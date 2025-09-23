scorecardresearch
 

Feedback

Live: नेशनल अवॉर्ड लेने पहुंचे शाहरुख खान-रानी मुखर्जी, सामने आई पहली तस्वीर

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. आज उन सभी सितारों को सम्मानित किया जाएगा. इनमें शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी का नाम शामिल है. दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है.

Advertisement
X
शाहरुख खान, रानी मुखर्जी को मिला नेशनल अवॉर्ड (Photo: Screengrab)
शाहरुख खान, रानी मुखर्जी को मिला नेशनल अवॉर्ड (Photo: Screengrab)

71st National Film Awards Live: जिस पल का सबको इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है. शाहरुख खान को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड दिया जाना है. यह खबर आने के बाद उनके फैन्स और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है. अब बस उस पल का इंतजार है जब किंग खान अवॉर्ड को अपने हाथ में लेंगे. 

फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े और दुनियाभर में शानदार कमाई की थी. इस फिल्म में शाहरुख ने डबल रोल निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया. उनके दमदार अभिनय, एक्शन और इमोशन्स ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ रोमांस किंग ही नहीं, बल्कि हर किरदार में जान डालने वाले सुपरस्टार हैं.

शाहरुख संग बैठीं रानी मुखर्जी

सम्बंधित ख़बरें

Malini Awasthi, Vikshit Uttar Pradesh Summit 2025
'बीमारू कहा जाने वाला उत्तरप्रदेश, महिलाएं को दे रहा आर्थिक उन्नति-सुरक्षा', बोलीं मालिनी अवस्थी 
ranbir kapoor e-cigarette case mumbai police
ई-सिगरेट सीन में फंसे Ranbir Kapoor, जानें... 
yami gautam, emraan hashmi, haq movie
'हक' की लड़ाई पर निकलीं यामी, कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर बनी ये फिल्म 
janhvi kapoor
मां श्रीदेवी की 8 साल पुरानी साड़ी में छाईं जाह्नवी कपूर, अनुष्का शर्मा-विराट कोहली से खास कनेक्शन 
sonam kapoor comeback to films after 7 years
7 साल बाद फिल्मों में कमबैक करेंगी Sonam kapoor 

इवेंट में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी साथ बैठे दिखाई दिए. शाहरुख जहां ऑल ब्लैक लुक में नजर आए, वहीं रानी मुखर्जी ने ब्राउन रंग की साड़ी में शाइन किया. शाहरुख को जवान के 'जवान' फिल्म के लिए तो वहीं रानी को 'मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए सम्मानित किया जाएगा.

शाहरुख खान, रानी मुखर्जी

शाहरुख-रानी के ही साथ विक्रांत मैसी भी बैठे दिखे, ऑफ व्हाइट सूट में उनका डैशिंग अंदाज भी फैंस का दिल जीत गया. इन्हें फिल्म 12वीं फेल के लिए चुना गया है. 

Advertisement
विक्रांत मैसी

 

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2025 विजेताओं की सूची कुछ इस तरह हैं. इनका ऐलान 1 अगस्त को कर दिया गया था.

मेन कैटेरगरी

बेस्ट हिंदी फिल्म – कटहल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म – 12वीं फेल

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री – रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे)

दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड – मोहनलाल

सर्वश्रेष्ठ निर्देशन – द केरला स्टोरी (सुदीप्तो सेन)

सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म – रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

क्षेत्रीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्में

बेस्ट तेलुगु फिल्म – भगवंत केशरी

बेस्ट गुजराती फिल्म – वश

बेस्ट तमिल फिल्म – पार्किंग

बेस्ट कन्नड़ फिल्म – द रे ऑफ होप

तकनीकी और अन्य कैटेगरीज

सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका – शिल्पा राव (छैंया-छैंया, जवान)

सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक – प्रेमिष्ठुन्ना (बेबी, तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी – द केरल स्टोरी

सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी – रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंढोरा बाजे रे)

सर्वश्रेष्ठ मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइन – सैम बहादुर

विशेष उल्लेख – एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर – एम.आर. राधाकृष्णन)

सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन – एनिमल (हिंदी)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक – उत्पल दत्ता (असम)

सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन – हनुमान (तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ गीतकार – बलगम (द ग्रुप) (तेलुगु)

नॉन-फीचर फिल्म कैटेगरी

सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक – उत्पल दत्ता

सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री – गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन

Advertisement

सर्वश्रेष्ठ पटकथा – सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म – नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेजेस (ओड़िया)

सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन – द फर्स्ट फिल्म (हिंदी)

सर्वश्रेष्ठ संपादन – मूवी फोकस (अंग्रेजी)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement