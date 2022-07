Rocketry में शाहरुख खान ने दिया सरप्राइज, छोटे रोल से किया बड़ा कमाल, फैंस बोले- किंग...

इस शुक्रवार आर माधवन (R Madhavan) के निर्देशन में बनी पहली फिल्म रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट थिएटर्स में रिलीज हो गई. रॉकेट्री में आर माधवन ने एक वैज्ञानिक नम्बि नारायणन का रोल अदा किया है. फिल्म को तमिल के साथ हिंदी और इंग्लिश में भी रिलीज किया गया. साइंटिस्ट के रोल में आर माधवन दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं. ट्विस्ट तो तब आया जब फिल्म के बीच लोगों ने कैमियो रोल में बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को देखा.

माधवन की फिल्म में किंग खान

किंग खान लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनाये हुए हैं. इसलिये फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म पठान का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन शाहरुख खान ने पठान से पहले स्क्रीन पर आकर सबको सरप्राइज कर दिया. हां जी, सही पढ़ा आपने. जिन लोगों ने अब तक रॉकेट्री नहीं देखी है, उन्हें जानकर खुशी होगी कि माधवन की फिल्म में बॉलीवुड बादशाह ने छोटा सा रोल अदा किया है.

रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट में शाहरुख खान ने कैमियो रोल किया है. फिल्म में उन्हें नम्बि का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया गया है. फिल्म में शाहरुख खान का किरदार छोटा, लेकिन बढ़िया है. काफी इंतजार के बाद शाहरुख को बड़े पर्दे पर देख कर उनके फैंस अपना एक्साइटमेंट नहीं रोक पाये. कैमियो रोल से शाहरुख खान ने फिर साबित कर दिया कि किंग हमेशा किंग ही रहता है.

और हां ये ट्वीट इस बात के गवाह हैं कि शाहरुख के प्रति फैंस का क्रेज कभी कम नहीं होने वाला है-

Die or admit Shah Rukh Khan's 10 minutes cameo in #RocketryTheNambiEffect is better than some people's whole career. pic.twitter.com/nfxbIqgNR6 — m. (@MaryaSays_) July 1, 2022

SHAH RUKH KHAN presence in anything can make that thing look 100 times better! king for a reason! glad to see him on big screens back. doesn’t matter the duration.#Rocketry pic.twitter.com/LWYpYUW6I7 — . (@_itzritz_) July 1, 2022

Within few seconds of his role, he has reminded us once again that the actor in Shah Rukh Khan still lives. pic.twitter.com/FOvAxWOkTI — 𝐒𝐎𝐋𝐃𝐈𝐄𝐑 ♛ 2.0 (@iSoldier___) July 1, 2022

shah rukh khan s cameo in #RocketryTheNambiEffect shows how impactful his presence is no matter how long or short is the duration! pic.twitter.com/Q5UFRBy7lw — alina. (@SRKsdaily) July 1, 2022

रॉकेट्री में शाहरुख खान को देख कर उन्हें लेकर अब तक तमाम ट्वीट किये जा चुके हैं. किंग खान को देख कर किसी को चक दे इंडिया के कबीर खान की याद आ गई, तो कोई बोला ऐसे ही उन्हें किंग खान का टैग नहीं दिया गया है. रॉकेट्री से पहले शाहरुख 2018 में जीरो में नजर आये थे. 4 साल से लोग उन्हें बिग स्क्रीन पर देखने की आस लगाये बैठे हैं. ऐसे में उन्हें रॉकेट्री में देख कर लोगों के दिलों को थोड़ी ठंडक पहुंची है.

खुशी की बात ये है कि देर से ही सही, शाहरुख की वापसी ने लोगों को इंप्रेस कर दिया है. इसके लिये आर मारधवन को भी छोटा सा थैंक्यू बनता है.