co/ta8dYVCOpw — anuja chauhan (@anujachauhan) October 23, 2021

Not just use of technology, but emotions, a national celebrity and most importantly, helping your neighbourhood store..



Not Just A Cadbury Ad https://t.co/bi9ZW9BsCv via @YouTube — Sanjay Dutt (@thesanjaydutt) October 24, 2021

बेटे को लेकर परेशान हैं शाहरुख

शाहरुख खान इस छोटे से चॉकलेट के विज्ञापन से बड़ा संदेश दे रहे हैं. शाहरुख की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके बड़े बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में फंसने के बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं. आर्यन की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है. उनके वकील उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश में लगे हैं. शाहरुख खान, 21 अक्टूबर को बेटे से मिलने जेल पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने आर्यन खान से 15 मिनट बात की थी.